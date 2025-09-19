MagicStore Robotics (魔仓机器人)社と総代理店契約を締結。

写真拡大 (全3枚)

TOYOROBO株式会社





■　背景



物流現場が「自動化」から「自律化（知能化）」へ進む中、3Dパレットシャトル T-AMR (Tridimensional Autonomous Mobile Robot)は、スペース効率と運用コストの同時最適化を実現する中核機器として注目されています。TOYOROBOは、インテリジェント倉庫分野で実績を持つMagicStore Robotの製品・ソリューションを、日本市場で設計・導入・運用まで一気通貫で展開します。





■ コメント



・　TOYOROBO株式会社　　　　代表取締役社長　新井　守



私たちが提供する価値は、設備導入だけではなく設計・導入・運用最適化までの一気通貫です。


高密度保管と柔軟な入出庫オペレーションで、コストとサービスレベルの両立を実現します。




・　MagicStore Robot Co.,Ltd.　CEO　　Magic Cheng



日本は高い品質要求と現場改善力を併せ持つ重要市場です。


TOYOROBOの高い現場実装力を組み合わせ、日本の多様な業種に最適解を提供してまいります。





TOYOROBO株式会社について


◆　事業内容


1. ロボット技術の導入支援および統合コンサルティング


2. 物流プロセスの標準化、自動化、効率化の推進


3. 高付加価値ソリューションの提供


当社は、物流オペレーション全体の最適化を図ることで、顧客の課題を解決し、顧客の競争力向上に貢献します。



◆　経営理念


・スローガン： A Future Connected by Technology, A World Set in Motion.


- 技術でつながる未来、動き出す世界 -


・モットー： 　　 垂直立ち上げ・安定稼働



◆会社概要


会社名： TOYOROBO株式会社


所在地： 東京都江東区青海2丁目7-4　the SOHO 6F


代表取締役社長： 新井 守


事業内容： ロボット技術の導入支援および統合コンサルティング


物流プロセスの標準化、自動化、効率化の推進


高付加価値ソリューションの提供


設立： 2024年10月


資本金： 1000万円


URL： https://toyoroboinc.com/




MagicStore Robot Co., Ltd.について


2023年1月に設立されたMagicStore Robotics社は、自社開発のT-AMRとソフトウェア制御プラットフォームをコア製品とし、スマートロジスティクスとインテリジェント製造業界への深い理解を組み合わせ、従来のAS/RSシステムに代わるAV-AS/RSシステムを採用した、高性能倉庫ロボットの開発・製造と インテリジェント物流を実現するソリューションベンダーです。



◆ 会社概要


　会社名：　　MagicStore Robot Co.,Ltd. (苏州魔仓机器人有限公司)


　所在地：　　中国・江蘇省 蘇州市　(Suzhou, Jiangsu Province, China)


　CEO　： Magic Cheng


　事業内容：　


- 3DパレットシャトルMagicCarpet、多層トラックシステムMagicRackの開発製造


　 - 高精度垂直ハンドリングロボットMagicLiftの開発製造


- 高精度ピッキング/配置のグランドハンドリングロボットMagicAntの開発製造


- AIアルゴリズムを使用した全プロセス管理ソフトウェアプラットフォームMagicVisionの開発製造


- その他インテリジェント倉庫ロボティクス製品の開発製造




【本件に関するお問い合わせ先】


TOYOROBO株式会社 広報担当


所在地：東京都江東区青海2-7-4 the SOHO


Email：info@toyoroboinc.com


web site : https://toyoroboinc.com