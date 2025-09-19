大阪・関西万博で“障がい・感覚過敏のある方にやさしいBOX型センサリールーム”を展示7日間で5,727名が体験！

株式会社Lean on Me

インクルTech(インクルテック）(※1)で社会課題に挑む株式会社Lean on Me（本社：大阪府高槻市、代表取締役：志村駿介 以下「リーンオンミー」）は、2025年6月3日（月）～6月9日（日）に開催された大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジゾーン」にて、“障がいのある方にやさしいBOX型センサリールーム”をパナソニックとの共創で展示しました。 この7日間で、延べ5,727名の来場者が体験し、多くの反響をいただきました

※１：インクルTechとは、インクルージョン（Inclusion）とテクノロジー（Technology）を組み合わせた造語で、SDGsに関心が高まる今、ソーシャルな課題の中でも、多様性の包摂を実現するテクノロジーを意味しております。

■「センサリールーム」が切り拓く新たな安心の場

「センサリールーム」とは、心地よい光と音によって五感を程よく刺激し、利用者がリラックスしたり気持ちを落ち着かせたりできる空間です。オランダ発祥で、欧州では保育園やオフィスにも普及。日本国内でも空港やスポーツ施設への導入が進んでいます。

本展示は、「たたみ一畳」ほどのコンパクトな組み立て式ユニット（奥行105 cm × 長さ190 cm × 高さ210 cm）で、消防法にも対応。屋内のコンセントだけで設置可能です。また、キャスター付きで移動も容易です。

さらに、ボタンひとつで起動できる簡単操作により、「疲れたとき」「ひとりになりたいとき」などに、自分のタイミングで安心空間に入れる仕組みをアピール。利用者の「自分で選ぶ」を尊重した設計として、多くの方に関心を持っていただきました。

■開発の背景──現場の声と共に歩んだ「安心」のかたち

このプロジェクトは、パナソニック エレクトリックワークス社とReGACY Innovation Groupが主催するアクセラレータープログラム「Panasonic Accelerator by Electric Works Company」にて始動。Lean on Meは、本プログラムの採択スタートアップとして、開発パートナーに選ばれました。

「電車のホームや街の喧騒で混乱した本人が落ち着ける場所は、バリアフリートイレしかなかった──」

障がい福祉支援者としての経験をもつ代表の志村は、そう語ります。

当時、重度の自閉スペクトラム症（ASD）のある方と外出した際、過剰な音や光、雑踏により本人が不安定になった場面にたびたび直面してきました。しかし公共空間には、安心してひと息つける場所がなかった。結果、誰かが使いたい“トイレ”を、「なんとかその場をしのぐ避難場所」として使うしかなかったのです。

この原体験が、BOX型センサリールームという新しい選択肢を生み出すきっかけとなりました。

想定している利用場面イメージ※御本人に撮影協力いただきました

ASDのある方の約9割は、光や音といった刺激に強く反応する感覚過敏の傾向があるとされています。

日常生活においても、蛍光灯の光、音の反響、人混みといった刺激が強すぎてストレスを感じやすく、社会参加の障壁となってしまうことあります｡

この課題に対して「自分で選んで、静かな場所に避難できる」という体験を社会に組み込む──その一歩として、このBOX型センサリールームが開発されました。

■来場者の声

会場では実際にBOXを体験した方々から、「人が多い会場内でも､BOX内では不思議と落ち着いた気持ちになれた」「BOX内の光の演出が綺麗で癒やされた」「短い体験時間でも十分効果を感じた」など、嬉しい声が寄せられました｡

ブースにはASD当事者やご家族、支援者、教育関係者、企業・行政関係者などが訪れ、実際に内部に入り、照明・音響・空間構成に触れながら、「こういう空間がもっと広がれば」といった声が寄せられました。

■今後の展開

現時点では販売は開始しておらず、今後はまず障がい福祉施設や特別支援学校を中心とした展開を進めていく方針です。

すでに愛媛県内の特別支援学校および福祉施設での実証実験を行っており、今後はその成果を踏まえた横展開（地域・分野の拡大）を予定しています。

実際の支援現場でのフィードバックを丁寧に拾いながら、必要な機能を磨き上げた上で、将来的にはショッピングモールやテーマパーク、公共交通機関など、一般向け施設への導入も視野に入れています。

■インクルTechで目指す、誰もが安心できる未来を

代表の志村の「弟との経験から社会に安心できる場所があれば」との思いを核に、今回のセンサリールーム展示は“テクノロジーで包摂を実現する社会”への第一歩。Lean on Meは、センサリールームを通じて「障がいのある方が安心して行動できる未来」を、一歩ずつ形にしてまいります。

■株式会社Lean on Me

所在地：〒569-0803 大阪府高槻市高槻町11-7-217（本社）

資本金：3億1,380万円（準備金を含む）

代表者：代表取締役 志村 駿介

TEL：072-648-4438

設立：2014年4月1日

資本金：3億1,380万円（準備金を含む）

代表者：代表取締役 志村 駿介

URL： https://leanonme.co.jp

事業内容：障がいのある方への理解を深めるeラーニング「スペシャル ラーニング」

インクルーシブ雇用のためのeラーニング「スペシャルラーニングfor business」

職員によりそった、障がい福祉特化型シフト作成ツール「スペシャル シフト」

知的障がい特化型認定資格「知的障がい支援士」

