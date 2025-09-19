ヘアケア家電メーカー「クレイツ」が、ビューティーワールド ジャパン 大阪（第20回）に出展

株式会社クレイツヘアケア家電メーカー「クレイツ」が、ビューティーワールド ジャパン 大阪（第20回）に出展

グローバルな視野・独自の視点で技術開発し、新しい美と健康の楽しみを提供し続ける、ヘアサロンでのカールアイロンシェアNo. 1*へアケア家電メーカー、株式会社クレイツ(https://createsnet.jp/)（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：貝塚弘幸、以下クレイツ）は、2025年10月20日（月）～22日（水）までインテックス大阪にて開催される日本最大級のBtoB向け総合ビューティ見本市「ビューティーワールド ジャパン 大阪（第20回）」（主催：メッセフランクフルトジャパン株式会社）に出展いたします。

ビューティーワールド ジャパン 大阪にて、クレイツは「プロクオリティを毎日に」というブランドメッセージを体現したブースを展開。インフルエンサー美容師や人気スタイリストによるヘアショーやライブ配信、来場者限定のセールや特典など、特別企画を実施いたします。

*ヘアサロンにおけるシェア率（2025年6月～7月 株式会社セイファート調べ）

プロの現場から一般の方の日常まで。「プロクオリティを毎日に」を形に

日本最大級の国際総合ビューティ見本市である「ビューティーワールド ジャパン 東京」は、化粧品、エステティック、ヘアケア、ネイル、スパなど、国内外から美と健康に関わる製品、サービス、技術などの最新情報が一挙集結するイベントです。

クレイツは「プロクオリティを毎日に」というブランドメッセージを体現したブースを展開

「プロクオリティを毎日に」というブランドメッセージを掲げるクレイツは、ブランドカラーの紅掛空色（べにかけそらいろ）を基調としたブースに、プロの現場から一般の方の日常まで、幅広くご使用いただける商品ラインナップを展示。また、大阪、東京、マレーシアにも展開しているヘアサロングループ「CHAINONエンターテインメント」(https://chainon-entertainment.co.jp/)のスタッフが常駐し、セルフスタイリングコーナーでは、プロのスタイリストからアドバイスを受けながら、ヘアサロン業界のプロが認める商品の使用感や仕上がりをご体感いただけます。

さらに、ブース内ステージでは、インフルエンサー美容師・人気スタイリストによるヘアショーを開催いたします。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

【ビューティーワールド ジャパン 大阪限定企画】

クレイツでは、ビューティーワールド ジャパン 大阪の会期中、スペシャルイベント・来場者限定特典をご用意しております。

（１）来場者限定の特設サイトにて、クレイツ関連商品が最大75％OFF！

（２）クレイツ公式LINEアカウントを友だち登録で特典プレゼント

ビューティーワールド ジャパン 大阪クレイツブースにて、クレイツ公式LINEから受け取ったメッセージをスタッフへご提示いただくと「モロッカンオイル トリートメント ミニボトル（10ml）」を進呈いたします。

（３）TikTok Shopにて、セール開催・ライブ配信視聴者限定クーポン配布

※プレゼントは、おひとり様一点限りとさせていただきます。

※プレゼントは数に限りがございますので、 なくなり次第終了となります。

※上記の内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

インフルエンサー美容師によるヘアショー、ライブ配信を実施！

REDEAL inc. CEO 中村雄樹（はんぺん）、uni表参道 stylist 細井彩菜、i.OSAKA sylist 中村レミ

クレイツブース内ステージでは、東京・大阪を中心に活躍中の人気スタイリストによるヘアショー・ライブ配信を実施いたします。REDEAL inc. CEO 中村雄樹（はんぺん）(https://www.instagram.com/hanpen_redeal_0815/)、uni表参道 stylist 細井彩菜(https://www.instagram.com/uni_rainbow.0613)、i.OSAKA sylist 中村レミ(https://www.instagram.com/i._hair_remi)の3名がステージに登壇し、クレイツの最新ヘアアイロンを使って、商品の魅力やスタイリング方法を解説いたします。各登壇者のステージ登壇日時、および、ライブ配信の詳細は、クレイツ公式Instagram(https://www.instagram.com/createion/)にて発信いたします。

【クレイツブース展示商品紹介（一例）】

クレイツ公式Instagram :https://www.instagram.com/createion/

◆9012 イオン コードレス ストレートアイロン（2025AW新商品）

9012 イオン コードレス ストレートアイロン（クレイツ2025AW新商品）

プロが愛用するクレイツアイロンのクオリティはそのままに、クレイツのセカンドライン「9012（キューゼロイチニ）」から、持ち運びに便利なコードレスアイロンが初登場。独自のクレイツイオン(R)加工がされたアイロンプレートにクッション機能を搭載し、髪をしっかりホールドしながら、ツヤツヤちゅるんな理想のスタイルをつくることができます。前髪や顔まわりのアレンジやニュアンスメイクがしやすいコンパクトサイズなのに、スペックはプロクオリティ。

詳細を見る :https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CSP9012-G01W

◆ノマドライヤー カームグレージュ(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02C&swrd=%e3%83%8e%e3%83%9e%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc)/シックブラウン(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02T&swrd=%e3%83%8e%e3%83%9e%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc)/アーバンブルー(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CD-L02H&swrd=%e3%83%8e%e3%83%9e%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc)（2025AW新商品）

