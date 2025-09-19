TFOA株式会社 賃貸住宅フェア2025東京に出展
TFOA株式会社
- ブースでは多くの来場者が足を止め、CREATORZ WORLDの未来像に共感
- 「熱気」「共感」「期待」が会場全体に広がる結果となった
展示ブース全景
展示ブース内接客風景
セミナー登壇の様子 １.
セミナー登壇の様子 ２.
TFOA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：島津秀和、以下 TFOA）は、2025年9月17日（水）・18日（木）に東京ビッグサイト（南1・2ホール）で開催された「賃貸住宅フェア2025東京」に出展し、セミナー登壇・ブース展示ともに盛況のうちに終了いたしました。
■ セミナーは熱気に包まれた議論に
9月18日（木）に行われた代表・島津秀和によるセミナー 「賃料2倍でも満足度UP！空室を高利回り物件へ変える秘策とは？」では、 入居者層の多様化を背景に、従来十分に対応されてこなかった層を見据えた賃貸モデルについて解説しました。
会場はセミナー開始前から列ができており、当日は立ち見も出るほどの盛況。不動産オーナーや管理会社を中心に、「新しい賃貸の可能性」への期待が大きく膨らむ場となりました。
■ ブースは連日多くの来場者で賑わう
展示ブースでは我々が手がける ”クリエイターを目指す若年層が求めるリノベーション” の解説や説明を通じて、来場者に「CREATORZ WORLD」が秘める可能性を体感いただきました。
来場者からは「空室対策だけでなく、新しい価値創造につながる」との声も寄せられ、ブース内での相談や交流は終始活気にあふれました。
【会社概要】
会社名：TFOA株式会社
所在地：東京都港区
代表者：代表取締役 島津秀和
事業内容：クリエイター支援事業、コンテンツ開発事業
URL：https://www.creatorz.world/
【本件に関するお問い合わせ先】
TFOA株式会社
E-mail：info@creatorz.world