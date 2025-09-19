公式YouTube「有隣堂しか知らない世界」から生まれた「岡崎百貨店」が台湾「島作（Island Craft Fair）」で初の海外進出

株式会社有隣堂

株式会社有隣堂（本社：神奈川県横浜市 代表取締役 社長執行役員：松信 健太郎）が運営する「STORY STORY YOKOHAMA」内の常設売場「岡崎百貨店」は、2025年10月3日(金)から5日(日)に台湾・台中市で開催されるクラフト・ライフスタイルイベント「島作（Island Craft Fair）」に出店いたします。会場は台中国家歌劇院・屋外芝生エリアとなります。

「岡崎百貨店」とは

「岡崎百貨店」は、当社の文房具バイヤーであり、公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」の最多出演者として人気の岡崎弘子が自身の審美眼で選び抜いた文房具・雑貨・ヴィンテージ品を編集してご提案する常設売場です。ヨーロッパの小さな蚤の市をイメージした売り場は、文房具のほかアクセサリー、お菓子、一点物のヴィンテージ雑貨など約500点を展開しています（所在地：STORY STORY YOKOHAMA 内）。同番組での反響を背景に誕生し、岡崎本人が店主を務めています。

ヨーロッパの小さな蚤の市をイメージした「岡崎百貨店」

「島作（Island Craft Fair）」開催概要

「日常を経糸（たていと）に、生活工芸を緯糸（よこいと）に、今この瞬間のリアルな暮らしのかたちを紡いでいく」をコンセプトに、台湾と日本の作り手やブランドが集結します。人々の暮らしに新たな「美」や「自由な選択肢」を届けることを目指しています。

- 開催日時：2025年10月3日（金）～10月4日（土）13:00～19:00／10月5日（日）11:00～17:00- 会場：台中国家歌劇院 屋外芝生エリア https://www.npac-ntt.org/jp- 出店ブランド数：約50店- 入場料：無料- 公式サイト：https://islandcrafts.com.tw/2025-%e5%b3%b6%e4%bd%9c-10/

「島作（Island Craft Fair）」出店の経緯

日本の文房具や生活工芸の魅力を、台湾のクラフト・コミュニティの皆さまに直接お届けし、作り手と生活者をつなぐ機会を広げることを目的としています。今回の出店は、これまでの「岡崎百貨店」の活動が評価された結果として実現しました。

「岡崎百貨店」が持つ独自の審美眼と編集力、ガラスペンやインクといったこだわりの文房具とヴィンテージ品を組み合わせたキュレーション、そして来店体験を重視した丁寧な売場づくりが「島作（Island Craft Fair）」のコンセプトと合致すると評価され、出店のお声がけをいただきました。

今回の「島作（Island Craft Fair）」への出店を通じて、文房具や生活工芸を愛する台湾の皆さまに「岡崎百貨店」の価値を直接お届けするとともに、現地クリエイターとの交流を深め、将来の共同企画につながるネットワークを形成していくことを目指します。

取扱商品

岡崎百貨店オリジナル商品を中心に、「有隣堂しか知らない世界」で岡崎が紹介した文房具、R.B.ブッコローグッズ等もお取り扱いします。岡崎家の愛猫キキをモチーフにした新商品も並びます。

特典

- ＜新発売＞岡崎百貨店オリジナルポストカード 旅KIKI 台中編岡崎百貨店オリジナルポストカード 旅KIKI 台中編- 岡崎百貨店オリジナルインク ASSAM RED岡崎百貨店オリジナルインク ASSAM RED- 岡崎百貨店オリジナルガラスペン TEA POT（Seed Lampwork）岡崎百貨店オリジナルガラスペン TEA POT（Seed Lampwork）- ITO BINDERY ドローイングパッド A5 ホワイトITO BINDERYドローイングパッド A5 ホワイト- OfunaGlass ガラスペン各種OfunaGlass ガラスペン各種- がび工房 ガラスペン各種がび工房 ガラスペン各種- Project ALBERT ジュエリー各種・パライバトルマリン 1.5mm リング「Altair」・パライバトルマリン1.5mm×3連リング「the Starry Night」Project ALBERT パライバトルマリン リング岡崎百貨店オリジナルステッカープレゼント

会期中、商品をご購入いただいたお客さまに岡崎百貨店オリジナルステッカーをプレゼントいたします。（数量限定先着順）

岡崎百貨店オリジナルステッカー

岡崎弘子からのメッセージ

日本の職人が生み出す、日々の暮らしを豊かにする文房具や道具をお届けいたします。手に取った瞬間の質感、書き心地、そして使い続けるほどに愛着が深まる喜びを、ぜひ体験してください。台湾の皆さまに、書く楽しみと、ものづくりのぬくもりをお届けしたいと思います。

今後の展望

岡崎弘子

今回の「島作（Island Craft Fair）」への出店は、「岡崎百貨店」にとって、新たな挑戦の第一歩です。台湾のクラフト愛好家に向けたブランド認知の向上、そして新たなお客様との出会いを目指します。同時に、日本の作家や職人の手仕事の魅力や、ものづくりの価値を日本国内にとどまらず、海外に向けて発信していく機会と捉えています。

この出店を皮切りに、日本の優れた文房具や生活工芸品を、より多くの人々に届けていきたいと考えています。

YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」 について

「有隣堂しか知らない」様々な世界を、スタッフが愛をこめてお伝えするチャンネルです。 創業115年の老舗書店独自の世界観を、ぜひ楽しみながらご覧ください。 きっと皆さんの役に立つ情報があるはずです。

- 開設日：2020年6月30日- チャンネル登録者数:41万人(2025年9月9日現在) 〈毎週火曜更新〉- YouTube： https://www.youtube.com/@Yurindo_YouTube- X(旧Twitter)： https://twitter.com/Yurindo_YouTube- ホームページ： https://www.yurindo.co.jp/youtube-yuseka/