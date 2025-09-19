大阪・関西万博の中国パビリオンで美容室 NYNYがバックステージをサポート

株式会社アルテジェネシス写真：ファッションショー開始前の様子

美容室チェーンを約360店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義）のグループ会社である株式会社ニューヨーク・ニューヨーク（京都市伏見区/代表取締役社長 小崎 昌平）は、2025年8月20日に2025年日本国際博覧会「大阪・関西万博」中国パビリオンで開催された中国ブランド『例外 (EXCEPTION de MIXMIND、エクセプション・ドゥ・ミックスマインド）』のファッションショーにて、モデルのヘアスタイリングを担当しました。

■背景

同パビリオンでは文化紹介プログラムが展開されており、8月20日は「EXCEPTION 例外の日」としてファッションショーが実施されました。中国ブランド「例外（EXCEPTION de MIXMIND）」が掲げる「自然との共生」「伝統と現代の融合」の理念が、中国館のテーマ「自然と共に生きるコミュニティの構築ーグリーン発展の未来社会ー」と重なり、中国館のユニフォーム提供企業に選ばれ、公式パートナーブランドとして本ファッションショーが実現しました。

美容室 NYNYは、国内外でのファッションイベントやショーで豊富なバックステージ経験を有しており、その技術力と実績が評価され、今回のショーに参加しました。アルテジェネシスでは、サロンワークのみならず、ファッションショーやコンテスト、海外イベントなどの場を通じて、美容師が新しい経験を積み、技術力と表現力を磨ける機会を積極的に提供しています。今回の大阪・関西万博での参加も、その取り組みの一環となります。

■ イベント概要

イベント名 ：関西・大阪万博 中国館「EXCEPTION 例外の日」

開催日 ：2025年8月20日

テーマ ：「経緯が織りなす共生」

内容 ：特別展、中国館代表挨拶、ブランド創業者による講演、ファッションショー、他

■美容室 NYNY バックステージメンバー

チームリーダー

清原 和哉 NYNY 教育部マネージャー

チームメンバー

山本 彩未 NYNY イオンスタイル東淀川店

幕内 梨乃亜 NYNY イオンスタイル東淀川店

荒井 丈 NYNY 近鉄草津店

高木 麻知子 NYNY 新田辺店

萩原 瑠依 NYNY なんば道頓堀店

バックステージの様子ファッションショーの様子■「例外 (EXCEPTION de MIXMIND）」について

1996年に広州で設立された例外（EXCEPTION de MIXMIND）は、中国を代表するオリジナルデザインブランドです。創業以来「人間中心のデザイン精神」を基盤に、無形文化遺産や伝統工芸を現代的に昇華させ、ファッションに取り入れてきました。「伝承と再創造」プロジェクトを通じて研究から工芸、ファッション表現まで一貫した仕組みを構築し、中国アパレル業界をリードしています。独自の美学と高度な技術により、国内外で高い評価を得て、多くの顧客から支持を集めています。

【株式会社ニューヨーク・ニューヨークについて 】

【株式会社アルテジェネシスについて】

