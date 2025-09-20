こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
5年連続！湘南工科大学が「東京ゲームショウ2025」に出展
湘南工科大学（神奈川県藤沢市）は、9月25日（木）～9月28日（日）に幕張メッセで開催される、世界でも有数の規模を誇るゲームイベント「東京ゲームショウ2025」に5年連続で出展します。
【本件のポイント】
■湘南工科大学が「東京ゲームショウ」に参加するのは、2021年以来5年連続となります。
■ゲームアカデミーコーナーの下記ブースに展開します。
出展名：【湘南工科大学】
出展エリア：ゲームアカデミーコーナー 01-C02（Hall 1）
■PCゲーム、モバイルゲーム、VRゲームなど多種多様なゲームを展示します。これらの作品は学生自身が企画を行い開発したゲームで、全作品の試遊体験が可能です。
■「横断型先端分野学修プログラム」のXRメディアコース履修生を含む、情報学部 情報学科の2・3年次生および工学部 情報工学科／コンピュータ応用学科の4年次生、大学院工学研究科 博士前期課程 電気情報工学専攻の1・2年次生が参加予定です。
・情報学部 情報学科 https://www.shonan-it.ac.jp/faculties/informatics/
---------------------------------------------------
【東京ゲームショウ2025開催概要】
TGS2025テーマ：「遊びきれない 無限の遊び場」
会期：2025年9月25日（木曜日）～9月28日（日曜日）
・ビジネスデイ：2025年9月25日（木曜日）、9月26日（金曜日）
・一般公開日：2025年9月27日（土曜日）、9月28日（日曜日）
会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）
◆東京ゲームショウ2025／TOKYO GAME SHOW 2025 公式サイト
https://tgs.cesa.or.jp/jp
---------------------------------------------------
