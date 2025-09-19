大阪・関西万博の中国パビリオンで美容室 NYNYがバックステージをサポート
写真：ファッションショー開始前の様子
美容室チェーンを約360店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義）のグループ会社である株式会社ニューヨーク・ニューヨーク（京都市伏見区/代表取締役社長 小崎 昌平）は、2025年8月20日に2025年日本国際博覧会「大阪・関西万博」中国パビリオンで開催された中国ブランド『例外 (EXCEPTION de MIXMIND、エクセプション・ドゥ・ミックスマインド）』のファッションショーにて、モデルのヘアスタイリングを担当しました。
■背景
同パビリオンでは文化紹介プログラムが展開されており、8月20日は「EXCEPTION 例外の日」としてファッションショーが実施されました。中国ブランド「例外（EXCEPTION de MIXMIND）」が掲げる「自然との共生」「伝統と現代の融合」の理念が、中国館のテーマ「自然と共に生きるコミュニティの構築ーグリーン発展の未来社会ー」と重なり、中国館のユニフォーム提供企業に選ばれ、公式パートナーブランドとして本ファッションショーが実現しました。
美容室 NYNYは、国内外でのファッションイベントやショーで豊富なバックステージ経験を有しており、その技術力と実績が評価され、今回のショーに参加しました。アルテジェネシスでは、サロンワークのみならず、ファッションショーやコンテスト、海外イベントなどの場を通じて、美容師が新しい経験を積み、技術力と表現力を磨ける機会を積極的に提供しています。今回の大阪・関西万博での参加も、その取り組みの一環となります。
■ イベント概要
イベント名 ：関西・大阪万博 中国館「EXCEPTION 例外の日」
開催日 ：2025年8月20日
テーマ ：「経緯が織りなす共生」
内容 ：特別展、中国館代表挨拶、ブランド創業者による講演、ファッションショー、他
■美容室 NYNY バックステージメンバー
チームリーダー
清原 和哉 NYNY 教育部マネージャー
チームメンバー
山本 彩未 NYNY イオンスタイル東淀川店
幕内 梨乃亜 NYNY イオンスタイル東淀川店
荒井 丈 NYNY 近鉄草津店
高木 麻知子 NYNY 新田辺店
萩原 瑠依 NYNY なんば道頓堀店
バックステージの様子
ファッションショーの様子
■「例外 (EXCEPTION de MIXMIND）」について
1996年に広州で設立された例外（EXCEPTION de MIXMIND）は、中国を代表するオリジナルデザインブランドです。創業以来「人間中心のデザイン精神」を基盤に、無形文化遺産や伝統工芸を現代的に昇華させ、ファッションに取り入れてきました。「伝承と再創造」プロジェクトを通じて研究から工芸、ファッション表現まで一貫した仕組みを構築し、中国アパレル業界をリードしています。独自の美学と高度な技術により、国内外で高い評価を得て、多くの顧客から支持を集めています。
株式会社 東京美髪芸術学院