小池栄子さん＆角田晃広さん（東京03）を夫婦役で起用した新ＣＭを本日から放映開始

ＳＯＭＰＯダイレクト損害保険株式会社

ＳＯＭＰＯダイレクト損害保険株式会社（代表取締役社長：中川 勝史、以下「当社」）は、９月１９日（金）から新タレントを起用したテレビＣＭおよびデジタル広告の放映を開始します。

新ＣＭには、幅広い世代から高い認知度と好感度を誇る俳優の小池栄子さんと、近年ドラマや舞台で活躍の場を広げているお笑いトリオ「東京03」の角田晃広さんをキャスティングしました。お二人が夫婦役として登場し、日常の中で保険を考えるシーンを温かくユーモラスに描いています。

１．新ＣＭの概要

新ＣＭでは、お客さまが保険に求める「いざという時の安心感」を、家庭ドラマのような掛け合いを通して親しみやすく表現しています。昨今の物価高や家計の見直しといった現代の生活者に身近なテーマを盛り込んでいるため、興味を引きやすいストーリー性とキャッチーさで記憶に残る内容となっています。

■放映開始日：２０２５年９月１９日（金）

■媒体：テレビＣＭ、デジタル広告、公式ウェブサイト

■出演：小池栄子さん、角田晃広さん（東京03）

https://www.sompo-direct.co.jp/otona/insurance/cm/

２．当社のブランドについて

新ＣＭでは節約や家計の見直しといった文脈に乗せ、安心な暮らしを願うすべての「おとな」に保険を合理的で納得感のある価格で提供する当社の姿勢を伝えています。当社は、お客さま一人ひとりの“日常”と“もしも”に寄り添いながら、リスクや不安を見逃すことなくサポートするパートナーのような存在になることを目指してまいります。

＜出演者プロフィール＞

小池栄子さん

1980年11月20日生まれ。東京都出身。

1998年にドラマデビュー。以後、TV、映画、舞台、CMで幅広く活躍。

＜主な受賞歴＞

主演映画『接吻』 第63回毎日映画コンクール女優主演賞など

『八日目の蟬』 第85回キネマ旬報ベスト・テン助演女優賞、第35回日本アカデミー賞優秀助演女優賞など

主演舞台『グッドバイ』 第23回読売演劇大賞・最優秀女優賞

大河ドラマ『鎌倉殿の13人』 第31回橋田賞

近年の主な出演作に、ドラマ『地面師たち』(Netflix)、『新宿野戦病院』(フジテレビ)など。

現在、『カンブリア宮殿』(テレビ東京)、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』(フジテレビ)、『クレイジージャーニー』(TBS)にレギュラー出演中。

角田晃広さん

1973年12月13日生まれ。東京都出身。

2003年に飯塚悟志、豊本明長とともにお笑いトリオ「東京03」を結成

2009年にTBS「キングオブコント2009」にて優勝

毎年東京03単独公演で全国ツアーを開催

2025年第27回東京03単独公演「とりあえず謝れず」では全国14箇所46公演行い約45,000人動員

2023年東京03として「令和4年度(第73回)芸術選奨文部科学大臣新人賞 大衆芸能部門」受賞

2025年日本テレビ「ホットスポット」にて宇宙人役高橋を演じ「放送文化基金賞 演技賞」受賞

代表作に関西テレビ「大豆田とわ子と三人の元夫」（2021年）、映画「怪物」（2023年）、日本テレビ「ホットスポット」（2025年）がある。

レギュラー番組

NHKラジオ第1「東京03の好きにさせるかッ！」、フジテレビ「ノンストップ！」

以上