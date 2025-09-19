株式会社ティービーアイ　ソーラー電源装置の販売を開始　～ 資材置き場の盗難対策に、電源不要の防犯カメラという新たな選択肢 ～

東京貿易ホールディングス株式会社

東京貿易グループのグループ会社である株式会社ティービーアイ（東京都中央区、代表取締役社長：石村昇吉、以下 ティービーアイ）は、ソーラー電源装置（KSP-100）の販売を開始しました。ティービーアイが取り扱うLTE監視カメラ【LNO‐2030R‐LTE】*1をはじめとした各種監視カメラの電源として活用することで、資材置き場等商業用電源の無い場所でも監視カメラの設置が可能となります。また、支柱の提供から設置工事、機器設定、アフターサービスまでティービーアイにて一括で対応し、スムーズな導入をサポートいたします。

*1：LTE監視カメラ【LNO‐2030R‐LTE】についてのプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000157.000098548.html)

近年、建設現場や資材置き場における盗難被害が深刻化しています。国土交通省関東地方整備局はその防止対策の強化を喫緊の課題*2とし、同局による盗難事例集では、防犯カメラの設置を含めた、複数の対策が挙げられています。しかしながら、実際の現場では電源の確保が困難な資材置き場も多く、防犯カメラの設置が物理的に難しいケースが少なくありません。こうした課題に対応するため、ティービーアイはソーラー電源装置の販売を開始いたしました。

*2 国土交通省関東地方整備局 技術情報・工事の安全対策 https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000012.html

■ 製品の特徴（ソーラー電源装置「KSP-100」＋LTE監視カメラ「LNO-2030R-LTE」）ソーラーパネル・バッテリーボックス・LTE監視カメラの設置例

・電源・通信工事不要の監視ソリューション

LTE回線によるクラウド録画と、ソーラー電源による給電により、電源・通信インフラがない場所でも監視カメラの設置が可能

・大容量バッテリーボックス付属で約3日分の蓄電が可能

万が一無日照が続いた場合でも映像を残すことが可能

・クラウド録画による高いセキュリティ性

録画映像はカメラ本体ではなくクラウドに保存。カメラが盗難・破壊された場合でも、直前の映像がクラウドに残るため、証拠保全が可能です。LTE回線障害時には本体のSDメモリに録画し、回線復旧後、自動的にSDメモリ内のデータがクラウドに移管されます。

・支柱の提供、工事、機器の設定、アフターサービスもティービーアイでまとめて対応

設置に必要な支柱も一括提供できるため、導入がスムーズ

■ その他の用途例

建設現場、仮設施設、農地、駐車場、災害対策拠点など、電源・通信インフラが整っていない場所

今後も、ティービーアイは安全・安心な社会の実現のため、世の中に具体的で革新的な課題解決方法を提案してまいります。

https://prtimes.jp/a/?f=d98548-165-ea2152e15cf61266853e3351030f3058.pdf■ (株)ティービーアイについて

ティービーアイでは、海外メーカーの高性能監視カメラを中心に取り扱い、自社ブランド製品のOEM供給体制も整備しています。スピーディーな導入支援とともに、保守サービスにいたるまで幅広いフェーズをトータルにワンストップで提供しています。今後も、安全・安心な社会の実現に貢献する革新的な課題解決策を提案し続けてまいります。

(株)ティービーアイ HP https://www.tbeye.com/

■ 東京貿易グループについて

持ち株会社である東京貿易ホールディングス株式会社（東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン27F、代表取締役社長 坪内秀介）と個性豊かな国内外の16事業会社、合計17会社で構成する独立系の企業グループであり1947年の創業から77周年を迎えました。

エネルギーインフラ、スマートマニュファクチャリング、イメージソリューション、マテリアルサプライの４つのセグメントに注力し、各社が専門性の高い事業を展開しつつも、総合力を生かして新しい価値を世の中に提供し続けるグループを目指しています。

東京貿易グループは今後も変革を恐れず、自由闊達な文化の下、イノベーションを起こし、ステークホルダーの皆様が安全・安心な生活、経済、社会活動をおくることができる、より良い社会の実現と持続に貢献します。

https://www.tokyo-boeki.co.jp/