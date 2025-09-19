【日本医師会】将来の進路選択に迷う医学生などに向けて、先輩医師が自身の経験を語る動画を制作―第1弾には松本日本医師会長が登場
日本医師会（会長：松本吉郎）はこのほど、動画「進路に悩むあなたへ 先輩医師に聞きました 医学生のためのキャリアインタビュー」を制作し、9月19日に公式YouTubeチャンネルで公開しました。
本動画は、将来、医師としてどのような道に進めばよいのか、迷っている医学生の皆さんに、先輩の医師達がなぜ今の道を選んだのか、その理由などを語ってもらうことで少しでも進路選択の参考にして頂ければとの思いから制作したもので、第１弾となる今回の動画には松本日本医師会長に登場してもらっています。
動画の中で松本会長は、
・どうして今の診療科を選んだのか
・形成外科のどういったところに魅力を感じたのか
・皮膚科も学び始めたきっかけ
・開業しようと思ったのはいつ頃か
・医師会活動を始めたのはいつで、どのようなことがきっかけだったのか
・会長としてどんな仕事をしているのか
・診療はもうしていないのか
・医師として大切にしていること
・医学生や若手医師にとって医師会はどんな存在と思うか
などの質問に回答。最後には医学生に向けたメッセージとして、「医師になろうとした気持ちを忘れないで欲しい」と呼びかけています。
動画のタイトルは「医学生のための」となっていますが、研修医の皆さんや今後医師を目指す方達にとっても参考となる動画となっていますので、ぜひ、多くの方達にご覧頂ければ幸いです。
なお、日本医師会では既述のとおり、今回の動画をシリーズ化し、今後もさまざまな先輩医師に登場して頂く予定としていますので、楽しみにして頂ければと思います。
問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03-3946-2121（代）
公益社団法人 日本医師会
日本医師会は、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体です。
「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。
所在地▷ 東京都文京区本駒込2-28-16
公式ホームページ▷ https://www.med.or.jp
