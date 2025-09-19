果樹生産者支援および高収益型農業モデルの構築を目指す 株式会社シトラスパレットに投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、株式会社チェンジ（本社：東京都港区、代表取締役社長：福留 大士、以下「チェンジ」）、およ

び株式会社チェンジ鹿児島（本社：鹿児島県日置市、代表取締役社長：中垣 雄、以下「チェンジ鹿

児島」）と共同で2022年6月に設立した「かごしまスタートアップ支援投資事業有限責任組合（以

下「かごしまスタートアップ支援ファンド」）より、栽培技術指導を通して果樹生産者の生産量・品質向上を支援する株式会社シトラスパレット（本社：鹿児島県出水市、代表取締役：池元 航、以下「シトラスパレット」）に投資を実行しましたことをお知らせいたします。

◆投資先企業について

シトラスパレットは、柑橘類を中心とした青果物の生産者支援および高収益型農業モデルの構築を目指す企業です。

代表が生産と流通の両分野で培った技術と全国生産者とのネットワークを活かし、糖度など定量的な指標を用いた栽培指導や高付加価値な販売戦略を展開しています。

近年の異常気象や農業人口減少、高齢化といった課題に取り組み、農業者の所得向上と地域格差の解消に寄与します。品質と収益性を高めつつ、持続可能でグローバルな農業の実現をビジョンに掲げ、最新技術と社会的潮流を反映した事業を推進しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/287_1_ae416ed4ee514d200ad02ec1a54b4cd6.jpg?v=202509201055 ]

◆かごしまスタートアップ支援ファンドについて

当ファンドは、「DX」×「地方創生」で地域活性化に取り組むチェンジが、南九州地域の経済の活性化を目的とし設立したファンドです。主に「地域が抱える社会課題解決に資する事業」を重点テーマとし、地域を持続可能にするスタートアップ企業に投資を行います。

また、当ファンドでは、ミライドアと共同運営を行うチェンジ鹿児島（チェンジ関連会社）による伴走支援を行い、スタートアップの事業成長を後押ししています。

◆共同GP 株式会社チェンジ鹿児島について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/287_2_41095880bafa0a1779384d4175d878d4.jpg?v=202509201055 ]

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/287_3_f6124edec8d2e85b60970b47382e8522.jpg?v=202509201055 ]