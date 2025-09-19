総合商社の全貌を徹底解説！ 新刊『商社ビジネス』で業界の謎が明らかに

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2025年9月19日に書籍『商社ビジネス』を刊行します。

本書は「知っているようで、じつはよく知らない商社のリアル」を、伊藤忠商事人事部に22年間勤務し、現在は「商社就活カレッジ」を主宰する佐野智弘氏が、内側と外側の両面から徹底解説した商社業界の決定版ガイドです。年収1500万円超、学生人気ランキング上位独占、1兆円の利益を生み出す総合商社の真の姿と、その成功の秘密を余すところなく明かします。

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411345/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295411345/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18322069/

●100年企業が1兆円の利益を生む「総合力」の秘密

総合商社がなぜ100年以上にわたり成長を続け、1兆円規模の利益を生み出すに至ったのか。その背景には「企業理念」「自己変革」「グローバル」「人的資本」という4つの要因と、「ビジネスモデル」「事業領域」「アセット」「リスクマネジメント」「人財」から成る「総合力」があります。本書では、7大商社それぞれの特徴と強みを詳細に分析し、他業界では真似できない商社独自の競争優位性を解き明かします。

本書P49より

●トレーディングから事業投資まで商社ビジネスの全貌を解説

「商社は何をしている会社なのか分からない」という声に応えるべく、本書では、商社の収益の二本柱である「トレーディング」と「事業投資・事業経営」について、具体的事例を交えて詳解。ファミリーマートやローソンなどの身近な企業から、海外の資源開発、再生可能エネルギー事業まで、商社がいかに社会インフラを支えているかを明らかにします。また、DXやサステナビリティへの取り組みなど、変化し続ける商社の最新動向も紹介します。

●元人事部が明かす商社パーソンの実像とキャリア戦略

なぜ商社は学生人気ランキングで上位を独占するのか？ なぜ平均年収が1500万円を超えるのか？ 著者の22年間の人事経験をもとに、商社の人材戦略、働き方改革、女性活躍推進、海外駐在の実態など、外からは見えない商社パーソンの真の姿を描きます。また、「配属ガチャ」への対処法や、商社で成功するためのキャリア戦略についても実践的なアドバイスを提供します。

▼こんな方におすすめ

・新卒採用やキャリア採用で商社を目指している方

・商社への株式投資を検討している方

・商社と仕事上の取引がある方

・海外ビジネスに関心のある起業家・中小企業経営者

・業界研究を行うアナリストやコンサルタント

・日本経済や産業構造に関心のある一般読者

▼本書の構成

はじめに 知っているようで、じつはよく知らない、商社のリアル

第1章 100年企業から学ぶ企業理念の世界

第2章 利益1兆円業界から学ぶ成長産業の世界

第3章 学生人気企業から学ぶ新卒採用の世界

第4章 トレーディングから学ぶマーケットの世界

第5章 事業投資・事業経営から学ぶ価値創造の世界

第6章 人材戦略から学ぶ多様なキャリアの世界

第7章 マトリクス組織から学ぶ組織マネジメントの世界

第8章 「ミネラルウォーターから通信衛星まで」事業ポートフォリオの世界

第9章 スペシャリストから学ぶ専門商社の世界

おわりに 変化の時代にこそ、商社が必要だ

●著者紹介

佐野 智弘（さの・ともひろ）

株式会社ザ・ビヨンド代表

1973年千葉県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、1997年伊藤忠商事に入社。以来22年間、採用・評価・育成等幅広く人事業務に従事し、うち約7年間ニューヨークに駐在した。2019年9月に株式会社ザ・ビヨンドを設立し、商社で活躍することを目指す大学生の成長支援「THE BEYOND 成長を楽しもう」をスタート。同年、商社就活カレッジを開講し、これまで延べ1000人以上の商社志望学生のES添削や模擬面接を行っている。チャンネル登録者数約10万人を誇るYouTubeチャンネル「トップ就活チャンネル（トプシュー）」の顧問を務めている。

●書籍情報

『商社ビジネス』

著者：佐野智弘

定価：1,848円（本体1,680円＋税）

体裁：四六判／256ページ

ISBN：978-4-295-41134-5

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2025年9月19日

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411345/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295411345/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18322069/

▼リンク一覧（クロスメディアグループ）

株式会社クロスメディア・パブリッシング https://cm-publishing.co.jp/

株式会社クロスメディア・マーケティング https://cm-marketing.jp/

クロスメディアグループ株式会社 https://cm-group.jp/