NEC、TICAD 9においてアフリカの課題解決に向けたMOUを締結

日本電気株式会社

NECは、2025年8月20日(水)～8月22日(金)に横浜市で開催された 第9回アフリカ開発会議（以下：TICAD 9）を通じて、アフリカ各国政府首脳・閣僚、国際機関幹部と面談し、アフリカの社会課題解決への貢献について議論を行いました。これにより、国際機関、アフリカ主要各国の政府、民間企業などとの関係を強化し、覚書（MOU等）を締結しました。

NECはアフリカにおいて60年以上にわたり事業を展開し、通信インフラの整備や治安維持、行政のデジタル化など多くの実績を積み重ねてきました。今回のTICAD 9での取り組みとこれまでの経験と知見を活かし、さらなるアフリカの持続可能な発展に向け、農業開発分野や保健分野等でのDX（デジタルトランスフォーメーション）を通じて、効率的な社会課題解決と経済成長に貢献してまいります。

MOUプレスリリース（一覧）- NEC、女性の健康と権利の保護に取り組む国連人口基金(UNFPA)と「eバウチャー」を活用した受益者情報管理システムの構築に向けて協業～デジタル化の推進とプライバシー保護に配慮した運用により、迅速かつ安全・安心な支援の提供に貢献～https://jpn.nec.com/press/202508/20250818_01.html- NEC、WFPとアフリカ開発における連携強化に向けて協業～2030年のSDGs達成に向け、テクノロジーを活用した支援を推進～https://jpn.nec.com/press/202508/20250820_01.html- NEC、セネガル政府、CFPT-SJ、JICA、日本企業4社と、セネガル職業訓練分野における協力覚書を締結～日本企業によるトレーニングプログラム実施を通じて、セネガルにおける産業人材の育成に貢献～https://jpn.nec.com/press/202508/20250821_02.html- NECと国際農業開発基金(IFAD)、アフリカの農業振興と農村開発に向けてパートナーシップを開始～デジタル技術の活用により、アフリカの小規模生産者を支援～https://jpn.nec.com/press/202508/20250821_01.html(C)UNFPA：国連人口基金とのMOUWFP : 国連世界食糧計画とのMOUセネガル職業訓練分野協力 関係者一同(C)IFAD：国際農業開発基金とのMOU

なお、NECの取り組みについては公式サイト「国際機関との共創活動」をご覧ください

https://jpn.nec.com/profile/sdgs/innovators/index.html

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC 国際協力事業統括部

E-Mail：grd@iog.jp.nec.com