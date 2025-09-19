竹書房の漫画がまるっと読める新漫画サイト『竹コミ！』10月17日（金） お昼12：00 OPEN! 竹書房の現行WEBサイト移行のお知らせ

株式会社竹書房

株式会社竹書房(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:宮田純孝)は、WEB漫画サイト「WEBコミックガンマ」「WEBコミックガンマぷらす」「ストーリアダッシュ」「まんがライフWIN」の作品を集約し、新たに毎日更新のWEB漫画サイト「竹コミ！」を2025年10月17日（金）12：00よりサービスを開始いたします。

現在、各WEB漫画サイトで連載中の作品は「竹コミ！」に移行しますので、「竹コミ！」のURL（https://takecomic.jp/）をブックマークのうえ、お待ちください。

新WEB漫画サイト『竹コミ！』ロゴ

■新サイト概要

１.365日、毎日更新！

アプリ不要。ブラウザからアクセスしてすぐ読めます。

２.豊富な作品ラインナップ！

200作品以上を配信。異世界、ラブコメ、ファンタジー、ホラー、グルメ、4コマなど

なんでもありの、度し難いラインナップ。

３.話題作も無料で楽しめる！

すべての連載作品の最新話を無料で公開。

過去の話もレンタルで読むことができます。

※一部課金・非対応作品あり

４.お得なシステムが充実！

・23時間で回復する「待つと無料」

・条件達成でチケットがもらえる「ミッション」

・毎日挑戦できる「無料ガチャ」

など、無料で楽しめる仕組みが揃っています。

５.期間限定キャンペーンを開催予定！

「無料読み放題キャンペーン」など、お得な企画を順次ご用意しています。

■新サイト情報

【URL】https://takecomic.jp/

【サービス開始日】2025年10月17日（金）12：00より

【各漫画サイト移行スケジュール】

・WEBコミックガンマ

10月10日（金）12:00 最終更新

10月17日（金）12:00 新サイトへ移行（サイト内での閲覧ができなくなります）

・WEBコミックガンマぷらす

10月14日（火）12:00 最終更新

10月17日（金）12:00 新サイトへ移行（サイト内での閲覧ができなくなります）

・ストーリアダッシュ

10月10日（金）12:00 最終更新

10月17日（金）12:00 新サイトへ移行（サイト内での閲覧ができなくなります）

・まんがライフWIN

10月17日（金）12:00 最終更新（サイト内での閲覧は10月末までとなります）

■各WEB漫画サイトの連載更新曜日（順不同）

「WEBコミックガンマ」連載作品

https://webcomicgamma.takeshobo.co.jp/

【月曜 更新作品】

・迷宮暮らしの冒険者はダンジョンマスターをやめたい

・ネタバレが激しすぎるRPG ―最後の敵の正体は勇者の父―

・新世界ビルダーズ！～クラス24「体」で生き残れ～

・アリガチ世界でネタバレ無双

【木曜 更新作品】

・メイドインアビス

・クラウド×クラウンズ

・烙印のけものびと

・スターウォーク

・ウは宇宙ヤバイのウ！

・終末ロッキンガール

・最強の女傭兵 近未来でスポーツ美少女となる

・シュナイダーラリー

・忍びの犬

・俺の学校では毎週デスゲームが行なわれている

・蘇生実験者零號

・リバイバル ～時が遡る島～

・ぼくは悪でいい、おまえを殺せるなら。

・血園のジヤ

・浮世島

・カタリカ ―語り禍―

・私をフォローしないで ―死が感染るSNS―

・人怖

・サバジオスの悪魔の棘

・月虹の教室

・ギベットルーム

・阪急沿線怪談

【土曜 更新作品】

・拷問できるもんっ！

「WEBコミックガンマぷらす」連載作品

https://gammaplus.takeshobo.co.jp/

【月曜 更新作品】

・チート薬師のスローライフ

・異世界で孤児院を開いたけど、なぜか誰一人巣立とうとしない件

・善人のおっさん、冒険者を引退して孤児院の先生になる

エルフの嫁と獣人幼女たちと楽しく暮らしてます

・異世界バトルロイヤル

・バトルヒーラーズ 大志を抱く少年の冒険譚

・最強最悪の裏ボス、転生者と共に破滅フラグ回避を目指す

・幼馴染たちに虐げられた俺、「聖女任命」スキルに目覚めて手のひら返し！

・搾り取らないで、女商人さん!!

