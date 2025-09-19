フェッラーリ、「シャンパン＆スパークリングワイン世界選手権」で史上最多8度目の「年間最優秀生産者」に選出

日欧商事株式会社

日欧商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：Thierry Cohen／ティエリー・コーヘン）が取り扱うイタリアのプレミアムスパークリングワイン「フェッラーリ」は、スパークリングワイン専門の世界最高峰のコンクール「The Champagne & Sparkling Wine World Championships（シャンパン＆スパークリングワイン世界選手権）」2025年大会において、5年連続・通算8度目となる「年間最優秀スパークリングワイン生産者」の栄誉に輝きました。

今年のコンペティションには23カ国から1,000アイテム以上のスパークリングワインが出品されました。イタリアは金賞を93アイテム、銀賞を174アイテムが獲得して最多受賞国となり、フランス、オーストラリア、英国を上回りました。また、トレントDOCは金賞を35アイテム、銀賞を62アイテムが獲得し、世界で最もメダルを獲得した単一の原産地呼称となりました。

フェッラーリは13アイテムで金メダルを獲得するという驚異的な成績で、その卓越性を再び証明し、トレントDOCを世界で最も受賞歴のある原産地呼称に押し上げました。

◆13個の金メダルを獲得

金メダルはフェラーリの幅広いアイテムに授与され、ブランドの深さと広がりを示しました。象徴的なノンヴィンテージの「フェラーリ・ブリュット」やマキシマムラインから、限定プロジェクト「アルキヴィオ・ディ・ファミリア」で取り上げられた長期熟成のリゼルヴァまで、ポートフォリオ全体で一貫した品質を保っていることが、フェッラーリを世界に誇るイタリアの卓越性の象徴として際立たせています。

＜CSWWC2025で金メダルを受賞したアイテム一覧＞

Ferrari Trento 2000 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Magnum

Ferrari Trento 2001 Ferrari Perle Magnum

Ferrari Trento 2002 Giulio Ferrari Edizione Limitata Magnum

Ferrari Trento 2004 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Magnum

Ferrari Trento 2006 Giulio Ferrari Edizione Limitata Magnum

Ferrari Trento 2006 Riserva Lunelli Magnum

Ferrari Trento 2017 Perle Rose Riserva Magnum

Ferrari Trento 2018 Perle Magnum

Ferrari Trento 2019 Perle

Ferrari Trento NV Brut

Ferrari Trento NV Brut Magnum

Ferrari Trento NV Maximum Blanc de Blancs Magnum

Ferrari Trento NV Maximum Rose

今回の受賞に際し、フェッラーリ社長兼CEOのマッテオ・ルネッリ氏は次のように述べています。

「今回の受賞は、私たちのチーム全員の情熱、才能、そしてたゆまぬ努力への賛辞です。同時に、世界水準のスパークリングワインを生み出すトレンティーノの自然の恵みを物語るものでもあります。審査員の皆さまが、私たちのテロワールと醸造家たちの多様性を評価してくださったことを、特に誇りに思います。表情豊かなノンヴィンテージから、何十年も気品と新鮮さ、繊細さを保ちながら熟成する偉大なリゼルヴァまで造り出せることが、私たちの強みなのです。」

※本リリースは、フェッラーリ社が発信したニュースの抄訳です。原文はこちら(https://www.ferraritrento.com/en/ferrari-trento-named-sparkling-wine-producer-of-the-year-at-the-champagne-sparkling-wine-world-championships/)をご覧ください

◆フェッラーリについて

1902年、ジュリオ・フェッラーリによって、北イタリア トレンティーノ・アルト・アディジェ州トレントに創業。トレンティーノの山々が育む高品質なブドウで造られるフェッラーリのスパークリングワインは、類稀なるアロマと美しい酸、ゆったりとした熟成感、そして完璧なバランスと長期熟成のポテンシャルを備えた逸品として、世界中で称賛され続けています。

（左）醸造責任者のシリル・ブラン （右）フェッラーリCEOのマッテオ・ルネッリ

イタリアでは政府の公式晩餐会では国賓にサービスされ、また国際的な舞台でもファッション、スポーツ、アート、シネマなど華やかな舞台の慶事の乾杯には欠かせない存在となっています。食前酒としてはもとより、食中酒として、前菜からメインまで、食事と寄り添えるような特別な配慮のもと醸造されています。

2021年から2024年までF1公式パートナーとして表彰台を彩ったほか、世界最高のシャンパンおよびスパークリングワインを選ぶ「Champagne & Sparkling Wine World Championships（シャンパン＆スパークリングワイン世界選手権）」で史上最多8度目の「世界最優秀生産者賞」を受賞するなど、ますます世界的な舞台での活躍が目覚ましい、イタリア最高峰のスパークリングワインの生産者です。

「フェッラーリ」ブランドサイト https://www.jetlc.co.jp/wine/brand/ferrari/

◆日欧商事について

当社は1981年に創業し、現在イタリア全20州から厳選したワインやイタリア料理の核となる食材を取り揃え、約半世紀に渡り、日本の皆さまにイタリアのトップブランドと高品質な商品をご紹介し続けています。

また全社員が“イタリアのスペシャリスト”を掲げ、イタリアの食文化の背景にある歴史、文化、ライフスタイルを通じて、日本とイタリアの架け橋となることを使命としています。

イタリア共和国駐日大使館公認の「JETCUP イタリアワイン・ベスト・ソムリエ・コンクール」主催をはじめとする様々なイベントやプロモーションを通じて、商品だけでなく、イタリアの魅力をより多くの皆さまにお届けできるよう日々努めています。

日欧商事株式会社公式ウェブサイト https://www.jetlc.co.jp/(https://www.jetlc.co.jp/)

環境方針

地球環境を守るために国際規格である環境マネジメントシステムISO14001を取得、「地球へのおもいやり」と名付けた環境マニフェストのもと、社会経済的ニーズとバランスをとりながら施策に積極的に取り組んでいます。

日欧商事株式会社 環境方針（日本語）(https://jetlc.co.jp/wp-content/uploads/ISO-Policies_JP.pdf)

会社概要

本社：〒105-0014 東京都港区芝三丁目2-18 ICON PLACE SHIBAKOEN 4 階

設立年月日：1981 年12 月12 日

資本金：99,000,000 円

年商：6,800,000,000 円（2024年12月末決算）

代表取締役社長：ティエリー・コーヘン

事業内容：イタリアワインと食材の輸入商社