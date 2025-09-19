エンジニア向け英語学習を応援！スピーキング特化の英語コーチングサービス「TEPPEN ENGLISH」がエンジニア向けの【IT専門用語 英単語リスト】を公開

株式会社スクールウィズ

日本最大級の留学サービス「スクールウィズ(https://corp.schoolwith.me/)」が運営するAIを活用したスピーキング特化の英語コーチングサービス「TEPPEN ENGLISH（テッペンイングリッシュ）」は、世界を舞台に活躍するため英語学習に取り組んでいるエンジニアの皆様を応援すべく、業務で必須となるIT専門用語に特化した英単語リストを公開しました。

■スピーキング学習効果検証の目的と背景

グローバル化が加速する現代において、エンジニアにとって英語は単なるスキル以上の、世界へのパスポートです。海外の最先端技術ドキュメントの理解、グローバルチームとの円滑なコミュニケーション、そして世界中のエンジニアとのコラボレーション。これらはすべて、エンジニアのキャリアを大きく飛躍させるチャンスに繋がります。

しかし、「英語学習にどこから手を付ければ…」「専門用語の英語表現が壁となる…」といった悩みを抱えるエンジニアの方も少なくありません。そこでTEPPEN ENGLISHは、AIが一人ひとりの仕事や生活環境に合わせて最適化された教材を生成する独自の機能を活用し、エンジニアの皆様が日々の業務で直面するであろうIT専門用語に焦点を当てた英単語リストを開発しました。

このリストを活用することで、専門知識の習得と同時に、グローバルなコミュニケーションに必要な英語力を効率的に高めることができます。TEPPEN ENGLISHは、エンジニアの皆様が英語を武器に、世界で活躍するための確かな一歩を踏み出すことを全力で応援します。今後も、エンジニアのキャリアアップに直結する実践的な英語コンテンツとサービスを提供してまいります。

■公開した英単語リストについて

・対象者: 現役エンジニア、プログラミング学習者、IT業界を目指す方

収録内容: プログラミング言語、データベース、ネットワーク、クラウドコンピューティング、セキュリティなど、幅広い分野の専門用語を収録

■入手方法

本英単語リストは、「TEPPEN ENGLISH」の公式LINEにて無料でダウンロードいただけます。

公式LINEへのご登録はこちら(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40763pwskf&lp=KQyuRo&liff_id=2005244730-MjAbQNPz)

※登録後「エンジニア特典」とLINEにメッセージをお送りください

■スピーキング特化の英語コーチングサービス『TEPPEN ENGLISH』について

『TEPPEN ENGLISH』は、“挫折しない”をテーマにした新しい英語コーチングサービスです。パーソナルコーチに加え、学習を支援する各分野のエキスパートによるサポートと、共に学ぶ仲間の存在によるピアラーニングで、いまだかつてない英語学習体制を構築。パーソナルコーチングの特徴を持ちつつも、仲間から刺激を受けられる環境と、学習が楽しくなる独自プログラムでモチベーションを維持・向上できる環境を提供します。また独自開発のアプリBASE CAMPは受講生一人一人、15項目のパーソナルデータから毎週テーマに沿った個別カスタマイズされた教材を作成し無駄のない最短での成長を実現しています。元・楽天グローバル人事で英語研修の総監修を担ってきたプロが考えた、“ミッションクリア型プログラム”や、受講者の業種・職種に特化したオーダーメイド問題集など、受講者一人ひとりに合わせた学習支援ツールにより、効率的で無駄なくスピーキング力の向上を目指します。

■株式会社スクールウィズについて

日本最大級の留学メディアおよび留学エージェントサービスを提供。コロナにより、留学は一時的に渡航が難しい状況の中ではあったが、自社ビジョン「世界を舞台にする人があたりまえになる社会へ」の実現を目指すべく、独自の切り口で新たな英語学習サービスを開発し、挑戦を続けている。