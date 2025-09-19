ÆüÅ´Êª»º¥·¥¹¥Æ¥à·úÃÛ¡¢ÃËÀ°éµÙ¤ò¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖIKUKYU.PJT¡×¤Ø»¿Æ±
¥·¥¹¥Æ¥à·úÃÛ¤ÎÀì¶È¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ëÆüÅ´Êª»º¥·¥¹¥Æ¥à·úÃÛ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±§Ìî ÃÒ¡Ë¤Ï¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÃËÀ°éµÙ¤ò¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖIKUKYU.PJT¡×¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£IKUKYU.PJT¤È¤Ï
¡ÖÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ò²ñ¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2019Ç¯¤«¤éËèÇ¯9·î19Æü¤ò¡Ö°éµÙ¤ò¹Í¤¨¤ëÆü¡×¤ËÀ©Äê¤·¡¢¶È³¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢»¿Æ±¤¹¤ë´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
7Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î174¼Ò¡¦ÃÄÂÎ¤¬»¿Æ±¡¢¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÍ¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î°éµÙ¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢°éµÙÃæ¤Îµ¤¤Å¤¤ä²ÈÂ²¤È¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.sekisuihouse.co.jp/ikukyu/
¢£ÆüÅ´Êª»º¥·¥¹¥Æ¥à·úÃÛ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Åö¼Ò¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬½¼¼Â¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¡¢Ä¹´üÅª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°é»ù¤ä²ð¸î¤È»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¡¢Á´½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ³ÎÇ§¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°é»ùµÙ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃ¯¤â¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤Ï·Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢¼Ò°÷¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤½°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÀ©ÅÙ¤Î¼þÃÎ¤È²þÁ±¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤è¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÃËÀ¼Ò°÷¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ÊÁ´3²ó¡Ë
£±.https://note.com/sumisys/n/nec3150f39dab
£².https://note.com/sumisys/n/n32c4846273c7
£³.https://note.com/sumisys/n/nb387bcd1113c
¢£ÆüÅ´Êª»º¥·¥¹¥Æ¥à·úÃÛ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨¤Î¿ä°Ü
ÆüÅ´Êª»º¥·¥¹¥Æ¥à·úÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Ç200Åï°Ê¾å¤ÎºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¹ñÆâ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à·úÃÛÀì¶È¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£µì½»Í§¶âÂ°¹©¶È¡Ê¸½ÆüËÜÀ½Å´¡Ë»þÂå¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à·úÃÛÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Éôºà¤Î¥×¥ì¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤È¹©´üÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÀ½Å´¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¹Ýºà¤Î°ÂÄê¤·¤¿Ä´Ã£¤â¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2³¬·ú¤Æ¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¹¤µ¤ä¡¢¹©´üÃ»½Ì¤Ë¹â¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ëÆÈ¼«¤Î´ðÁÃ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁ´¾¦ÉÊ¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¡¢·úÃÛ¼çÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¡Ö¸½¾ì¤Î¹âÎð²½¡×¡Ö²á½ÅÏ«Æ¯¡×¡Ö»ñºà¹âÆ¡×¤Ê¤É¤Î·úÀß¶È³¦¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
