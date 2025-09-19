株式会社NEXT、ウエンツ瑛士さんが公式アンバサダーを務める「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」に参画

株式会社ＮＥＸＴ

物販事業を主軸に展開する株式会社NEXT（本社：東京都港区芝大門、代表取締役社長：鈴江将人）は、日本の全企業数の99%以上を占める中小企業の成長支援を目的とした「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」の第8期に参画したことをお知らせいたします。

■「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」参画の背景

「物販」のすべてを次のステージへ、をミッションに掲げています。

その一環として、「変わろう。変えよう。挑戦で。」をビジョンに掲げた中小企業の挑戦を後押しする本プロジェクトの理念に深く共感し、この度の参画を決定いたしました。

プロジェクトを通じて、当社のサービスをより多くの皆様にお届けし、日本経済の活性化に貢献したいと考えております。

■「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」とは

「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」は、プロジェクトに参画いただいた中小企業の「情報発信力」「PR力の強化」「働く社員のモチベーション向上」の機会創出、「SDGs推進活動」などを全方位的にサポートするプロジェクトです。

本プロジェクトの参画に伴い、公式アンバサダーであるウエンツ瑛士さんの広告素材を活用したプロモーションを展開し、当社サービスの一層の認知拡大と、中小企業および個人事業主の皆様のビジネス支援を加速してまいります。

公式アンバサダーと共に中小企業の『困った』を解決し、日本経済の元気の源である中小企業の成長を力強く支援しています。





【会社概要】

会社名：株式会社NEXT

所在地：東京都港区芝大門1-3-8

代表者：代表取締役 鈴江 将人

設立：平成27年10月

資本金：1,000万円

従業員数：50名

事業内容：自社商品の企画・開発、輸出入を伴う通信販売、システム開発

URL：https://nextjp.co.jp/(https://nextjp.co.jp/)

