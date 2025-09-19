2025年9月7日、札幌駅前通地下歩行空間にて“音楽とくらしの融合”を楽しむ商品展示イベントを開催

株式会社ミラタップ

住宅設備機器のインターネット販売を行う株式会社ミラタップ（所在地：大阪市）は、2023年9月に札幌初のショールームを開設して以来、札幌エリアでの認知拡大に取り組んでいます。その活動の一環として、2025年9月7日に札幌駅前通地下広場（通称：チカホ）にて、当社の経営理念である「くらしを楽しく、美しく。」をテーマにした商品展示イベントを開催しました。

イベント会場音楽ライブの様子

当社は2023年9月1日に完全無人運営の「札幌スマートショールーム※」を開設し、当社初となる”アバター接客”を導入しました。また2024年1月には、1日あたり約10万人が行き交うチカホで、大型の交通広告を実施しました。そのデザイン性が高く評価され、本交通広告は「札幌駅前通地下広場壁面広告 2024年最優秀デザイン賞」を受賞しています。今回のイベントでは、札幌エリアでの認知拡大をさらに加速させるべく、音楽を楽しみながら当社製品に触れていただけるイベントを企画しました。

今回のイベントでは、当社の経営理念である「くらしを楽しく、美しく。」をテーマに、当社を代表するシステムキッチンや洗面ボウルなどの実物を展示。またステージ上では「くらしの中の音楽」をテーマにした音楽ライブも開催し、お子様からお年寄りの方まで、多くの方に”音楽とくらしの融合”を楽しんでいただきました。さらに当日開催した札幌スマートショールームツアーには、約70名のお客様にご参加いただき、当社が提案する空間をご体験いただきました。

今後も札幌スマートショールームを拠点に、北海道エリアの皆様のくらしを楽しく、美しくできるよう、新たな取り組みを続けてまいります。

※「スマートショールーム/SMART SHOWROOM」は株式会社ミラタップの登録商標です。

イベント内容

会場では、当社を代表するシステムキッチン《グラッド45》をはじめ、人気の高い洗面ボウルを展示しました。ステージでは、札幌在住の音楽ユニット「世界旅行音楽団 つきのさんぽ」のライブ演奏を開催し、”音楽とくらしの融合”をお楽しみいただきました。2回に渡って実施したショールームツアーには、計約70名のお客様にご参加いただき、札幌スマートショールームならではのアバター接客でお出迎えしました。ご来場者の中には、本イベントで当社を知ってくださった方や、もともとご興味を持ってくださっていた方もいらっしゃり、当社の製品にじっくりと触れていただく良い機会となりました。

ショールームツアーの様子

関連情報

ミラタップ札幌スマートショールーム

https://www.miratap.co.jp/shop/app/contents/showroom_detail/sapporo/

ミラタップについて

ミラタップは住宅設備機器・建築資材の企画開発、輸入、販売を行っています。「くらしを楽しく、美しく。」を経営理念として掲げ、ミニマリズムをコンセプトとしたデザイン性の高い商品をインターネットで、ワンプライスかつ普及価格帯で販売。お客様への直接販売という、業界の常識を覆すビジネスモデルを展開しています。2020年には住宅事業部を立ち上げ、デザイン性の高い住宅を提供する戸建て事業《ASOLIE（アソリエ）》を展開しています。2024年10月1日に株式会社サンワカンパニーから株式会社ミラタップへ社名を変更しました。

会社名：株式会社ミラタップ

本社所在地：〒530-0011大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪南館ゲートタワー13F

設立：1979年8月22日

代表取締役社長：山根 太郎

事業内容：住設・建材EC事業、住宅事業

株式市場：東証グロース（証券コード3187）

ショールーム：東京、大阪、仙台、名古屋、京都、福岡、横浜（スマートショールーム）、札幌（スマートショールーム）