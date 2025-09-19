森ビル 新たなコーポレートサイトを公開

森ビル株式会社

森ビル株式会社（東京都港区、代表取締役社長：辻慎吾）は、コーポレートサイトを全面的にリニューアルし、2025年9月18日（木）に新たなコーポレートサイトを公開しました。創業から一貫して、あるべき理想の都市像を追い求めながら、都市を創り、都市を育み続けてきた当社の思想、そして、その思想を具現化した「豊かな都市生活（ヒルズライフ）」について訴求するコーポレートサイトへと進化しました。

当社は、創業以来、「都市を創り、都市を育む」のという理念のもと、60年以上にわたって都市と真っすぐに向き合い、アークヒルズ、六本木ヒルズ、虎ノ門ヒルズ、麻布台ヒルズなどに代表される大規模都市再生事業を通じて、都市の未来と人々のライフスタイルの未来を提案し続けてきました。当社が追い求める都市づくりとは、住まい、働き、行き交う人々の営みを想像しながら、よりよい未来を形にすることです。

この度新たに公開したコーポレートサイトでは、決して揺らぐことのない当社の都市づくりの思想を「森ビルの想い（Our Story）」として整理しました。また、「ヒルズ」が提案する豊かな都市生活「ヒルズライフ」を、住む、働く、学ぶ、遊ぶといった人々の営みから紹介しています。「プロジェクト」では、個性豊かな様々なヒルズについて、開発経緯やコンセプト、都市機能などの側面から、詳細に解説しています。

＜新たなコーポレートサイトの構成＞

1.森ビルの想い（Our Story）：森ビルの都市づくりの思想について

2.ヒルズライフ：人の営みから発想された街「ヒルズ」で体現する「ヒルズライフ」について

3.プロジェクト：それぞれ異なるコンセプトを有する街「ヒルズ」について

4.企業情報：トップメッセージ、事業内容・物件情報、採用情報、サステナビリティの取り組みについて

当社は、本サイトを通じてあらためて「森ビルの都市づくりの思想」を皆様にお伝えするとともに、「都市とはどうあるべきか」について考える機会を提供して参ります。

