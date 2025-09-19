縦型ショートドラマ作品『TTM（たったら負け）』がDMM TV「DMMショート」で配信中！One Acre Short Drama社が制作を担当

株式会社One Acre Short Drama

株式会社One Acre Short Drama（以下、「OASD」）は、縦読み漫画のコンテンツスタジオ「HykeComic（ハイクコミック）」の原作コミック『TTM（たったら負け）』を実写ショートドラマ作品として企画・ 製作し、2025年8月19日（火）12:00より、DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」上で縦型ショートドラマを配信する新たなサービス「DMMショート」で配信を開始しています。

『TTM（たったら負け）』は、会社倒産で無職になったアラサー女子・麻美と、超イケメンだけど性格最悪な大学生が一つ屋根の下、言い合いから始まるのは“ムラムラ禁止ゲーム”！プライドを賭けた爆笑＆ドキドキのスタンダップラブコメディです。

本作品では、HykeComicが原作提供、OASDが企画・ 製作、DMM TV「DMMショート」が配信を担当しております。

『TTM（たったら負け）』縦型ショートドラマ作品概要

◇配信先

DMM TV「DMMショート」

→視聴ページはこちら（7話まで無料(https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=nIklBb0J&lurl=https://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=gfkw9ar3v5stxz83bvabgjpbg)）

◇製作著作

DMMショート

◇企画・ 製作

One Acre Short Drama

◇原作

望 公太

◇出版社

HykeComic

◇監督

小林 聖

◇主なキャスト

小野 六花・高橋 真佳把・メイリ・新井 萌花・福室 莉音・比留川 マイ・荒木 みさ・中谷 水嶺・竹橋 道子・ゆぶねひろき

＜タイトル＞

『TTM（たったら負け）』（全４５話）

＜あらすじ＞

会社倒産で無職になったアラサー女子・麻美が、超イケメンだけど性格最悪な大学生の家政婦に!?︎

一つ屋根の下、言い合いから始まるのは“ムラムラ禁止ゲーム”！プライドを賭けた爆笑＆ドキドキのスタンダップラブコメ開幕！

▪️配信プラットフォーム・DMM TV「DMMショート」

DMMショートは、DMM TV上で縦型ショートドラマを配信するサービスです。月額550円（税込※）のDMMプレミアム会員に登録することで、ショートドラマを見放題でお楽しみいただけます。毎週新作が追加され、年間ではオリジナルの約40作品を含む約100作品・3,000話（予定）のショートドラマコンテンツを配信予定です。また、DMM TVで配信するアニメやドラマ、バラエティなどの見放題対象コンテンツも同様にご視聴いただけます。

※App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

▪️原作コミック『TTM（たったら負け）』

▼原作コミックはこちらから（3話無料）

https://hykecomic.com/titles/ttm%ef%bc%88%e3%81%9f%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%89%e8%b2%a0%e3%81%91%ef%bc%89/

▼作品情報

原作・脚本：望 公太

作画：ろため

担当編集：宮崎 美佑

ディレクション・プロデュース：山田 凌央

▼コピーライト表記

「TTM（たったら負け）」(C)︎望 公太/HykeComic

各社概要

◆株式会社OneAcreShortDrama会社概要

1エーカーは4000平方メートル。広い地球、世の中すべての人に喜びや感動を与えることは難しいかもしれません。ただ、私たちの1エーカー（One Acre）内にいる、ユーザーや協業先など関係のある皆様には喜びや感動を与える存在でいることをミッションに掲げています。

脚本から編集まで一気通貫で「売れる」コンセプトから「話題になる」キャスティング、「見たくなる」編集までオールインクルーシブでショートドラマのプロデュース、制作を行います。

◆合同会社DMM.com概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/158170/table/13_1_db50bd6c24cf4c5df3cc0311af06d118.jpg?v=202509201055 ]

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。

2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・ プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

◆HykeComicについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/158170/table/13_2_ce1d447ccebf7cc6897a26ecc2cb09e3.jpg?v=202509201055 ]

HykeComic（ハイクコミック）は縦読みフルカラーマンガに特化したグローバルプラットフォームです。

全作品スマホナイズされた縦読みフルカラーマンガを中心に掲載しグローバル配信アプリとして、世界中に国産のマンガを届けていきます。



