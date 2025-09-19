山梨県北杜市、別荘地の積雪による検針困難に対応！水道スマートメーターにおける実証実験開始のお知らせ

株式会社インフラプラス

当社連結子会社の株式会社ウォーターリンクス(本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：原 裕二)、は、北杜市上下水道局（北杜市長：大柴邦彦）と次世代の水道検針に向けた水道スマートメーターの実証実験（以下、本実験）を開始することをお知らせします。

本取り組みでは、同連結子会社の株式会社ウォーターデバイス（本社：兵庫県豊岡市、代表取締役社長：岩本晃幸）が製造する水道スマートメーターを設置し、効果を測定します。

■ 背景と課題

北杜市は八ヶ岳南麓に広がる自然豊かな地域で、別荘地や高原地帯を多く抱えています。こうした地域特性ゆえに、冬季には積雪によって水道メーターが雪に埋もれることがあり、除雪対応の負担が検針業務における課題となっています。さらに、別荘地では長期間不在の住宅が多く、漏水が発生しても発見が遅れるリスクがあります。こうした課題の解決に向けて、北杜市と株式会社ウォーターリンクスは、水道スマートメーターを活用した業務改善に取り組んでいます。

■ 取り組みの概要

1. 連携体制

本取り組みでは、北杜市と株式会社ウォーターリンクス、および株式会社ウォーターデバイスの連携体制を構築しています。株式会社ウォーターリンクスでは、水道スマートメーターの提供、クラウドシステム構築を担当しています。

2. スマートメーター（AMR方式）導入

各戸に無線通信機能付きの水道スマートメーターを導入しました。これにより、LPWAによる遠隔検針を可能としています。

※AMR（Automated Meter Reading）方式：水道メーターに搭載された無線子機により、正確でスムーズな一括無線検針を可能にします。検針方式としてウォーク・バイ方式とドライブ・バイ方式があります。

※LPWA（Low Power Wide Area）：低消費電力・広域通信を特徴とする無線通信技術。

スマートメーター等のIoT機器に適しています。

■ 期待される効果

本取り組みにより、水道使用量を遠隔で正確に把握できるようになり、除雪作業をはじめとする業務負担が軽減され、検針業務の効率化が期待されます。さらに、別荘地に多い長期不在住宅においても、異常な使用状況を検知することで、漏水などのリスクを早期に察知し、迅速な対応につなげることが可能になります。こうしたスマートな運用は、住民サービスの質の向上はもちろん、水道事業の持続可能性の確保にも大きく貢献すると考えられます。

■ 本取り組み対象・期間

・対象戸数：115戸

・実証期間：2025年6月1日 ～ 2026年5月31日

検針システム イメージ図

【会社概要】

■販売元

名称 ： 株式会社ウォーターリンクス

代表者 ： 代表取締役社長 原 裕二

所在地 ： 〒670-0944 兵庫県姫路市阿保甲878番地

会社設立日 ： 2019年9月10日

資本金 ： 145,000,000円

URL ： https://waterlinks-japan.com/

■製造元

名称 ： 株式会社ウォーターデバイス

代表者 ： 代表取締役社長 岩本 晃幸

所在地 ： 〒668-0055 兵庫県豊岡市昭和町4番24号

会社設立日 ： 2022年9月9日

資本金 ： 20,000,000円

URL ： https://www.waterdevices.co.jp/

・本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ウォーターリンクス

〒670-0944 兵庫県姫路市阿保甲878番地

HP：https://waterlinks-japan.com/

お問い合わせ先

広報担当チーム ： info@waterlinks.co.jp