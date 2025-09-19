「ハラスメントZERO」「カスハラZERO」を提供開始

株式会社グローバルキャスト

株式会社グローバルキャスト（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役 川口英幸）は、中小企業経営者の成長支援を目的としたビジネスコミュニティ「プロサポX」において、企業における職場環境改善と人材確保を支援する新サービスとして、「カスハラZERO」「ハラスメントZERO」とコラボし提供開始いたします。

「カスハラZERO」「ハラスメントZERO」について

近年、飲食店や小売店などの接客現場において、「カスタマーハラスメント（以下、カスハラ）」が常態化しつつあり、人手不足やSNS拡散リスクが拡大するなか、「従業員を守る経営」が企業の信頼を築く鍵になっています。これは対カスタマーだけでなく、社内でのハラスメントから、従業員を守り、正しい知識で職場に安心感をもたらすことも企業経営の要となっています。

「カスハラZERO」「ハラスメントZERO」は、弁護士監修による実践的な動画研修と理解度テスト、従業員教育の履歴管理、さらに「認定ロゴ」の発行により、企業がハラスメント・カスハラ対策に積極的に取り組んでいることを内外に示せる仕組みを提供します。さらには、東京海上日動の関連保険とも連携し、万一のトラブル発生時の金銭的リスクをカバーします。

さらに大きな特長として、本サービスには KDDI株式会社と共同で推進する中小企業支援サービス「プロサポX」のスタンダードプランが付帯されており、本サービスを契約した企業は、ハラスメント・カスハラ対策に加え、経営に役立つ幅広い情報・支援を同時に得られる仕組みとなっています。

今、中小企業の「求人を出しても応募が集まらない」という課題が深刻化しています。給与や待遇だけでなく、「安心して働ける職場環境が整っているか」 が求職者の企業選びの重要な基準になっており、本サービスを導入することで、採用力の強化や人材定着への貢献が期待できます。

今回の提供開始により「カスハラZERO」「ハラスメントZERO」は、従業員教育・リスク対策・経営支援を一体化させた、中小企業にとって実効性のある総合的なソリューションとして展開してまいります。

プロサポXとは

プロサポXは、中小企業経営者のために設計された、実践型ビジネスプラットフォームです。

経営課題に関する相談窓口を設け、同業種・異業種を問わずリアルな交流の機会を提供。さらに、バックオフィス業務をサポートする代行サービスや、日々役立つ経営情報をLINEで配信し、忙しい経営者が自然と成長できる環境を整えています。

リアルイベントとオンラインの融合により、単なる情報提供にとどまらず、実践に直結する学びと出会いを支援します。

参考

プロサポX https://prosapox.jp/

グローバルキャストについて

株式会社グローバルキャストは、全国を網羅するマーケティングパートナー網とマルチチャネルを活かした「統合型マーケティング事業」、ＤＸやＳＸ(サステナビリティ・トランスフォーメーション)など時代の変化に伴う課題を先端のソリューションやコンサルティングで解決する「トランスフォーメーション事業」、次世代教育・生涯学習をサポートする「ＩＣＴ/プログラミング教育事業」を展開しています。次々と生まれる、新しいサービス、テクノロジーや社会基盤をあまねく地域に素早くお届けすることで、めまぐるしく変わる世の中のアップデートに貢献しています。時代の変革点において誰一人取り残さない、「変革のパートナー」企業です。

事業紹介

企業の業務効率化やコスト削減などオフィス・エンタープライズ向けに先端のサポートサービスを提供してまいります。

2019年2月 店舗向け課題解決型サービスの総合ブランド「プロサポ」開始

2021年9月 賃貸物件向けスマート入居者管理アプリ「ｃｏｎｓｈｅｌｌｙ」サービス提供開始

2022年1月 未上場企業向け非財務情報可視化システム「SXサーベイ」サービス提供を開始

2023年1月 品川インターシティへオフィスワーカー向けビル・テナント情報配信アプリ「WORKER COMPASS」を導入

2024年５月 中小企業経営者向けビジネスコミュニティ「プロサポX」有料プラン開始

会社概要

会社名： 株式会社 グローバルキャスト

代表者： 代表取締役 川口英幸

設立： 2008年2月20日

資本金： 190,231,000円

事業内容：統合型マーケティング事業

トランスフォーメーション事業

その他事業(ＩＣＴ教育事業)

所在地 ： 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 14Ｆ

URL ： https://global-cast.co.jp/

【読者・一般のお客様からのお問い合わせ】

株式会社グローバルキャスト プロサポX企画担当／吉田・村橋・村瀬

MAIL：kikaku@global-cast.jp

【本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ】

株式会社グローバルキャスト 成長戦略部 担当／木村・田上

MAIL: gc.irpr@global-cast.jp

TEL:052-433-7177 /FAX:052-433-7178