人生100年時代に、次世代の生活インフラを再定義するGH Lab.　　株式会社CBTソリューションズが運営する「TAKU-TEN」を事業譲受　サービス名を「不動産キャリアナビ」へ変更し新展開

株式会社GH Lab.

成長加速への“戦略的合流”──事業譲受の背景

不動産・人材・保険の3領域で事業を展開する株式会社GH Lab.（本社：東京都渋谷区）は、

株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区）が運営する不動産業界特化型転職支援サービス「TAKU-TEN（タクテン）」を事業譲受し、「不動産キャリアナビ」として新たにサービス提供を開始することをお知らせいたします。

本件は金額非公開ながらも、グループ最大級の戦略投資として位置付けられており、GH Lab.が掲げる「人生全体を支える企業」への進化に向けた重要な一歩です。

各社代表コメント

この度、株式会社GH Lab.は、不動産業界に特化した転職支援サービス「TAKU-TEN」を譲り受け、「不動産キャリアナビ」として新たなスタートを切ります。私たちは、不動産・人材・保険の3事業を軸に「神勢（しんせい）」という独自の理念を掲げ、人生の重要な転機を総合的に支援する企業を目指してまいりました。今回の事業譲受は、その思想をより具体的に体現するための大きな一歩です。転職はキャリア形成だけでなく、住まいや保険と密接に結びつく人生設計の重要な要素です。「不動産キャリアナビ」を通じ、業界の発展と一人ひとりの挑戦を後押しし、人生をまるごと支える新たな価値を創造してまいります。

- 株式会社GH Lab. 代表取締役副社長 松本一樹

この度、当社の不動産業界に特化した転職支援サービス『TAKU-TEN』は、GH Lab.様へ事業譲渡することになりました。人生全体を支援する『神勢（しんせい）』という独自の概念を掲げ、不動産・人材・保険の3領域で事業を展開されるGH Lab.様は、まさにTAKU-TENが目指してきた『キャリアの可能性を人生全体で支える』という思想をかたちにする、最良のパートナーです。今回の戦略的な事業譲渡は、ユーザーの皆様に新たな価値を提供し、サービスをさらに発展させるための最善の選択だと確信しています。GH Lab.様のもとでTAKU-TENが、より多くの人々の人生の挑戦を支える存在へと進化していくことを心より期待しております。

-株式会社CBTソリューションズ 代表取締役社長 野口功司

“神勢（しんせい）”を整える──GH Lab.の思想と構想

GH Lab.のミッションは「人の神勢（しんせい）を豊かにする」ことです。

「神勢」とは、心・体・経済・住まい・仕事が調和した、人が前向きに生きられる状態を示す独自の概念です。

GH Lab.は、

保険で“安心”を、

人材で“挑戦”を、

不動産で“暮らし”を

提供し、人生を包括的に支えるインフラを構築しています。

「今後の時代に求められるのは、“安心”と“キャリア”と“住まい”を線や面で支援できる企業。

私たちは、人の変化に寄り添い、人生のあらゆる転機をデザインできる会社を目指します。」

- GH Lab. 経営戦略本部 コメント

不動産キャリアナビ（旧TAKU-TEN）がもたらす革新

「不動産キャリアナビ」は、不動産業界に特化した転職支援サービスとして、オンラインとリアルを横断した独自のUXを提供します。今回の譲受とブランド刷新により、以下の価値を強化します。

・ 求職者への「転職 × 住まい × 保険」ワンストップ提案

・ 地方→都市部転職時の“住まいストレス”軽減

・ 住宅費・保障など将来リスクを加味したキャリア設計

・ 不動産業界における即戦力人材の獲得・定着支援

GH Lab.は、不動産キャリアナビを中核事業に据え、「キャリアの可能性を人生まるごと支える企業」への進化を加速させます。

今後の展望──“生活デザイン支援企業”への進化

GH Lab.は既存の保険代理店・人材紹介・不動産仲介に加え、「不動産キャリアナビ」を基盤とした生活デザイン支援事業を推進します。

「転職」「引越し」「保険の見直し」など人生の転機を、伴走型の支援でより安心・納得できるものへと変革します。

今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

会社情報

株式会社GH Lab.

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-18-5 Vort渋谷道玄坂3階

代表取締役：朝倉康平

副社長：松本一樹

事業内容：不動産仲介／人材紹介

企業HP：https://gh-lab.net

ブランドサイト：https://gp-innovation.com

株式会社CBTソリューションズ

所在地：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

事業内容：試験運営総合委託サービス、メディアサービス等

企業HP：https://cbt-s.com

サービスサイト：https://taku-ten.jp

【本件に関する報道関係者様/掲載希望企業様のお問合せ先】

株式会社GH Lab.

取締役：山本健翔

電話：03-6455-1539

メールアドレス：contact@gh-lab.net