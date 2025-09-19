採用管理システム「トルー」、「HR Ads Platform」と連携開始

株式会社ダトラ

株式会社ダトラ（本社：大阪府中央区、代表取締役 草深悠介）が提供する採用管理システム「トルー」は、株式会社イオレ（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：瀧野 諭吾、以下イオレ）が提供する運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform（以下 HRアドプラットフォーム）」と連携を開始いたしましたことをお知らせします。

トルーは、応募者集客はもちろん、業務効率改善にも効果的なATSです。

求人検索エンジンでの効果出しに特化した機能や、さらに応募数を増やしたい場合にはGoogleやSNSなどWEB広告での応募者獲得も可能。

採用管理面では、他の求人媒体の応募者データを自動連携する機能や、すでにお使いの顧客管理システムとの連携で煩雑な採用業務の1本化を実現、さらに応募者との面談日程調整もトルーが代行しますので大幅な業務効率改善が期待できます。

「トルー」サービスサイト：https://web.toroo.jp/(https://web.toroo.jp/)

「HRアドプラットフォーム」は、『運用型広告』と呼ばれるWEB広告手法を活用した運用型求人広告プラットフォームです。求人企業が求人広告を入札すると、「HRアドプラットフォーム」と提携している複数の求人メディアに求人広告が自動掲載され、簡単かつ即時性の高い求人広告運用を可能にします。

「HRアドプラットフォーム」サービスサイト：https://hr-ads.jp/(https://hr-ads.jp/)

今回の連携により、「トルー」を導入している求人企業様がHRアドプラットフォームをご利用

いただけるようになり、HRアドプラットフォームを通して、より多くの適切な求人サイトへ求人広告を掲載することが可能になります。

また、HRアドプラットフォームは「予算」と「目標応募単価」を決めるだけで、即日掲載を開始できます。

さらに、HRアドプラットフォームは従来主流だった掲載課金・クリック課金ではなく応募課金、完全成果運用のサービスですので、応募がないのに一定の料金がかかるという心配がありません。

早く、安く、低リスクで活用できるHRアドプラットフォームは、「トルー」をご利用中の企業様の採用活動を強力に推進します。

本件について詳しくは下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ：https://web.toroo.jp/contact(https://web.toroo.jp/contact)

■HRアドプラットフォームの詳細について

HRアドプラットフォームは、企業とより多くの求職者との出会いを創出する運用型求人広告プラットフォームです。1,000社以上（2024年12月時点）での企業に導入され、求人企業に高く評価されています。

HRアドプラットフォームは多数の求人メディアと連携、求人を出したい企業と求人を掲載したいメディアをアドテクノロジーでマッチングします。応募課金モデルとなっており、入札時に設定した予算や応募単価によって求人メディアに掲載される際の掲載位置が変動するため、企業側の望んだ単価で応募獲得が可能です。企業はHRアドプラットフォームを利用することで、求人にまつわる業務（掲載求人メディアの選定、求人原稿作成、出稿、応募者管理、効果確認改善など）を一つのサービスで完結できるほか、採用にかかるコストを最適化し、採用担当者の求人業務DX化を推進します。（2022年7月28日特許取得済）。

■会社概要

株式会社ダトラ



代表取締役：草深悠介

所在地：〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28 久太郎町恒和ビル7階

事業内容：採用管理システム「トルー」、WEBマーケティング事業

公式サイト：https://www.datora.jp/