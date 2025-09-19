問い合わせ管理システム「メールディーラー」がITトレンドが認定するGood Productバッジを4部門で受賞

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則）が提供する問い合わせ管理システム「メールディーラー」は、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：幸 哲史）が提供する法人向けIT製品・サービスの比較サイト「ITトレンド」が発表するGood Productバッジを4部門で認定されたことをお知らせします。

第9回となる今回は196製品が選出され、「メールディーラー」は以下4部門にて認定されました。

Good Productバッジ認定部門- メール共有部門- カスタマーサクセスツール部門- クラウドメール部門- EC管理ソフト部門

今後も多くの企業様の業務効率化を支援できるよう、ユーザーの皆様の声をもとにAIなど最新技術を活用した機能開発などに取り組み、一層のサービス向上に尽力してまいります。

「ITトレンドGood Productバッジ」とは

「ITトレンドGood Productバッジ」とは、IT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」を実際に利用しているユーザーからの評価に基づいて特に優良な製品を認めるものです。参入障壁が低くなった法人向けIT製品の中でも特に多くのユーザー企業のIT化を支援している掲載企業様を称えるとともに、より顧客満足度の高い製品を広めることを目的に発表されました。第9回となる今回は196製品が選出され、「メールディーラー」はメール共有部門、カスタマーサクセスツール部門、クラウドメール部門、EC管理ソフト部門にて認定されました。

ITトレンドとは

ITトレンドは株式会社イノベーションのグループ会社である株式会社Innovation & Co.が運営している法人向けIT製品の比較・資料請求サイトです。2007年より運用開始、2021年3月には累計訪問者数4000万人を突破、1700製品以上を掲載しています。サイトを閲覧し利用する企業内個人であるユーザは、掲載製品情報や口コミレビューなどを参考に自社の課題に適したIT製品を複数の製品・会社から比較検討ができ、その場で資料請求が一括でできます。

16年連続売上シェアNo.1※！ 問い合わせ管理システム「メールディーラー」

ラクスが開発・販売する「メールディーラー」は、info@やsupport@などの共有メールアドレスやメーリングリストアドレスでの問い合わせ対応の管理をラクにするクラウド型の問い合わせ管理システムです。

複数名で問い合わせ対応をしていると起こりやすい「見落とし」「二重対応」「Cc共有メールでの煩雑化」などを防ぐことができ、人的ミスの防止や業務効率向上に役立ちます。

2001年の提供開始から、お客様のニーズをもとに機能開発を行い、より便利で使いやすいシステムへと進化してきました。現在では累計導入社数は8,000社を超え、16年連続売上シェアNo.1を獲得しています。

※出典：ITR「ITR Market View：メール／Webマーケティング市場2025」メール処理市場：ベンダー別売上金額推移およびシェア（2009～2024年度予測）

▼メールディーラー 公式サイト

https://www.maildealer.jp/

会社概要

株式会社ラクス

所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

代表者 代表取締役 中村崇則

事業内容 クラウドサービス事業

会社HP https://www.rakus.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ラクス ラクスクラウド事業本部 マーケティング統括部

担当者 山盛 有希子（やまもり ゆきこ）

e-mail it-mkt@rakus.co.jp