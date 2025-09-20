【TAC司法書士講座】オンラインセミナー「＜入門総合本科生＞20ヵ月本科生の全貌を解説！ ～司法書士合格までのロードマップをお伝えします～」開催のお知らせ

TAC株式会社

司法書士試験合格を目指す方を対象に、TAC司法書士講座は、この度、「＜入門総合本科生＞20ヵ月本科生の全貌を解説！ ～司法書士合格までのロードマップをお伝えします～」のオンラインセミナーを9月27日（土）10:00より開催いたします。本セミナーでは、司法書士試験の学習を始めたばかりの方、あるいはこれから学習を検討している方に向けて、司法書士合格までのロードマップをお示しします。

セミナー概要

＜入門総合本科生＞20ヵ月本科生の全貌を解説！ ～司法書士合格までのロードマップをお伝えします～- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar.html

当セミナーでは、法律初学者でも20ヵ月で司法書士試験合格を目指せる ＜入門総合本科生＞20ヵ月本科生コースの全貌を、合格までのロードマップとして詳しくご紹介します。

セミナー本編後はQ&A（質疑応答）も行います。 「勉強と仕事（学業）の両立はできる？」、「どのような講義が行われるの？」、「どんな教材を使うの？」 「質問はできる？」といった具体的な疑問まで、入門総合本科生担当の姫野 寛之 講師が明快に回答いたします。

司法書士に興味がある方、すでに学習を始めている方、ぜひともお気軽にご参加ください。

＜主なセミナー内容＞

・20ヶ月で合格を目指すための学習スケジュール

・初学者でも安心のカリキュラムとフォロー体制

・『基礎＋応用＋実践＝合格』の3段階学習戦略

・質疑応答

開催詳細

- イベント名:＜入門総合本科生＞20ヵ月本科生の全貌を解説！ ～司法書士合格までのロードマップをお伝えします～- 日時:2025年9月27日（土）10:00～11:30- 形式:オンライン（Zoom）- 参加費: 無料- 講師:姫野 寛之（TAC司法書士講座講師）- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar.html



姫野 寛之 講師

【初学者対象「入門総合本科生」、中上級者対象「上級総合本科生」担当（新宿校・ビデオブース・Web通信・DVD通信）】

2002年度 司法書士試験合格。司法書士試験合格に必要な知識を鋭く講義する。受験生心理と過去問を知り尽くしており、常に過去問を意識した視点からの解説は、受講生から“絶賛”されている。「入門総合本科生」「上級総合本科生」の教材も執筆している。

TAC司法書士講座について

TAC司法書士講座は長年にわたり司法書士資格取得を目指す皆様をサポートしてきました。実績豊富な講師陣、質の高い講義と教材、きめ細やかなサポート体制で、多くの受講生を合格へと導いています。

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/