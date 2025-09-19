【月5万でSEO専門家がミーティング同席】契約期間縛りなし！伴走支援型の『SEOセカンドオピニオン』サービス提供開始

株式会社Webライタープロ

株式会社Webライタープロ（東京都目黒区、代表取締役：藤倉 大地）は、第三者のSEO専門家がミーティングに同席する伴走型支援サービス『SEOセカンドオピニオン』を提供開始いたします。

■SEO業者とのやり取りで感じがちな「モヤモヤ」

多くの企業では、SEO業者・SEOコンサルタントに月額数十万円を投資しているものの、成果に対する確信を持てずにいます。

- 「レポートの専門用語が理解できないので質問しづらい」- 「提案された施策が本当に必要なのか腹落ちしていない」- 「競合は伸びているのに自社の順位は停滞気味」- 「今のコンサルタントにこのまま任せて大丈夫だろうか……」

といった不安を抱えながら、なんとなく施策を続けているケースが後を絶ちません。

これらの「モヤモヤ」の根本的な原因は、社内にSEOの専門知識がないために、適切な判断ができないこと。



SEOコンサルタントと企業側の知識・情報量に差があることで、施策の良し悪しを測る客観的なモノサシがない状態が続いているのです。

■モヤモヤ解消に必要なのはSEOの「セカンドオピニオン」

このようなSEO投資でのお悩みを解消するには、「セカンドオピニオン」が効果的です。

セカンドオピニオンとは医療分野の用語で、診断や治療方針について、主治医以外の専門医から診断や治療方針の意見を求めること。

SEO分野においても、第三者による客観的な視点を入れることで、現在の施策の妥当性を検証し、より最適な判断が可能です。

■『SEOセカンドオピニオン』サービス概要

本サービスは貴社と既存SEO業者の定例ミーティングに、弊社の専門家が「通訳」として同席し、施策の評価・改善へ導くサービスです。

まるで貴社の「社内担当者」のような立ち位置で、SEO業者とのコミュニケーションを円滑にし、施策の打率を高めます。

【SEOセカンドオピニオンの特徴】

■『SEOセカンドオピニオン』で解決できる課題

- 定例ミーティング同席により、その場で疑問を解消- 専門用語や施策の意図を、会議中にリアルタイムで解説- 提案内容に対して、妥当性を第三者目線で評価- 今後の施策への壁打ちを行い、施策の優先順位付けを実施

【解決できる課題１.：投資対効果の最大化】

現在のSEOコンサルタントへの投資が、これまで以上に成果に繋がりやすくなります。

ミーティング同席により、専門用語や施策の意図を即座に解説し、貴社が抱く疑問をリアルタイムで解消可能です。



SEO業者からの提案内容を深く理解できるため、施策への納得感が高まり、連携がスムーズになります。

【解決できる課題２.：施策スピードと精度の向上】

専門的観点から、貴社がSEOコンサルタントへ効果的な質問ができるようサポートします。



第三者目線で客観的に、

- 今なぜその施策が必要なのか- 投資に見合うリターンが得られるのか

を判断するための根拠を提供し、最適な意思決定を支援します。



具体的な根拠に基づいた質問を投げかけ、有益な議論を行えるので、施策スピード・制度ともに向上可能です。



【解決できる課題３.：社内担当者の育成】

SEO専門家にいつでも相談可能な環境を提供できるため、担当者の知見が向上し、ノウハウが社内に蓄積されます。



ミーティング同席を重ねることで、SEO施策の考え方や評価基準が自然と身につきます。将来的には自社でSEO施策を内製化することも可能ですので、ご希望があればご相談ください。

■料金プラン

【料金プランの詳細】

月額：50,000円（税別）

契約期間：縛りなし（1ヶ月単位でのご利用が可能）



基本的に、SEO分野の支援サービスは複数月での契約が前提となりますが、本サービスでは契約期間の縛りがありません。



まずは1ヶ月だけのお試しも大歓迎ですので、お気軽にご相談ください。

■『SEOセカンドオピニオン』ご利用の流れ

【ステップ1】お問い合わせ・無料相談

以下の問い合わせフォームより、無料相談の申し込みをお願いいたします。

▼お問い合わせはこちらから

https://webwriter-pro.co.jp/seo2nd/contact/

【ステップ2】契約前協議

契約前には、詳細なサービス説明および認識のすり合わせを徹底いたします。押し売りのようなことは一切行いませんのでご安心ください。

【ステップ3】ご契約・各種権限のご共有

GA4/GSC/既存資料などをご共有いただき、定例ミーティングに備えて貴社の現状を分析・把握いたします。

【ステップ4】ご支援開始

実際に定例ミーティングに同席し、SEO業者の報告の「翻訳」や、今後の施策についての壁打ちなどをご支援いたします。

■会社概要

会社名： 株式会社Webライタープロ

代表取締役： 藤倉 大地

所在地： 東京都目黒区駒場１丁目２１番６号 渋谷松見坂パークサイドヒルズ

設立： 2023年1月

事業内容： Web記事制作事業、SEO対策、LLMO対策、コンサルティング事業

URL： https://webwriter-pro.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Webライタープロ 代表取締役 藤倉 大地

Email：daichi.fujikura@webwriter-pro.co.jp

サービス詳細：https://webwriter-pro.co.jp/seo2nd/

【報道関係者様からのお問い合わせについて】

本件に関する取材や詳細な資料提供については、上記連絡先までお気軽にお問い合わせください。代表者インタビューやサービスの詳細説明など、ご要望に応じて対応いたします。