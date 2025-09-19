【西武園ゆうえんち】西武園ゆうえんち　昭和１００年大祭典『秋のバラフェスタ』【２０２５年１０月１７日（金）～１１月１６日（日）開催】

株式会社 横浜八景島

西武園ゆうえんち（所在地：埼玉県所沢市、総支配人：西田知宏）では、今年開業７５周年、また、２０２５年は昭和１００年となることから、この特別な時間を「西武園ゆうえんち 昭和１００年大祭典」と銘打ち、どの世代もそれぞれが思い描く昭和を体験できる数多くのイベントを次々と開催いたします。“心がきゅんとなる”イベントが盛り沢山の「秋のバラフェスタ」を２０２５年１０月１７日（金）～１１月１６日（日）に開催します。

西武園ゆうえんちの「バラエン」は専属のフレンズクルー（ガーデナー）が開花時期を調整しながら大切に育てており、取り扱うバラは約１５０品種・１，４００株にもなります。

「バラエン」は全長が約１３０ｍにもなり、「イングリッシュガーデン」、「クラシカルガーデン」など、特徴毎にエリア分けされ、色鮮やかなバラが咲き乱れています。春よりも、色や香りが強く、一輪一輪のバラの美しさを存分に味わうことができます。

「秋のバラフェスタ」では“心がきゅんとなる”をテーマにしたさまざまなイベントを開催しており、バラを鑑賞しながら楽しめる「推しバラ総選挙」・「バラの恋文ラリー」のほか、「クラシカルガーデン」では、体験型の新フォトスポット「想いの鐘」が登場します。

また、隣接する「中国割烹旅館 掬水亭」では、西武園ゆうえんちで開催される「秋のバラフェスタ」とタイアップした商品を２０２５年１０月１７日（金）より販売し、バラをイメージしたクリームソーダや、西武園ゆうえんちの「１日レヂャー切符」が付いたオトクなランチセットなどもご用意しております。

さらに、６０歳以上の方限定で「大人のローズチケット」を購入いただくと「オリジナルエコバッグ」やSEIBU Smile POINTがもらえるキャンペーンも実施いたします。

◇“心がきゅんとなる”をテーマにした秋のバラフェスタのイベント・フォトスポット

アシュラムロイヤルプリンセス■バラエンに浸りながらイチオシのバラを発見する「推しバラ総選挙」

「推しバラ総選挙」は、「ロゼット咲き」・「高芯咲き」などの約１５０品種のバラの中から、ゲスト自身の 推しのバラを散策しながら、鑑賞をお楽しみいただけるイベントです。推しのバラを見つけたら、バラエンにある「思い出の大観覧車ゴンドラベンチ」内に設置してある投票用紙に記入して投票箱へ投函いただきます。投票期間終了後、特に多くの票を獲得したバラの花壇プレートには称号を付与いたします。

募集期間 ： ２０２５年１０月１７日（金）～２０２５年１１月１６日（日）

参加方法 ： 「バラの品種名」・「そのバラを選んだ理由」を記入して大観覧車ゴンドラ内の投票箱に投函。

結果発表 ： 投票を最も多く獲得したバラの花壇プレートには「第１位～第３位」までの称号を付与。

■思わずきゅんとなる花言葉を集めるラリー型アトラクション「バラの恋文ラリー」

花言葉を集めて回るラリー型アトラクション「バラの恋文ラリー」では、思わず“心がきゅんとなる”さまざまな色にちなんだバラの花言葉が記された恋文が散りばめられています。見るだけでなく心までも バラの魅力に浸りながらお楽しみいただけるイベントとなっており、花言葉をすべて集めた方には素敵な景品をご用意しております。

募集期間 ： ２０２５年１０月１７日（金）～２０２５年１１月１６日（日）

参加方法 ： １.萬屋雑貨店でラリーカードを入手。

２.バラエンの中に展示されている花言葉を集める。

３.萬屋雑貨店に報告。

■相澤寫眞舘の娘「つや子」主催のフォトコンテスト“第二弾”を開催

西武園ゆうえんちの宣伝大使も務める相澤寫眞館「つや子」による「バラエンフォトコンテスト」“第二弾”を開催いたします。“心がきゅんとなる”がテーマの数々のイベントに参加しながら、バラエンでの素敵な１枚を撮影し、投稿すると抽選で素敵な景品をプレゼントいたします。

また、現在開催中の「ハイカラ・ハロウィン」イベントに伴い、ハロウィン仮装での撮影も同時にお楽しみいただけます。

募集期間 ： ２０２５年１０月１７日（金）～１１月１６日（日）

応募資格 ： 西武園ゆうえんちの公式X（旧Twitter）またはInstagramをフォロー。

応募方法 ： １.フィードまたは投稿する写真を選択

２.本文に「#西武園ゆうえんち」「#バラエンフォトコン2025」「@seibuenyuuenchi」

を付けて投稿

結果発表 ：受賞者には、イベント終了後順次西武園ゆうえんちの公式X（旧Twitter）またはInstagram公式アカウント からご応募されたアカウントへのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

