【9月19日は「#育休を考える日」】男性の育児休業を考えるプロジェクト「IKUKYU.PJT」への賛同と育児休業に関する当社の取り組みについて

株式会社ツクイ（本社︓神奈川県横浜市、代表取締役社長 高畠 毅、以下「当社」）は、2025年9月19日の「育休を考える日」にあたり、積水ハウス株式会社が実施する男性の育児休業を考えるプロジェクト「IKUKYU.PJT」に賛同することをお知らせします。

❚ 「IKUKYU.PJT2025」とは

「IKUKYU.PJT」は、「男性の育児休業が当たり前になる社会」の実現を目指して、賛同するさまざまな業種・業界の企業・団体と共に、社会全体で男性の育児休業を推進していくための取り組みです。同プロジェクトを企画した積水ハウス株式会社は、2019年から9月19日を「育休を考える日」として記念日に制定し※1、以降毎年「IKUKYU.PJT」を実施しています。

▶「IKUKYU.PJT」プロジェクトサイト（https://www.sekisuihouse.co.jp/ikukyu/）

※１ 2019年、積水ハウス株式会社が一般社団法人 日本記念日協会に申請し、記念日に登録

❚ 「男性育休60％以上」を達成！ 育児休業に関する当社のおもな取り組み

「超高齢社会の課題に向き合い 人生100年幸福に生きる時代を創る」をミッションとして掲げる当社は、年齢・国籍・宗教・障がい・性別・性自認などに関係なくすべての人が尊重される社会の実現と、当社のすべての従業員がその能力を最大限に発揮しながら自分らしく働くことができる「ダイバーシティ&インクルージョン」を推進しています。

その取り組みの一環として、従業員の育児休業の取得率向上にも力を入れており、2024年度実績では女性の育児休業取得率は98パーセント、男性の育児休業取得率は2023年度実績の39パーセントを大きく上回る64.5パーセントとなりました。育児休業に関する当社のおもな取り組みは以下のとおりです。

１．管理職の教育・研修

管理職が育児休業制度への理解を深めるための労務管理研修を実施しています。

２．従業員への情報提供

育児休業に関する情報をまとめたマニュアルを作成し、従業員への情報提供を強化しています。

３．育児と仕事の両立支援

育児休業に関する支援はもちろんのこと、育児休業からの復職後も、子どもが中学校の就学年齢に 達する前まで適用を受けられる短時間勤務制度、また、こども休暇制度、テレワークの活用などにより育児と仕事の両立を支援しています。

４．男性管理職による座談会の開催 および 記事・動画の公開

育児休業を検討中の男性従業員やそのパートナーの参考となるよう、男性管理職による「男性育休座談会」を開催し、その様子をウェブ社内報の記事やYouTubeの動画で公開しています。

■ツクイグループ オープン社内報「Bridge」より

【パパの育休ストーリー】男性管理職による育休座談会を開催！ 育休取得の背景と家庭・職場での変化（2025年8月28日公開）

https://bridge.tsukui.net/content/650/

■YouTube ツクイグループ公式チャンネルより

【パパの育休ストーリー】男性管理職による育休座談会を開催！

https://youtu.be/yFdi-PlhXaY?si=7uu13KhnybXV0ebl

❚ 今後の展望

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yFdi-PlhXaY ]

当社は「育休を考える日」および「IKUKYU.PJT」への賛同を機に、育児休業の意義を再認識し、今後も一人ひとりが家族との時間を大切にできる社会の実現に向けて、積極的に取り組んでまいります。また、育児・介護と仕事の両立を支援する制度の充実を図り、すべての従業員が安心して働ける職場環境の整備に努めてまいります。

❚ 株式会社ツクイについて

株式会社ツクイは、1983年に介護事業を開始し、現在全国で560か所を超えるデイサービスを主軸に、在宅介護サービス（訪問介護、訪問入浴、居宅介護支援 ほか）、居住系介護サービス（介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、その他の住まい）、在宅看護サービス（訪問看護、ホスピス）を展開しています。

ツクイグループは、介護事業を中核としながら業容を拡大し、現在では人材事業、リース事業、IT事業などを展開する企業へと成長しました。

「超高齢社会の課題に向き合い人生100年幸福に生きる時代を創る」をミッションに、誰もが住み慣れた地域で自分らしく最期まで暮らすことができる豊かな社会の実現に貢献してまいります。

▶株式会社ツクイ コーポレートサイト https://corp.tsukui.net/

▶株式会社ツクイ サービスサイト https://www.tsukui.net/