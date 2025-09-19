マニュアル作成・社内wikiツール「NotePM」がITトレンドの「2025年上半期 Good Product バッジ」を受賞！

株式会社プロジェクト・モード

株式会社プロジェクト・モードが提供する、ナレッジ管理SaaS「NotePM ( https://notepm.jp )」は、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区）が提供する法人向けIT製品・サービスの比較サイト「ITトレンド」が発表するGood Productバッジにナレッジマネジメント部門など3部門で認定されたことをお知らせします。

ITトレンドGood Productバッジとは

IT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」を実際に利用しているユーザーからの評価に基づいて特に優良な製品を認めるものです。参入障壁が低くなった法人向けIT製品の中でも特に多くのユーザー企業のIT化を支援している掲載企業様を称えるとともに、より顧客満足度の高い製品を広めることを目的に発表されました。

「NotePM」はナレッジマネジメント部門、マニュアル作成ツール部門、文書管理部門にて認定されました。

ITトレンド（ https://it-trend.jp/(https://it-trend.jp/) ）とは

ITトレンドはイノベーションが2007年より運営している法人向けIT製品の比較・資料請求サイトであり、2021年3月時点で、累計訪問者数4,000万人以上、1,700製品以上を掲載しています。サイトを閲覧し利用する企業内個人であるユーザーは、掲載されている製品情報や口コミレビューなどを参考に、自社の課題に適したIT製品を複数の製品・会社から比較検討ができ、その場で資料請求が一括でできるサイトです。

NotePMとは ( https://notepm.jp(https://notepm.jp) )

NotePM（ノートピーエム）は、マニュアルやノウハウを簡単に投稿でき、強力な検索機能で欲しい情報をすぐ見つけられるサービスです。マニュアル、手順書、業務ノウハウ、社内FAQ、日報・議事録など、何度も検索するような、ストック型の情報管理に最適です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WXrW-pwU6ek ]

NotePMの特徴

・マニュアル作成、バージョン管理、社外メンバー共有

・強力な検索機能。PDFやExcelの中身も全文検索

・社内FAQ・質問箱・社内ポータルとしても活用できる

・銀行、大学も導入している高度なセキュリティ。安全に情報共有できる

NotePM導入による効果

１）検索が強く、ほしい情報がすぐ見つかる

バラバラに散在しているストック情報を、NotePMで一元管理することで、

「あの情報どこにある？」が解消します。

２）「あの人しか知らない」の防止

NotePMに、マニュアル・手順書・ノウハウを残すことで、

あの人しか知らないという属人化の防止になります。

３）教育時間の短縮、業務引継コストの低減

入社時の手続き方法、研修内容、引き継ぎ業務などをNotePMに残すことで、

担当社員の負担や引き継ぎに要する時間を短縮できます。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10274/table/95_1_67ba3b363f082e0f198bdad8dd147918.jpg?v=202509211226 ]