・追放された錬金術師は無自覚に伝説となる ヤンデレ妹（王国の守護竜）と

一緒に辺境で幸せに暮らします！

・愛弟子に裏切られて死んだおっさん勇者、史上最強の魔王として生き返る

・帝国宇宙軍所属の俺ですが、未開の惑星に遭難しました。

～なんかこの星、魔法とか存在しているんですけど!?～

・憑炎のイフリータ ～ついでにあたしが異世界を救っちゃう～

・第3王子はスローライフをご所望

・女キャラで異世界転移してチートっぽいけど雑魚キャラなので目立たず平和な庶民を目指します！

・転生少女は救世を望まれる 平穏を目指した私は世界の重要人物だったようです

・辺境に追放された第5王子は【幸運】スキルでさくさく生き延びます

・東京郊外のマンションからのまったり異世界冒険記

～僕の部屋がダンジョンの休憩所になってしまった件～

・栽培女神！ 理想郷を修復しよう

・クラス召喚に巻き込まれた教師、外れスキルで機械少女を修理する

・異世界ぼっちクエスト～隠密スキルで無双もハーレムも思うまま！...なはず～

・要らない悪役令嬢、我が国で引き取りますわ

～優秀なご令嬢方を追放だなんて愚かな真似、国を滅ぼしましてよ？～

・聖なる加護持ち令嬢は、騎士を目指しているので聖女にはなりません。

・猫耳少女は森でスローライフを送りたい

～もふもふは所望しましたが、聖女とか王子様とかは注文外です～

・あたしメリーさん。いま異世界にいるの……。

・夫婦で営むモンスターファーム ～目指せ、まったりスローライフ～

・死霊術師ウェルツの平和論

・ダンジョンで成り上がれ！ ～幼馴染からも嫌われてゴブリンにさえ勝てなかった俺が、

ダンジョンルーラーの指導を受けたら強くなれたので妹と無双します～

【火曜 更新作品】

・年齢制限付き乙女ゲーの悪役令嬢ですが、堅物騎士様が優秀過ぎてRイベントが一切おきない

・「死霊術師など穢らわしい」と処刑されたので、魔族に転身致します

・人生をやり直した令嬢は、やり直しをやり直す。

・淫魔ですが、堅物騎士団長の妄想だけでお腹いっぱいです！

【水曜 更新作品】

・勇者にみんな寝取られたけど諦めずに戦おう。きっと最後は俺が勝つ。

・異世界嫁探しのススメ ～30代独身男性は、モンスター娘から需要があるらしい～

・異世界ラブホテル こちらのお部屋はハーレムです

・童貞勇者のハーレム魔王討伐記

・どうやらボクの花嫁は女騎士団なようで。

・ぼっち転生記

・なでなでスキルで魔力注入!!

・天使をイカせてアイテムゲット！！ 絶頂ガチャでダンジョン攻略！

・魔剣師の魔剣による魔剣のためのハーレムライフ

・男が滅んだ世界 ―英雄戦士のハーレムワールド―

・聖騎士ですが、高嶺の三聖女の誰かを酔った勢いで抱いてしまった件について

・異世界で静かに生きたい。

・俺だけ余裕の異世界サバイバル ～転移先の無人島で楽しむハーレムライフ～

・外道転移者のハーレムダンジョン製作記

・魔法女学園の売店ではたらく俺は、異世界から召喚された『ハーレム奴隷』です。

・完全不可知の外道テイマー ～ダンジョンの最強モンスター娘を俺のスキルで支配する～

・異世界サウナでととのいスローライフ ～無知な女冒険者とラブラブ混浴しちゃう～

【木曜 更新作品】

・世界樹の魔物使い 異種族娘と征く魔境ダンジョン冒険録

・世間だと大怪獣は防衛組織が倒した事になっているけど、

実際は陰キャにくすぶっている高校生が葬っている ～平穏を望みたい怪獣殺し～

・ヴンダーカンマー

・八月九日 僕は君に喰われる。

・ゆるコワ 無敵のJKが心霊スポットに凸しまくる

【金曜 更新作品】

・俺をダメにするユキちゃんせんせー

・夢でフラれてはじまる百合

・ガールズゾンビパーティー

・どうやら俺は今どきギャルな歳上幼馴染から激重感情を向けられているらしい

・貴女へささげるサディスティック

・4人のママのせいで俺のラブコメがママならない

・人妻メデュサさんとのNTR生活

・今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～

・イマカノ～リアル女子でアップデート！理想のカノジョとHしたい～

・おサボり上手な小向井さんは俺を逃さない!!

