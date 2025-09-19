レディースクリニックなみなみ、女性の性生活改善キャンペーンを開始 - durex潤滑ゼリーを先着500名に無料配布

レディースクリニックなみなみ

目黒駅から徒歩4分の場所にあるレディースクリニックなみなみ（所在地：東京都目黒区目黒１丁目６－１７ Daiwa目黒スクエア 1階）では思春期から更年期以降まで幅広く女性の健康をサポートしております。女性にとって相談しづらい性に関する悩みについても、産婦人科診療や健康啓発活動を通じて1人でも多くの女性に安心を届けられるよう様々な取り組みを行ってまいりました。今回、レキットベンキーザージャパンとの協働により、性行為時の痛み（性交痛）や違和感に悩む方々に向けて、durexブランドの潤滑ゼリーを無料配布するキャンペーンを開始しました。来院された方先着500名を対象に、期間限定でdurex潤滑ゼリーをお渡しします（なくなり次第終了）。

配布する潤滑ゼリーは、世界150カ国以上で愛用されているグローバルブランド「durex」の製品で、性交時の乾燥による不快感や痛みを和らげる効果があります。潤滑ゼリーは性行為時の潤いを補い、摩擦による痛みを軽減する有効な手段です。一方、日本では性交渉の際に性交痛があっても、潤滑ゼリーなどのアイテム使用や購入に躊躇したり、誰にも相談できず一人で抱え込んでしまう女性も少なくありません。痛みだけでなく、「なんとなくしっくりこない」といった漠然とした違和感を覚えるケースまで含めれば、悩みを抱える女性の数はさらに多いでしょう。こうした悩みや違和感を放置することは、女性自身の心身の健康やパートナーとの関係にも影響を及ぼしかねません。痛みを我慢して無理を重ねれば、性交渉そのものが苦痛となり、コミュニケーション不足やすれ違いの原因にもなり得ます。

レディースクリニックなみなみは、潤滑ゼリーの活用というシンプルな一歩が、身体的な痛みを和らげるだけでなく、パートナーとの健全なコミュニケーションを促進し、女性の性生活改善につながると考えています。

□キャンペーン概要

実施期間：2025年9月15日～（なくなり次第終了）

配布対象：来院された方先着500名

配布内容：durex潤滑ゼリー

商品URL：https://amzn.asia/d/h5IDaPK

目的：性交痛へのサポート、パートナー間の健全なコミュニケーション促進

□クリニックコメント

レディースクリニックなみなみ 院長 叶谷愛弓

「性交時の痛みや違和感に悩む患者さまは非常に多く、日々多くの患者さまがご相談にいらっしゃいます。こうしたお悩みは女性にとっては相談すること自体を恥ずかしいと感じてしまい、一人で我慢してしまう方も少なくありません。潤滑ゼリーの無料配布という取り組みは、女性が自身の性の悩みを前向きに捉え、パートナーと話し合うきっかけになると考えています。本キャンペーンを通じて、一人でも多くの女性に“痛みを我慢しなくていい”ということを知っていただき、カップルの健全なコミュニケーションの一助となれば幸いです。小さな違和感を解消することが、将来的な性生活の質やパートナーシップの向上につながると信じております。」

患者さま1人1人に寄り添った診療を行っています。

□施設概要

施設名：レディースクリニックなみなみ

所在地：東京都目黒区目黒１丁目６－１７ Daiwa目黒スクエア 1階

運営会社：PreMed株式会社

診療内容：産婦人科診療、泌尿器科、健康啓発活動

URL：https://naminamicl.jp