ノマドライヤー カームグレージュ/シックブラウン/アーバンブルー（クレイツ2025AW新商品）

ノマドワーカーのような、場所や時間にとらわれないライフスタイルにインスパイアされ“コンパクトでも、確かな性能”を備えた、ノマドライヤー（NOMAD＋DRYER）が誕生。「ドライヤーは、自宅で使うもの」という常識を超えて、どこへでも気軽に持ち歩けて、お気に入りの仕上がりを実現できます。約290g（コード・ノズルを除く）の軽やかなボディからは想像できないパワフルな風量・静音・美髪ケアを兼ね備え、うるおい感を守りながら、スピーディにドライ。

詳細を見る :https://createsnet.shop/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=&dpcnt=15&img=2&sort=07&swrd=%E3%83%8E%E3%83%9E%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC

◆エレメア コームストレイナー（2025AW新商品）

エレメア コームストレイナー（クレイツ2025AW新商品）

クレイツプロフェッショナルから、アイロン初心者でもブラシ感覚でスタイリングを楽しめるコーム型アイロンが新登場。23枚のミルフィーユ状に重なった波型くし歯プレートにより、一度に広範囲の髪を通せるから、忙しい時でも時短スタイリングが可能。ブラシアイロンよりテンションがかかり、コーミングするだけでしっかり伸ばせてアレンジも自在です。プレミアムクレイツイオン(R)加工プレートは、肌に直接触れないからやけどしにくく、髪を挟まずダメージレス。ストレートはもちろん、トレンドのハイレイヤー、トップのボリューム出し、ニュアンスカールなど、簡単にセルフスタイリングができます。

詳細を見る :https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=SCK-K01W

◆マグネットヘアプロ ストレートアイロン C（2025年10月新発売）

マグネットヘアプロ ストレートアイロン C（2025年10月新発売）

マグネットヘアプロのストレートアイロンが、クセの強さやスタイルに合わせて選べる3種類に。繊細なカラーやダメージをケアできる「キュアカーボンプレート」を採用した「ストレートアイロン C」が新登場。デリケートなハイトーンカラーやハイダメージの髪も、ケアしながら艶やかにスタイリングできます。マグネットヘアプロ ストレートアイロンシリーズは、コンパクトで機能性が高く、ナチュラルなストレートはもちろん、アイロンを閉じると円形になるヘッドが、JカールやCカール、波ウェーブなど、さまざまなアレンジを可能にします。

マグネットヘアプロ公式サイト :https://magnethairpro.jp/

その他にも、クレイツのベストセラー商品「カールプロ SR シリーズ」（26mm(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=C73308&cat=901)/32mm(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=C73310&cat=901)/38mm(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=C73312&cat=901)/45mm(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=C73315&cat=901)）、“KAWAIIの魔法”がかかるコテ「マカロンカール 32mm」（フランボワーズ(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G32P&cat=901)/シトロン(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G32Y&cat=901)/ミント(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G32B&cat=901)/カシス(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G32PP&cat=901)）、大きなくびれカールが特徴の韓国トレンドヘアが簡単につくれる「レピ スクエアバー（40mm(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CSB-AG36W&cat=901)/36mm(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CSB-AG40W&cat=901)）など、定番商品から最新作まで、ブースにてお試しいただけます。

【ビューティーワールド ジャパン 大阪（第20回）出展概要】

■イベント名称：ビューティーワールド ジャパン 大阪（第20回）

■会期：2025年10月20日（月）～22日（水）10:00～18:00（最終日は16:30まで）

■会場：インテックス大阪 1-5, 6B号館

■小間位置：6号館 Bゾーン C024

■公式サイト：https://beautyworld-japan-osaka.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja.html

■参加費用：無料（事前登録制）

■主催：メッセフランクフルト ジャパン株式会社

※ご来場の際は「来場事前登録」が必要です。

詳しくは、ビューティーワールド ジャパン 大阪公式サイト(https://beautyworld-japan-osaka.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html)をご覧ください。

来場事前登録はこちら :https://beautyworld-japan-osaka.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html

ビューティーワールド ジャパン 大阪の会期中、クレイツでは、皆さまにお喜びいただけるイベント・特典を多数ご用意しておりますので、ぜひお気軽にブースまでお立ち寄りください。

クレイツの最新情報は、クレイツ公式Instagram @createion(https://www.instagram.com/createion/) にて発信しています。

株式会クレイツ

クレイツ（https://createsnet.jp/）は、ブランドコンセプトとして「プロクオリティを毎日に」を掲げ、グローバルな視野・独自の視点で技術開発したビューティーツールを展開するヘアサロンでのカールアイロンシェアNo. 1*へアケア家電メーカーです。1976 年のパンチパーマ開発から始まり、日本で初めてイオンドライヤー・アイロンを開発、発売。2000年代に入るとファッション雑誌を筆頭に “巻き髪ブーム”が到来。カリスマ美容師とのコラボアイロンの大ヒットでトレンドヘアの歴史に大きな影響をもたらしました。自然の力を応用し独自開発したクレイツイオン(R)技術は、国内外で多くの特許や商標を取得。世界中の美容師やヘアメイクアップアーティストをはじめとするプロフェッショナルから高く評価され、国内外のアイドルやアーティストたちのバックステージを支えるブランドとして変わらぬ信頼を寄せられています。また、クレイツのセカンドライン「9012（キューゼロイチニ）」では、 Z世代のファッションアイコンである著名人とのコラボレーションアイテムも展開しています。

