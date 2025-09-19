総合コンサルティングの山田コンサルティンググループ広報誌『青星』Vol.6「社会貢献特別号」発行のお知らせ

山田コンサルティンググループ株式会社

山田コンサルティンググループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：増田慶作、プライム市場、以下当社）の企業広報誌『青星』の第6号を発行いたしました。今号は「社会貢献特別号」と題し、社会課題に向き合い公益のために尽力する個人、団体をご紹介する特別な内容となっております。

ネパールに教育を。日本には働き手を。両者の未来を照らす“未来の国づくり”に挑戦。

企業トップが登場し“挑戦”をテーマに事業への思い、これからの夢などを語っていただく「トップの挑戦」。第６号のお1人目は、優秀で熱意あるネパールの若者と、人材不足に苦しむ日本企業を結ぶ「志プロジェクト」代表のシャラド ライ氏にご登場いただき、ご自身の生い立ちから、日本とネパールへ恩返しするという志、思いがけない起業の背景までお話いただきました。

子どもの貧困の“本質的解決”に挑戦。システムチェンジで格差なき社会へ突き進む。

「トップの挑戦」お２人目は、貧困地域に生まれた「当事者」ならではの視点で、子供の貧困問題に向き合う認定特定非営利活動法人 Learning for All代表の李 炯植（り・ひょんしぎ）氏にご登場いただき、現場支援にとどまらない「仕組みを広げて社会を動かす」というアプローチの背景と実際の取り組みについてお話しいただきました。

引退後も夢は描ける。トップアスリートに輝く第二の人生を！

日系企業で即活躍！ベトナムの若者に簿記と協働教育を。

鹿児島から、日本を背負って立つ人材を！志高き若者を全力支援。

青星とは

経営や経済、海外ビジネスに関する情報をわかりやすく発信し、当社にご縁を賜りました皆様のお役に立つメディアを目指して2023年に創刊した山田コンサルティンググループ広報誌です。

「青星（あおぼし）」はおおいぬ座シリウスの別名で、冬空に青く輝くことからそう呼ばれています。寒く厳しく雲一つない清らかな冬の空に輝く、全天で最も明るいこの星の名を、「挑戦」すべき高く遠い目標の象徴として媒体名に頂くことにしました。青星は「挑戦」にフォーカスしたメディアです。新しいことにチャレンジする姿勢、逆境に打ち克つアイデア、勇気を持った改革……経営において不可欠な「挑戦」をテーマに、皆様の前向きな決断を応援する媒体を目指し精進して参ります。

山田コンサルティンググループについて

日本で 25 年以上の経営コンサルティングの経験がある山田コンサルティンググループ（www.yamada-cg.co.jp(https://www.yamada-cg.co.jp/)）は、総合経営コンサルティングファームとして、全国の金融機関と良好な関係を築いており、企業経営・会計・財務・海外・不動産・人材教育などについて変化する多様な顧客ニーズに対応しています。