・香原さんのふぇちのーと

・OL Vtuberと推しJKちゃん

・じょりく！

・大きい女の子は好きですか？

【土曜 更新作品】

・舞ちゃんのお姉さん飼育ごはん。

・むちむち漫画家の完全勝利メシ 最強ボディで余命も担当編集もぶっ飛ばす！

・お嬢様は地球のスイーツに侵略されかけている

・筋肉軍記 信長のトレーナー

「ストーリアダッシュ」連載作品

https://storia.takeshobo.co.jp/

【月曜 更新作品】

・社畜DTPオペレーターの僕が異世界で技術革新してもいいですか？

・キスからはじまる異世界ハーレム

～一夫多妻の世界に転生したので神が決めた運命の人を探します～

・私、異世界で精霊になりました。なんだか最強っぽいけど、ふわふわ気楽に生きたいと思います

【火曜 更新作品】

・勘当されたので探偵屋はじめます! 実は亡国の女王だなんて内緒です

・異世界の常識は難しい～希少で最弱な人族に転生したけど物理以外で最強になりそうです～

・透明人間になったわたしと、わたしに興味がない（はずの）夫の奇妙な三か月間

・皇太子と婚約したら余命が10年に縮んだので、謎解きはじめます！

・幽閉令嬢の気ままな異世界生活～転生ライフをエンジョイしているので、

邪魔しに来ないでくれませんか、元婚約者様？

・転生料理研究家は今日もマイペースに料理を作る～あなたに興味はございません～

・エルフさんの魔法料理店 妖精女王として転生したけれど、まずはのんびりお料理作りまくります！

・義妹に婚約者を奪われたので、好きに生きようと思います。

・破滅ルートを目指し、完璧な悪役令嬢になってみせますっ！

～推しのため当て馬をやり遂げたいのに、無愛想な護衛騎士様がやたらと絡んできます～

・聖人公爵様がラスボスだということを私だけが知っている ～転生悪女は破滅回避を模索中～

・竜陛下のお妃はお断りしたい！～竜陛下は10番目の側妃を溺愛中～

・溺愛策士な護衛騎士は純粋培養令嬢に意地悪したい。

【水曜 更新作品】

・魔王の娘たちとまぐわえば強くなれるって本当ですか？

・モンスター女幹部は幼き勇者を溺愛する

【金曜 更新作品】

・うちの会社の小さい先輩の話

・隣の席の陰キャ女子が推し歌い手だった ～俺の曲を歌ってくれ！～

・御子神かれんの隠しごと

・「触れたい」は恋の始まり

・島崎奈々＠お仕事募集中

・義妹新婚 距離感おかしい義理の妹がグイグイくるんだが!?

・白き乙女の人狼

・元魔法少女のお姉さんは恋を知りたい

・魔法少女にあこがれて

・百合神さまの言うとおり！

・恋に恋するコイビト関係

・私だけが宮地美雪を愛している

・あくまで魔女の誘惑ですから

【土曜 更新作品】

・今年注目のエースちゃん

・灼熱の卓球娘 REBURN!!

・今日もカレーですか？

・戦姫完食シンフォギア～調めし～

・銀輪ボイス

・腹ペコ悪魔とおうちごはん

・我が妹のためならば

・うめともものふつうの暮らし

・未熟な魔法使いと僕

・ひまわりマリアージュ 未満なふたりのワイン日誌

・たあいないのうりょく

・推し着物

・晴れのちシンデレラmagical

・ちぃちゃんのおしながき繫盛記

・ちぃのはねぐらし

「まんがライフWIN/まんがライフオリジナル（雑誌）」連載作品

https://mangalifewin.takeshobo.co.jp/

【土曜 更新作品】

・姉と弟がまぁまぁ仲良く暮らす日常。

・みこどもえ

・よそじとふたごのメシ事情

・私たちには風呂がある！

・しょうゆさしの食いしん本おかわり

・中年女子画報

・ねこまた印の染物屋さん

・ネコぐらし

【日曜 更新作品】

・ぼのぼの

・だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！

・恋愛感情のまるでない幼馴染漫画

・鬼桐さんの洗濯

・スパロウズホテル

・のみじょし

・めんつゆひとり飯

・動物のおしゃべり

・チート転生した猫は嫁の膝で丸くなりたい

・しまなみぽたぽた

・雑兵めし物語

・リコーダーとランドセル

・ねこようかい

・ちぃちゃんのおしながき

・駅はあるうちに行け

・不遊美堂家の名にかけて！

・スローンラット

・晴れのちシンデレラ

・仕上げ男子のクロモジ

・新フリテンくん

・なんでモモさんは

・ねこもんすたー

・モノズキ散歩

・俺のオンナに手を出すにゃ

・推しの為ならなんでもします！

・ポプテピピック（11/1より更新）

■「WEBコミックガンマ」について

毎週金曜お昼12時更新、株式会社竹書房が運営する完全無料のWEBコミックサイト。

『メイドインアビス』『スターウォーク』などが好評連載中。

https://webcomicgamma.takeshobo.co.jp/

編集部公式X

https://x.com/webcomicgamma

■「WEBコミックガンマぷらす」について

毎週火曜・金曜更新、株式会社竹書房が運営する完全無料のWEBコミックサイト。

TVアニメ化もした『ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』などが好評連載中。

https://gammaplus.takeshobo.co.jp/

編集部公式X

https://x.com/comic_gammaplus

■「ストーリアダッシュ」について

毎週金曜のお昼12時更新、株式会社竹書房が運営する完全無料のWEBコミックサイト。

『魔法少女にあこがれて』『うめともものふつうの暮らし』などが好評連載中。

https://storia.takeshobo.co.jp/

編集部公式X

https://x.com/storiatakeshobo

■「まんがライフWIN」について

毎日更新！まんがライフがお届けする4コマ漫画専門WEBコミックサイト。

『姉と弟がまぁまぁ仲良く暮らす日常。』『ポプテピピック』などが好評連載中。

https://mangalifewin.takeshobo.co.jp/

編集部公式X

https://x.com/life_win

