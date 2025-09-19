【迫る新リース会計基準、上場企業の本音】固定資産をExcelや表計算ソフトで管理している割合53.6%導入の壁、同率1位は「社内連携」と「導入スケジュールの確保」

ピー・シー・エー株式会社

『PCAクラウド(https://pca.jp/area_product/cloud/)』や『PCAサブスク(https://pca.jp/area_product/subsc/)』をはじめとする、サブスクリプション型基幹業務システムを開発・販売するピー・シー・エー株式会社(https://pca.jp/)（代表取締役社長：佐藤文昭 本社：東京都千代田区 プライム銘柄コード9629）は、国内の上場会社（従業員数1,000名以上）の会計責任者・担当者110名を対象に、新リース会計基準に関する実態調査を実施しましたので、お知らせいたします。

■アンケート調査サマリー■調査概要- 調査名称：新リース会計基準に関する実態調査- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチデータマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2025年7月17日～同年7月18日- 有効回答：国内の上場会社（従業員数1,000名以上）の会計責任者・担当者110名※合計を100%とするため、一部の数値について端数の処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合がございます。

【Q1】「新リース会計基準が、2027年4月1日以降に開始する事業年度より適用されること」の認知率、94.6%

「Q1.あなたは、新リース会計基準が2027年4月1日以降に開始する事業年度より適用されることを知っていますか。」（n=110）と質問したところ、「知っている」が67.3%、「やや知っている」が27.3%という回答となりました。

【Q2】勤務先における社内の固定資産管理方法、「Excelや表計算ソフトで管理している」が53.6%で最多

「Q2.現在、お勤めの会社では社内の固定資産（リース資産を含む）をどのように管理していますか。（複数回答）」（n=110）と質問したところ、「Excelや表計算ソフトで管理している」が53.6%、「市販の固定資産管理ソフトウェアを使用している」が52.7%、「自社開発の固定資産管理システムを使用している」が32.7%という回答となりました。

【Q3】勤務先のリース資産、約4割が「1,000件以上」と回答

Q2で「固定資産管理は特に行っていない」「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q3.お勤めの会社では、リース資産はおおよそどのくらいの数がありますか。」（n=105）と質問したところ、「1,000件以上」が38.9%、「100～500件未満」が21.0%という回答となりました。

【Q4】新リース会計基準を導入する上で、6割以上が「リース契約データの収集やリース判定が煩雑で時間がかかる」ことを懸念

「Q4.新リース会計基準を導入する上での懸念事項を教えてください。（複数回答）」（n=110）と質問したところ、「リース契約データの収集やリース判定が煩雑で時間がかかる」が60.9%、「新リース会計基準が財務諸表に与える影響が大きい（例:ROA、自己資本比率の低下など）」が50.0%、「新リース会計基準に対応するための情報収集が手間」が39.1%という回答となりました。

【Ｑ5】新リース会計基準導入における組織面での課題、「リース契約の情報確認の為の社内横断的な連携が取れていない」「導入スケジュールが逼迫している」が同率1位

「Q5.新リース会計基準導入における組織面での課題を教えてください。（複数回答）」（n=110）と質問したところ、「リース契約の情報確認の為の社内横断的な連携が取れていない」が41.8%、「導入スケジュールが逼迫している」が41.8%、「新リース会計基準に詳しい人材がいない」が36.4%という回答となりました。

【Ｑ6】リース契約のデータ収集や整理の進捗具合は、「データ収集を始めたばかりで進捗は少ない」が33.2%

Q2で「固定資産管理は特に行っていない」「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q6.現在、リース契約のデータ収集や整理はどの程度進んでいますか。」（n=105）と質問したところ、「データ収集を始めたばかりで進捗は少ない」が33.2%、「データ収集はほぼ完了しているが、分析はこれから」が21.9%、「全体の50%程度が完了している」が21.0%という回答となりました。

【Q7】新リース会計基準に対応するため、6割以上が「リース契約内容の精査」を進行

Q1で「全く知らない」以外を回答した方に、「Q7.あなたがお勤めの会社では、新リース会計基準に対応するためにどのような準備をしていますか。（複数回答）」（n=106）と質問したところ、「リース契約内容の精査を進めている」が61.3%、「新しいリース管理システムの導入を検討・準備している」が59.4%、「外部コンサルタントを活用している」が48.1%という回答となりました。

【Q8】新リース会計基準への対応において、73.3%が「新しいリース管理可能な固定資産ソフトを導入する」予定

Q7で「まだ具体的な準備は始めていない」「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q8.新リース会計基準への対応において、どのような手段を利用する予定ですか。（複数回答）」（n=101）と質問したところ、「新しいリース管理可能な固定資産ソフトを導入する」が73.3%、「エクセルやスプレッドシートを活用する」が47.5%、「既存の固定資産ソフトをアップデートする」が42.6%という回答となりました。

【Q9】新リース会計基準が始まるに向け、約半数が「リースから購入へ契約を切り替えていく方針」

Q1で「全く知らない」以外かつQ4で「リース資産はない」「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q9.新リース会計基準が始まるに向けて、オペレーティングリース契約を購入契約に切り替えることを検討していますか。」（n=96）と質問したところ、「リース契約のまま維持する方針である」が36.5%、「リースから購入へ契約を切り替えていく方針である」が45.8%という回答となりました。

■まとめ

今回は、国内の上場会社（従業員数1,000名以上）の会計責任者・担当者110名を対象に、新リース会計基準に関する実態調査を実施しました。

まず、新リース会計基準の認知度について、94.6%が基準の存在を認知していることが明らかになりました。現在の固定資産管理状況では、「Excelや表計算ソフトで管理している」が53.6%、「市販の固定資産管理ソフトウェアを使用している」が52.7%と、従来的な管理手法が主流となっています。一方、新リース会計基準導入の懸念事項として、6割強が「リース契約データの収集やリース判定が煩雑で時間がかかる」を挙げており、組織面での課題については、「リース契約の情報確認の為の社内横断的な連携が取れていない」と「導入スケジュールが逼迫している」がそれぞれ41.8%で同率1位となりました。また、今後の制度対応手段については、「新しいリース管理可能な固定資産ソフトを導入する」が73.3%と最も多く、システム対応が主要な解決策として位置付けられています。

今回の調査では、2027年4月の強制適用を控えた新リース会計基準への対応において、多くの企業が準備の必要性を認識しながらも、システム改修や組織体制の整備に課題を抱えていることが明らかになりました。デジタル化が進む現代のビジネス環境において、従来のExcelベースの管理から、より高度なリース管理システムへの移行が急務となっています。特に、社内横断的な連携不足や専門人材の不足といった組織的な課題が浮き彫りになり、単なるシステム導入だけでなく、包括的な組織変革が求められています。企業が適切な準備期間を確保し、専門的な知識とシステム対応力を備えたソリューションを活用することで、新基準への円滑な移行と継続的な資産管理の高度化を実現できるでしょう。

