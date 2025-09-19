プレイド、KARTE活用企業のチャレンジを表彰する「KARTE STAR 2026」の募集要項を公開

株式会社プレイド

株式会社プレイド（東京都中央区：代表取締役CEO 倉橋健太）は、同社の提供するCX（顧客体験）プラットフォーム「KARTE」シリーズのプロダクトの活用企業を表彰する「KARTE STAR 2026」の募集要項を公開しました。

KARTE STAR 2026へのエントリー期間は、2025年10月20日（月）から11月28日（金）です。

KARTE STAR 概要

KARTE STARは、KARTEで解析するカスタマーデータをはじめとしたあらゆるデータを価値創出へとつなげ、顧客体験向上（CX）、デジタルによる事業変革（DX）、従業員およびチーム変革（EX）に取り組むKARTEシリーズのプロダクトの活用企業（KARTE Friends）のチャレンジを表彰する年に一度のアワードです。プレイドでは、KARTE STARの表彰によって、KARTEによる顧客体験向上や事業成長を成し遂げた方々の栄誉を称え、そのベストプラクティスを広く共有することを目指しています。

これまでKARTE STARでは、各社からエントリーいただいた内容を「顧客の体験向上」、「デジタルによる事業変革」、「従業員およびチーム変革」の3つの観点から評価させていただき、GOLD STAR、SILVER STAR、BRONZE STARを選定しています。さらに、KARTEシリーズの特定プロダクトの活用と成果に焦点を当てた賞も設けています。

KARTE STAR 2026ではこれまでの各賞に加えて、今回から新たに「CXクリエイティブ賞」、「CXオペレーション賞」、「CXグロース賞」を設けます。

KARTE STAR 2026から新設される賞

CXクリエイティブ賞

⁠顧客インサイトに基づいた優れたアイデアとクリエイティブ表現によって、顧客体験の価値を大きく向上させた施策を表彰します。

CXオペレーション賞

⁠KARTEを活用した顧客体験向上のための「仕組み」を構築し、組織全体で継続的にPDCAを回す「文化」を醸成した企業・チームを表彰します。

CXグロース賞

⁠PLAID ALPHAとのパートナーシップを最大限に活用し、両社の強みを掛け合わせることで、困難な事業課題を乗り越え、目覚ましい事業成長を実現した共創プロジェクトを表彰します。

KARTE STAR 2026の受賞発表および授賞式は、2026年3月12日に開催するKARTE活用企業限定の招待制パーティー「KARTE Friends THANKS DAY 2026」にて行います。

昨年のKARTE STAR 2025 授賞式の様子は以下よりご覧いただけます。

KARTE誕生10周年記念！「KARTE Friends SUPER THANKS DAY 2025」開催レポート

https://cxclip.karte.io/events/event_report/thanksday2025/

KARTE STAR 2026 募集要項

応募条件

・応募者（個人またはチーム）のメディア掲載、登壇といった露出にご協力いただける方。そのため、あらかじめ所属企業に承諾を得たうえでご応募ください。

・KARTE STARになって自身の取り組みを現在・未来のKARTE Friendsへ届けたい方。

・エントリー内容に記載するトライと成果の対象期間は、2025年を対象とします（2025年以前より取り組んでいる施策の場合でも、2025年に成果が出たものであれば対象となります）。

応募内容

・エントリーテーマ

KARTEシリーズのプロダクトを使った課題解決のトライとその成果

・エントリー内容

1）事業の変化

売上向上やコストダウン、新しいビジネスモデルの創出などの事業面での成果など。

2）顧客体験価値の変化

取り組みによって自社サービスに対する顧客の反応や評価が好転し、顧客・企業双方にとって好ましい変化が生じたなど。

3）組織と人材の変化

KARTEシリーズを活用する個人およびチーム、組織において、技術習得の進展、学習効率の改善、個人の成長機会創出への貢献、なんらかの組織文化の創出など。

応募期間

2025年10月20日（月）～11月28日（金）

エントリーページ

KARTE STAR 2026は、以下のページのフォームからエントリーできます。

https://karte.io/service/kartestar2026-entry/

昨年のKARTE STAR 受賞者の活躍

プレイド、KARTE活用企業のチャレンジを表彰する「KARTE STAR 2025」を発表

https://plaid.co.jp/news/20250312/

KARTE STAR 2025 「GOLD STAR」受賞インタビュー：株式会社JTB

https://cxclip.karte.io/friends/story/kartestar2025-jtb/

KARTE STAR 2025 「GOLD STAR」受賞インタビュー：野原グループ株式会社

https://cxclip.karte.io/friends/story/kartestar2025-nohara/

CXプラットフォーム「KARTE」

「KARTE」は、ウェブサイトやアプリを利用するお客様の行動をリアルタイムに解析して一人ひとり可視化し、個々のお客様にあわせた自由なコミュニケーションをワンストップで実現するCX（顧客体験）プラットフォームです。2015年3月にサービスを開始しました。高い拡張性を備えており、オンサイトに限らず様々なシーンでのマーケティング課題やニーズに合わせた活用が可能です。KARTEは、あらゆるデータを個客軸で統合・解析することで圧倒的な顧客理解を可能とし、エンドユーザーにおける体験価値（CX）の向上を実現します。

https://karte.io/