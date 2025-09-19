【参加者募集！2025年10月19日(日)】日本財託×自治体通信共催セミナー「【公務員向け】親子で資産形成！親子3人そろってNISAではなく不動産投資を選んだワケ」を開催します

イシン株式会社

イシン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：西中 大史、証券コード：143A）が運営する公民共創の先進事例を紹介するメディア『自治体通信』は、2025年10月19日(日)に日本財託と共催のオンラインセミナー「【公務員向け】親子で資産形成！親子3人そろってNISAではなく不動産投資を選んだワケ」を開催いたします。

詳細を見る :https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202510-01?utm_source=20250919&utm_medium=PRTimes&utm_content=press

「そろそろ資産形成について考えたい、けど私に合った方法って何だろう？」

「NISAを始めてみたけど、いつ暴落するかと不安…」

そう思っている方も多いかもしれません。

そんなあなたに、投資家のリアルな体験談を知ることができるオンラインウェビナーのお知らせです。

出演者は、なんと「親子3人で不動産投資を実践」する家族！元銀行員の父、看護師と公務員の娘2人と、職業も資産背景もごくごく平凡な一家です。

ウェビナー内では、わずか10数年で家賃年収1,800万円を達成した、父・内田裕樹氏（元銀行員）と、父の姿に憧れ、数年前に不動産投資を開始した長女・山口さくら氏（看護師）、次女・浅田もも氏（教員・産休中）の娘2人が不動産投資のリアルを話します。

また、元銀行員の父が教師役・娘2人が生徒役となり、初心者でも分かりやすく「資産を10年で2倍にする方法」を解説。

・投資初心者に伝えたい「失敗しない不動産投資術」とは？

・「10年で純資産を倍にするために必要な考え方」とは？

・そして、なぜ娘に、NISAではなく不動産投資を勧めたのか？

など、「生の」経験談から実践に基づいた考え方までを語り尽くします。

実際、投資をして成功を収めているのは、特別な人だけではありません。

「不動産投資って本当に安全なの？」

「リスクを抑えて資産を増やす方法は？」



そんな疑問に、元銀行員の知識と実体験をもとに答えていきます。

インターネット上には様々な情報がありますが、親が大切な娘に教えたリアルな投資話こそ、本当に参考になるはずです。今だけの期間限定配信！お見逃しなく！

※しつこい電話・強引な勧誘は一切ございません。安心してお申込みください。

■ 開催概要

（１）開催日時

2025年10月19日（日）10時00分～11時15分

（２）申込締切

2025年10月16日（木）13時00分

（３）実施方法

ウェビナー形式

（４）参加対象

自治体関係者（地方公務員・議員）

（５）参加費

無料

（６）主催

株式会社日本財託

自治体通信運営事務局（イシン株式会社）

（2社共催）

（７）ご注意

自治体関係者限定のセミナーのため、企業関係者等の方のご参加は

ご遠慮いただいております。

（８）お問い合わせ

本イベントに関するお問い合わせは、下記へお願いいたします。

株式会社日本財託

TEL：03-3347-2411

■ 講演内容（予定）

「『教えて、金持ち父さん！』元銀行員で家賃年収1,800万円の父が娘に伝える お金の不安から解放されるための不動産投資成功ガイド」



＜セミナー内容＞

- 赤裸々告白！親子3人の不動産投資の資産・収支状況- 不動産投資を始める決め手となった出来事- 実は怖かった！？娘2人の1戸目購入時の心境- 意外！？元銀行員が娘にNISAではなく不動産投資を勧めたワケ- 私みたいになるな！？不動産投資を始める前にこれだけは知っていてほしいこと- 不動産投資成功のカギは、失敗しないこと！娘に勧めた、超低リスクの不動産投資法- 10年で純資産を2倍にする！不動産投資成功への5ステップ

※講演タイトルや講演内容は変更となる場合がございます。

■ 参加方法

下記からお申込みが可能です。

詳細を見る :https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202510-01?utm_source=20250919&utm_medium=PRTimes&utm_content=press

＜会社概要＞

会社名 ：イシン株式会社

代表取締役社長：西中 大史

所在地 ：東京都新宿区新宿6-28-7 新宿イーストコート7F

設立 ：2005年4月

URL ：https://www.ishin1853.co.jp/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

イシン株式会社 事業統括本部 公民共創企画部

TEL ：03-5291-1580(代表)

Email：jt_webinar@ishin1853.co.jp