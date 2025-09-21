こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ASOBISYSTEMのアイドルと大阪で盛り上がろう！ABCテレビ『あそばにゃそんそん』の番組イベント『あそばにゃそんそん アイドル祭』が大阪・ABCテレビ本社と堂島リバーフォーラムにて開催決定！
次世代エンターテインメントバラエティ『あそばにゃそんそん』
番組イベント『あそばにゃそんそん アイドル祭』が
大阪・ABCテレビ本社と堂島リバーフォーラムにて開催決定！
番組に出演中のFRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREETが出演決定！
11月23日（日）・24日（月・休）全4公演
●『あそばにゃそんそん アイドル祭』とは
関西屈指のコンテンツ力を誇るABCグループとカルチャーの最前線を走るASOBISYSTEMがタッグを組み立ち上げた都市型のアイドルフェスです。舞台は大阪・ABCテレビ本社と堂島リバーフォーラム。その2拠点を中心に、大阪の街が2日間にわたり熱狂に包まれます。
ASOBISYSTEM所属の人気アイドルたちが番組の枠を飛び越えてリアルな場に登場し、ステージからその魅力をお届けします！関西発、新しいカタチのアイドルフェスをお楽しみに！
●『あそばにゃそんそん』とは
ABCテレビにて毎週土曜深夜０時～０時25分放送『あそばにゃそんそん』。新しい学校のリーダーズやFRUITS ZIPPERらが所属するASOBISYSTEMの豪華メンバーたちが出演し、話題性バツグン＆バズリ確実の企画をASOBI心、満載でお届け！TVerでも無料配信中
●イベント概要
タイトル：あそばにゃそんそん アイドル祭
日時：2025年11月23日（日）・24日（月・休）全4公演
会場：ABCテレビ本社（トークショーなど）・堂島リバーフォーラム（公演）
出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET
詳しくは、下記より
イベントURL:https://www.asahi.co.jp/asobanyasonson/idolmatsuri
※SWEET STEADY / CUTIE STREETは11月23日に出演
※CANDY TUNE / FRUITS ZIPPERは11月24日に出演
※出演者が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外のキャンセル・変更・払い戻しはいたしかねます。ご了承のうえ、お申込みください。
●チケット
価格（1公演につき)
特典付きスタンディング 15,000円（税込）
一般スタンディング 7,000円（税込）
11月23日（日）
【SWEET STEADY公演】 12:00開演（10:30開場）
特典付きスタンディング詳細
※特典内容：優先入場＋あそばにゃそんそんトークショーwith SWEET STEADY
＋お見送り会
※トークショーはライブ終了後14:00～14:30を予定しています
※お見送り会はトークショー後に実施されます
【CUTIE STREET公演】 17:30開演（16:00開場）
特典付きスタンディング詳細
※特典内容：優先入場＋あそばにゃそんそんトークショーwith CUTIE STREET
＋お見送り会
※トークショーはライブ終了後19:30～20:00を予定しています
※お見送り会はトークショー後に実施されます
11月24日（月・休）
◆【CANDY TUNE公演】 12:00開演（10:30開場）
特典付きスタンディング詳細
※特典内容：優先入場＋あそばにゃそんそんトークショーwith CANDY TUNE
＋お見送り会
※トークショーはライブ終了後14:00～14:30を予定しています
※お見送り会はトークショー後に実施されます
◆【FRUITS ZIPPER公演】 17:30開演（16:00開場）
特典付きスタンディング詳細
※特典内容：優先入場＋あそばにゃそんそんトークショーwith FRUITS ZIPPER
＋お見送り会
※トークショーはライブ終了後19:30～20:00を予定しています
※お見送り会はトークショー後に実施されます
※出演者が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
●券売スケジュール
【番組最速先行】
9月20日（土）24:00（※9月21日（日）0:00）～ 9月24日（水） 23:59
【KAWAII LAB. FC先行】
9月27日（土）10:00 ～ 10月5日（日）23:59
【いち早プレリザーブ (ぴあNICOSカード限定)】
10月6日（月）12:00 ～ 10月12日（日） 23:59
【一般発売】
10月18日（土）10:00 ～ 11月12日（水）23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/asobanyasonson-idol/
※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外のキャンセル・変更・払い戻しはいたしかねます。ご了承のうえ、お申込みください
●イベント公式グッズも販売！
『あそんばにゃそんそん アイドル祭』の開催を記念して、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、
SWEET STEADY、CUTIE STREETのKAWAII LAB.メンバーのアクリルスタンドやトレーディングカードなどのオリジナルグッズ、番組公式グッズを販売！9月21日（日）昼12:00からASOBIMALL（アソビモール）で受付開始！
ASOBIMALL（アソビモール）：https://asobisystem.shop/
●公演に関するお問い合わせ
お問合せ：キョードーインフォメーション
0570-200-888
(月～金12:00～17:00 土日祝休み)
●公式SNSもチェック！
『あそんばにゃそんそん』の魅力がつまった公式SNS！イベント最新情報をはじめ、ロケ中の写真やドラマの一コマなど、あなたの大好きなASOBISYSTEMのみんなの意外な一面が見られるかも！？イベント情報も随時更新していくので、チェックしてね！
■あそばにゃそんそん公式X（旧Twitter）
@asobanya_abc
■あそばにゃそんそん公式Instagram
@asobanya_abc
■あそばにゃそんそん公式TikTok
＠asobanya_abc
