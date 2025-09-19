ジールス、接客AIエージェントをNTTドコモが提供する「dスマホローン」のLINEアカウントに導入

株式会社ZEALS

接客AIエージェントを提供する株式会社ZEALS（所在地：東京都目黒区、代表取締役：清水正大、以下「ジールス」）は、株式会社NTTドコモ（所在地：東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー、代表取締役：前田義晃、以下「NTTドコモ」）が展開する個人向けローンサービス「dスマホローン」のLINEアカウントに、「ZEALS AI Agent」を導入し、運用を開始したことをお知らせいたします。

■カードローンサービスにおけるAIエージェント活用の背景と意義

カードローンサービスの利用を検討する際、多くの方が「ローンサービスについて詳しく知りたい」「申込から契約までの流れが不安」といった疑問や不安を抱えています。こうした声にリアルタイムかつ適切に応対していく接客手段として、当社の接客AIエージェントが「dスマホローン」のLINEアカウントへ導入されました。

LINE上での自然な対話を通じて、利用者が抱える疑問をリアルタイムに解消。これにより、初めての方でも安心して申込から契約まで進められる環境づくりをサポートします。

当社は、これまで培ってきた高い開発力と豊富な実績を活かし、カードローン特有の複雑な法規制にも対応した、AIエージェントによる安心・安全なサービスの提供を支援します。

今後もZEALSは、当社が保有する高度なAI技術で企業のデジタル接客体験をさらに向上させてまいります。

■NTTドコモ ご担当者様コメント

今回のAIエージェントの導入により、お客様一人ひとりに寄り添った迅速かつ的確な対応が可能となりました。業務効率の向上と同時に、利便性・安心感のあるサービス提供を実現し、より多くの方に選ばれる貸金サービスを目指していきたいと思います。

■ジールスの会社概要

会社名：株式会社ZEALS（ジールス）

設 立：2014年4月1日

資本金：1億円

所在地：東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー6F

代 表：代表取締役 清水正大

事 業：ZEALS AI Agent、およびチャットコマースの提供

HP：https://zeals.ai/jp/ai-agent/