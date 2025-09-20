【新講座公開】経営者のための人生再構築プログラム×TimeWaverリーディング - 5日間限定無料キャンペーン実施中
一般社団法人 哲学を遊ぶ協会（代表理事：坂本大樹）は、経営者やビジネスパーソン向けの新講座「【第１章.1-4】経営者のための人生再構築プログラム×TimeWaverリーディング - 見えない違和感に気づく：経営者の心の声に耳を傾ける」を本日公開いたしました。
本講座は、数字やデータでは説明できない組織の重い空気、社員との不調和、意思決定における内なる迷いなど、経営者が抱える「見えない課題」にフォーカスした特別プログラムです。
講座の特徴
本講座では、表面的な成功を収めながらも心の奥で「このままでいいのか？」という違和感を抱える経営者に向けて、その正体を探り、真に調和したリーダーシップへの道筋を示します。
主な内容：
成功の裏に潜む「なぜ？」という違和感の正体
数字では測れない、目に見えないエネルギーや感情の不調和
内なる声に耳を傾ける重要性と実践方法
真のリーダーシップ発揮への第一歩
TimeWaverリーディングを活用し、組織に潜む見えないエネルギーの流れを可視化することで、従来のコンサルティングでは解決できなかった根本的な課題へのアプローチを可能にしています。
期間限定無料キャンペーン実施中
通常価格での提供を予定している本講座を、公開記念として5日間限定・先着100名様に無料でご提供いたします。
▼ 今すぐ無料でコースを閲覧する
申請はこちら
https://www.tetsugaku-kyokai.com/intro.html
有料講座のnote記事はこちら
講座タイトル：【第１章.1-4】経営者のための人生再構築プログラム×TimeWaverリーディング - 見えない違和感に気づく：経営者の心の声に耳を傾ける
講座URL：https://note.com/tetsuyuukai_com/n/n3f2dc7547ab0
【さらに深く学びたい方へ】
本格的なWEBセミナー「親のためにがんばる人生から抜け出し、自分のために豊かになる突破口が見つかる方法」では、経営者が無意識のうちに背負っている“親や家族の期待”という見えない重荷に光を当て解決の糸口を探っていきます。
【このような悩みを解消します】
・ 会社を守るために走り続けているのに、「自分の人生はどこにあるのか」とふと思う瞬間がある
・ 社員や家族の期待を背負い、責任感に押しつぶされそうになることがある
・ 「休みたい」と思っても、罪悪感が先に立ち結局がんばってしまう
・ 大切な経営判断をしているはずなのに、どこか“自由ではない力”に縛られている感覚がある
・ 将来を思い描くとき、胸の高鳴りよりも不安の方が大きくなる
・ 誰にも言えない本音を抱え込み、孤独を感じながら経営を続けている
【動画講座の内容】
1. あなたが幸せを感じられない正体
なぜ頑張っても満たされないのか、その根本原因を解明
2. 無意識に背負ってきた「親の期待」とは？
知らずに抱えてきた重荷の正体を明らかに
3. 【人間関係編】苦しくなるパターンを解体する
家族、従業員との関係改善の具体的方法
4. 本当はどうしたかった？自分の本音に触れる
押し殺してきた本当の気持ちを取り戻す
5. 【お金編】豊かさを受け取れない心のブレーキを外す
売上が自然に伸びる心理的ブロックの解除
6. 本当の自分との出会い 豊かさへの突破口を見つける
理想の人生を実現する具体的ロードマップ
【受講者様の実際の変化】
このプログラムを受講された方々から、以下のような変化の報告をいただいています：
「自分の特性を理解し、経営での活かし方が見えた」
「お金は循環するものだと気づき、豊かさの意味を実感できた」
「資金の流れを整理し、金銭的な不安から解放された」
「経営の孤独から解放され、安心できるつながりを得た」
「仕事が食べるためから、やりたいからするライフワークに変わった」
「仕事と家族との時間を両立できるようになった」
【期待できる成果】
・ ワークスタイルではなく人生そのものが変わる
・ スタッフと信頼関係が築け「一緒に働く仲間」としての絆が生まれる
・ 親や家業に対する視点がより深く、前向きになる
・ もっと自由に、自分らしく経営をしていく意欲が湧いてくる
・ 親との関係が改善し、心の重荷が軽くなる
【WEBセミナー詳細】
通常価格：33,000円（税込）
視聴期限：お申込みから5日間
形式：録画版（2倍速視聴、巻き戻し可能）
所要時間：約60分
さらに今なら、個別相談と3つの特典もご用意しています。
▼ 完全版WEBセミナーの詳細を見る
https://www.tetsugaku-kyokai.com
【講師紹介】
坂本 大樹（さかもと ひろき）
人生再構築家
HIROKI SAKAMOTO
所属・肩書き
一般社団法人 哲学を遊ぶ協会 代表理事
TimeWaverオペレーター
【プロフィール】
一般社団法人「哲学を遊ぶ協会」の代表理事として活動するTimeWaverオペレーター。
子ども3人を育てる兼業主夫としての顔も持ちながら、家族との時間を最優先し、仕事と家庭をバランスよく両立する日々を送っています。
平日は「仕事半分、家事半分」、週末は子どものサッカーや遊びを中心に過ごすなど、家族と深く向き合うことを基盤としたライフスタイルを実践。妻との深い対話を日常の習慣とし、自身を俯瞰しながら整えることを大切にしています。
趣味は自然やエネルギーの高い素材・料理との触れ合いで、心身ともに調和した暮らしを追求。高い視座を持ち、共感し合える仲間とのコミュニティづくりにも挑戦中です。
【専門分野・実績】
お金の流れを整理し、メンタル（内面）を整えることに重点を置きながら、事業と人生の再構築を支援することを最も得意としています。
『お金の流れ』と『メンタル』は密接に関係しており、どちらもエネルギーに置き換えることができます。このエネルギーの流れに気づくことで、お金も心も整い豊かになります。
「メンタルが整えばお金の流れも整う」という理念のもと、財務コンサルの本質は数字だけでなく『経営者の内面の変化』を支援することだと考え、多くの経営者・家業継承者の人生再構築をサポートしています。
【一般社団法人 哲学を遊ぶ協会について】
組織情報
法人名：一般社団法人 哲学を遊ぶ協会
代表理事：坂本大樹
URL：https://tetsugaku-kyokai.com
【協会のコンセプト】
哲学は特別な言葉じゃない。
私達は自分の人生を通じて"自分だけの哲学"を醸していく場を提供しています。
ここは、生き方を深める共感と共鳴の場。
内側にふれ、自分らしく在ることを追求し、内側から世界を変えていく。
そんな人たちが集まるコミュニティです。
【主な活動内容】
経営者向け心理改革プログラム
親の期待や社会的責任から自由になり、本当の自分として経営する方法を伝授
家業継承者向けメンタリング
家業の重圧と向き合い、自分らしい継承の形を見つけるサポート
お金と心の再構築コンサルティング
経済的豊かさと心の豊かさを統合的に実現する独自メソッドの提供
各種セミナー・ワークショップ
生き方・在り方を見つめ直す機会の創出
【お問い合わせ】
Email：tetsuyuukai.2449@gmail.com