【きゅんとしましたわ！賞】・・・・・・・・・抽選で１名様

【ハイカラ・ハロウィン賞】・・・・・・・・・抽選で１名様

【ご参加ありがとうですわ賞】・・・・・・・・抽選で３０名様

■秋のバラエン限定！体験型フォトスポット「想いの鐘」が新登場

大輪種を中心として、繊細な色合いが特徴的なエリア「クラシカルガーデン」では、幸福をイメージした鐘を飾った体験型フォトスポット「想いの鐘」が登場します。

「想いの鐘」では、良縁の象徴とされるリボンに願いを込めて結び付けたり、紐を引っ張り音を鳴らすといった特別な体験を通し、非日常体験を味わうことができます。

◇６０歳以上限定!!オトクに秋バラを満喫できる「大人のローズチケット」

西武園ゆうえんちでは、バラエンをオトクに満喫いただける６０歳以上の方を対象とした「大人のローズチケット」をご用意しており、本チケットを交通系電子マネーで購入いただいた方には「オリジナルエコバッグ」をプレゼントいたします。

さらに、チケット窓口にてスマイルリンク登録しているPASMOで、１１０円（税込み）以上お支払いされた方に、SEIBU Smile POINT 20ポイントをプレゼントいたします。

■西武園ゆうえんち 「大人のローズチケット」

販売期間 ： ２０２５年１０月１７日（金）～１１月１６日（日）

対 象 ： ６０歳以上

内 容 ： 大人のローズチケット ２,９００円

利用条件 ： チケット窓口にて身分証明書をご提示ください

※大人のローズチケットには、入園とアトラクション乗り放題が含まれます。

※「没入型ドラマティック・レストラン～豪華列車はミステリーを乗せて～」、「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ザ・リアル」、「夕日の丘商店街事件簿」は別途料金が必要となります。

■西武鉄道株式会社 交通系利用促進キャンペーン

実施期間 ： ２０２５年１０月１８日（土）～１１月１６日（日）

対 象 ： １.西武園ゆうえんちのチケット窓口にて「大人のローズチケット」を交通系電子マネーで

購入された方にオリジナルエコバッグプレゼント。

２.チケット窓口にて交通系電子マネーで110円（税込み）以上購入された方に、SEIBU

Smile POINT ２０ポイントプレゼント。

※SEIBU Smile POINTのプレゼントはスマイルリンクに登録しているPASMOでお支払いされた場合に限る。

※詳細は西武鉄道キャンペーンサイトをご確認ください。

◇「西武園ゆうえんち」・「中国割烹旅館 掬水亭」のお得なプラン

武園ゆうえんちに隣接する中国割烹旅館 掬水亭（所在地：埼玉県所沢市、総支配人：三宅康晴）では、 西武園ゆうえんちにて開催される「秋のバラフェスタ」とタイアップした商品を２０２５年１０月１８日（土） より販売いたします。「西武園ゆうえんち」の１日レジャー切符と「中国割烹旅館 掬水亭」でのランチがセッ トになったお食事プランや、バラのフレーバーを乗せたクリームソーダなどがご堪能いただけます。 また、当日の西武園ゆうえんち１日レヂャー切符のご提示で、天外天のディナーご利用総額が１０％ 引きなど、お得にお楽しみいただける内容となっております。

■レトロな雰囲気を感じながらバラの香りが楽しめる、「バラのフレーバーを乗せたクリームソーダ」

実施期間：２０２５年１０月１８日（土）～１１月１６日（日）

店 舗：ロビーラウンジ（1F）

時 間：11:30A.M.～3:00P.M.

(LO2:00P.M.)

商 品：バラのフレーバーを乗せたクリームソーダ

（1,356円）

■素材の味を引き出した数々の逸品を、多摩湖の絶景と一緒に味わえるオトクな「ランチセット」

実施期間：２０２５年１０月１８日（土）～１１月１６日（日）

店 舗：レストラン 天外天（6F）

時 間：11:30A.M.～3:00P.M.(LO2:00P.M.)

内 容：ランチセット（コーヒーまたは紅茶付き）

＋１日レヂャー切符引換

※再入園券付き

料 金：１名さま（7,000円）

ご予約・お問合せ レストラン予約係TEL：04-2925-7111(受付時間１０：００A.M.～５：００P.M.)

ロビーラウンジの席予約は承っておりません。

※バラのフレーバーを乗せたクリームソーダは、レストラン天外天でもご利用いただけます。

※単品でのご注文は承っておりません。

※表記料金には、消費税とサービス料（13％）が含まれております。

※セットプランは、フロント（１F）でのご精算となります。

ご精算後、ランチセットと西武園ゆうえんち１日 レヂャー切符の引換券をお渡しいたします。

※セットプランは、土休日は前日 6:00P.M.までの事前予約制となります。

平日は当日１:３0P.M.まで にフロントでの受付でご利用いただけますが、空き状況によりご案内で

きない場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび、かに、くる

み、小 麦、そば、卵、乳、落花生）のみとさせていただきます。８品目の対応をご希望のお客さま

は、事前にお申し出ください。

※写真はイメージです。

■営業時間

１０：００～１７：００ ２０２５年１０月１７日（金）～２０２５年１１月１６日（日）

※詳細はWebサイト「営業時間」をご確認ください。

※「ハイカラ・ハロウィン」リリース

