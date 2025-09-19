上沼恵美子が36年ぶりにテレビ大阪に登場！「上沼恵美子を沼らせたい」で初体験のコストコに“上沼節”さく裂！≪抽選で豪華プレゼントが当たる！≫

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪

上沼恵美子さんが、70歳にして様々な体験を通じて未知の世界を切り拓くバラエティ番組。今回のテーマは、日本全国で話題の会員制倉庫型スーパー「コストコ」。

上沼さんが「ずっと行きたかった！」という夢の場所で、新鮮な上沼節が全開に。また、コストコの達人である「沼り人」たちが紹介する、おすすめ商品や驚きの活用術に上沼さんも興味津々。「行ったことがない方もこれを観れば十分楽しめる！」番組です。

【番組名】 上沼恵美子を沼らせたい

【出演者】 MC: 上沼恵美子

進行: 岡田圭右（ますだおかだ）

沼り人: 三船美佳、コス子、ナカゴミユウタ

【放送日時】 2025年9月20日（土）夜7時54分～8時54分

【番組HP】 https://www.tv-osaka.co.jp/sp/numarase/

【TVer】 https://tver.jp/series/srikalucey

(C)テレビ大阪

入店早々、目に入ったものをいじりまくる上沼さんの前に現れたのは沼り人の三船美佳さん、そしてコストコマニアのコス子さん。

【神沼グルメ ベスト3】

プレゼンター・コス子さんが提案する第3位ハイローラーBLTはアレンジ無限大の大定番。第2位イタリアンティラミスでは便利な冷凍術を披露！そして第1位、絶品ロティサリーチキンに上沼さんも絶賛？

果たして上沼さんの反応は…！？

(C)テレビ大阪

【コスパ最強グルメ】

三船美佳さんが提案する「コスパ最強グルメ」。ディナーロールは1個13円の驚き価格で、上沼さんも「ビールに合いそう！」と絶賛。寿司ファミリーはネタが分厚く48貫入りで1貫80円！極めつけは、44袋入りで1袋59円のポップコーン！「味に輪郭があって美味しい」と上沼さんも大満足。

(C)テレビ大阪

【コストコ大容量調味料の意外な活用法】

「使いきれない」という悩みを解消！コストコの大容量調味料が大変身。インドカレー屋さんでおなじみの謎ドレッシングを活用したナポリタンを試食した上沼さんは「これ、美味しい！」と驚き。見慣れない調味料でも新たなレシピで活躍する万能選手に！その意外な使い道とは？果たして上沼さんの反応は！？

(C)テレビ大阪

【日用品コーナーで見つけた多機能グッズ】

元コストコ店員・ナカゴミユウタさんが紹介する、多彩な用途で使える「多機能グッズ」。丈夫で繰り返し使える「ショップタオル」は掃除に大活躍！しかし、ナカゴミさんが緊張のあまりタオルを破ってしまい、「こんなん誰が買うか！」と怒りを買ってしまう場面も…。続く「プレスンシール」は粘着力と汎用性の高さが目玉で、コップのフタに使った際は上沼さんも「これはいいわね」と納得！果たして上沼さんの評価は！？

(C)テレビ大阪

【コストコの〆はフードコート！】

レジを通ったら、コストコ通ならお馴染みのフードコートへ！大人気のホットドッグは、ドリンク飲み放題が付いてコスパ抜群。上沼さんも楽しくトッピング体験し、「美味しそう！」と笑顔に。この日のコストコ体験を振り返り、「楽しかった！」と満足そうな上沼さん。

果たして、完全に“コストコ沼”にハマったのか！？

【上沼恵美子さんコメント】

（ロケを終えて）楽しかった！ディズニーランドやUSJに来ているような感じでした。美味しい物だらけで夢のようでした。

たくさん買えて上手に冷凍したり、使いこなしたら最高のスーパーやなと（思いました）。賢い主婦になれそう。今日は欲しいもの、あらかた買いました。バジルのペーストとか、たくさん入ってるバターロールとか。あれは美味しかったなあ。

（買い物するのは）リフレッシュになる、若返りました！たっぷり沼りました！

＜番組をご覧の方の中から抽選で豪華プレゼントも当たる！＞

テレビ大阪では、

9月20日(土)夜6時58分～「大阪おっさんぽ」と夜7時54分～「上沼恵美子を沼らせたい」において、

ありがとさ～んキャンペーン！を実施いたします。

https://www.tv-osaka.co.jp/cam/ty_cp2025/

テレビ大阪をご覧の方々の中から抽選で総勢30名様に豪華プレゼント！

現金3万円×10名様 ハロウィンジャンボ宝くじ（10枚セット）×20名様

▶応募方法は9月20日(土)放送の「大阪おっさんぽ」、「上沼恵美子を沼らせたい」をご覧ください。

みなさまのご応募をお待ちしております！