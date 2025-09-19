【 株式会社eiicon 】起業体験イベント「Startup Weekend」の年間スポンサーに就任

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、起業体験イベント「Startup Weekend」（スタートアップ ウィークエンド 運営：特定非営利活動法人 Startup Weekend）の年間スポンサーに2025年9月より就任したことをお知らせいたします。

Startup Weekend × eiicon

□Startup Weekend（以下、SW）とは https://nposw.org/about/

世界160ヶ国で通算7,000回、50万人以上が参加している「スタートアップ実践イベント」です。

参加者は、金曜日の夜から日曜日までの週末の参加時間だけで、仲間づくりをしながらアイデアからビジネスモデルをつくるための方法論を学ぶことができます。

日本国内でも、北海道から沖縄、主要都市から地域まで全国70カ所以上で継続開催され、地域ごとの独自のエコシステム創出や地域ごとの活気ある起業文化醸成に貢献。

SWをきっかけに、地域から全国へ、そして世界へ“挑戦する人”を支えるエコシステムが広がっています。

□eiiconのSW年間スポンサー就任について

eiiconではこれまで、東海支社（名古屋市）、神奈川（横浜市）、静岡（浜松市）、沖縄（沖縄市、那覇市）など全国各地に拠点を設置し、自治体や地元企業と連携した実践型プログラムなど、地域に根差したオープンイノベーションによるプロジェクトの実現、早期事業化を加速してまいりました。

今回のSWへの年間スポンサードを通じ、地方発のビジネスアイデア・コミュニティ活動のさらなる加速、活性化をサポートし“地域から始まるイノベーション”モデルの構築に貢献してまいります。

□代表コメント

中村 亜由子（株式会社eiicon 代表取締役社長 / Founder・CEO）

私たちeiiconは、“オープンイノベーションを日本のあたりまえにする”一心で全国各地の企業・スタートアップ・自治体の挑戦を支援してきています。

Startup Weekendは、多くの起業家を輩出してきているだけでなく、『挑戦する人』を生み出し地域に根づくエコシステムを育んでいくユニークな仕組みであると捉えています。

個人的なお話にはなりますが、私自身が過去の参加者の1人でもあったことから、年間スポンサーとして貢献できることは感慨深く、“地域から始まるイノベーション”をさらに広げていけることを大変嬉しく思います。

今後も、誰もが未来を見据え、解決のための一歩を踏み出すことのできる世界の実現に向け、Startup Weekendの取組みを全力で応援しながら、弊社としても志を同じくする点において共に邁進していく所存です。

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

本社所在地：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など



株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーションに特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数35,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。

事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。

AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービスです。 https://auba.eiicon.net/

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。