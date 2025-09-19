「JACLaS EXPO 2025」に検査診断薬用材料などを出展

artience株式会社

artienceグループ（以下「当グループ」）は、2025年10月3日（金）～5日（日）にパシフィコ横浜（神奈川県横浜市）にて開催される「JACLaS EXPO 2025」に出展します。

「JACLaS EXPO 2025」は、臨床検査機器・試薬・システムにかかわる製品が一堂に会する、日本最大の臨床検査分野の展示会です。

当グループは、創業以来培った分子設計技術を応用して開発したバイオサイエンス製品Sciforiem(R)（サイフォリーム）シリーズ、および検査キット用粘着テープを出展します。

今回出展する検査診断薬用ポリマー、近赤外蛍光プローブ、検査キット用粘着テープは、体外診断薬用途のほか、医薬品の製造工程や創薬研究、生体分子を取り扱う研究分野の試薬など、多様な用途でご利用いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68461/table/185_1_cd707edd94719ff9a62a65880b15dcea.jpg?v=202509210756 ]

■ 「JACLaS EXPO 2025」 公式ウェブサイト

https://jaclas.or.jp/exhibition/index.html

artience株式会社とは

artience株式会社は1896年に創業したファインケミカル素材の開発、提案を行う化学メーカーです（設立時名称：東洋インキ製造株式会社）。色材・機能材、ポリマー・塗加工、パッケージ、印刷・情報の4つのセグメントで事業を展開し、エネルギー、エレクトロニクス、バイオ・ヘルスケア分野などに領域を広げています。

artienceグループは、世界の人々に先端の技術で先駆の価値を届ける会社として、感性に響く価値を創りだし、心豊かな未来の実現に取り組んでいます。artienceグループの詳細についてはウェブサイト（https://www.artiencegroup.com）をご覧ください。