山梨県北杜市、別荘地の積雪による検針困難に対応！水道スマートメーターにおける実証実験開始のお知らせ

写真拡大 (全2枚)

株式会社インフラプラス


当社連結子会社の株式会社ウォーターリンクス(本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：原 裕二)、は、北杜市上下水道局（北杜市長：大柴邦彦）と次世代の水道検針に向けた水道スマートメーターの実証実験（以下、本実験）を開始することをお知らせします。



本取り組みでは、同連結子会社の株式会社ウォーターデバイス（本社：兵庫県豊岡市、代表取締役社長：岩本晃幸）が製造する水道スマートメーターを設置し、効果を測定します。



■ 背景と課題


北杜市は八ヶ岳南麓に広がる自然豊かな地域で、別荘地や高原地帯を多く抱えています。こうした地域特性ゆえに、冬季には積雪によって水道メーターが雪に埋もれることがあり、除雪対応の負担が検針業務における課題となっています。さらに、別荘地では長期間不在の住宅が多く、漏水が発生しても発見が遅れるリスクがあります。こうした課題の解決に向けて、北杜市と株式会社ウォーターリンクスは、水道スマートメーターを活用した業務改善に取り組んでいます。



■ 取り組みの概要


1. 連携体制


本取り組みでは、北杜市と株式会社ウォーターリンクス、および株式会社ウォーターデバイスの連携体制を構築しています。株式会社ウォーターリンクスでは、水道スマートメーターの提供、クラウドシステム構築を担当しています。



2. スマートメーター（AMR方式）導入


各戸に無線通信機能付きの水道スマートメーターを導入しました。これにより、LPWAによる遠隔検針を可能としています。


※AMR（Automated Meter Reading）方式：水道メーターに搭載された無線子機により、正確でスムーズな一括無線検針を可能にします。検針方式としてウォーク・バイ方式とドライブ・バイ方式があります。


※LPWA（Low Power Wide Area）：低消費電力・広域通信を特徴とする無線通信技術。


スマートメーター等のIoT機器に適しています。



■ 期待される効果


本取り組みにより、水道使用量を遠隔で正確に把握できるようになり、除雪作業をはじめとする業務負担が軽減され、検針業務の効率化が期待されます。さらに、別荘地に多い長期不在住宅においても、異常な使用状況を検知することで、漏水などのリスクを早期に察知し、迅速な対応につなげることが可能になります。こうしたスマートな運用は、住民サービスの質の向上はもちろん、水道事業の持続可能性の確保にも大きく貢献すると考えられます。



■ 本取り組み対象・期間


・対象戸数：115戸


・実証期間：2025年6月1日 ～ 2026年5月31日



検針システム　イメージ図


【会社概要】


■販売元


名称 　　　：　株式会社ウォーターリンクス


代表者 　　：　代表取締役社長　　原　裕二


所在地 　　：　〒670-0944　兵庫県姫路市阿保甲878番地


会社設立日 ：　2019年9月10日


資本金 　　：　145,000,000円


URL 　　　：　https://waterlinks-japan.com/



■製造元


名称 　　　：　株式会社ウォーターデバイス


代表者 　　：　代表取締役社長　　岩本　晃幸


所在地 　　：　〒668-0055　兵庫県豊岡市昭和町4番24号


会社設立日 ：　2022年9月9日


資本金 　　：　20,000,000円


URL 　　　：　https://www.waterdevices.co.jp/



・本リリースに関するお問い合わせ


株式会社ウォーターリンクス


〒670-0944 兵庫県姫路市阿保甲878番地


HP：https://waterlinks-japan.com/


お問い合わせ先


広報担当チーム ： info@waterlinks.co.jp