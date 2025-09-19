【SUPER STUDIO初主催カンファレンス】「Commerce Re:Build - 未来を動かす事業構造へ」開催決定！

株式会社SUPER STUDIO

統合コマースプラットフォーム「ecforce」を提供する株式会社SUPER STUDIO（所在地：東京都目黒区、代表者：代表取締役社長 CEO 林 紘祐、以下：SUPER STUDIO）は、2025年11月12日（水）15時より、SUPER STUDIO初主催カンファレンス「Commerce Re:Build - 未来を動かす事業構造へ」をTHE STRINGS. OMOTESANDOHにて開催いたします。本カンファレンスは、コマース事業の構想と実行の間にある「構造の壁」を超え、未来に適応し続ける企業の"仕組み"を探っていくことをテーマに、変わり続けられる企業であるために必要な知見をお届けいたします。

特設サイト（事前申し込み制）：https://go.super-studio.jp/l/736753/2025-09-09/49wqsy

「Commerce Re:Build - 未来を動かす事業構造へ」を開催

急速なデジタル変革とAI時代の到来により、コマース業界は前例のない変化のスピードに直面しています。市場トレンドの変化は激しさを増し、消費者行動や技術革新のサイクルは年々短縮されています。このような流れの中で多くの企業がDXの必要性を深く理解し、豊富な知識やノウハウを蓄積しているにも関わらず、期待する成果を上げられずにいるのはなぜでしょうか。その根本的な原因は、経営者や現場の意志や知識不足ではなく、変化のスピードに既存の事業構造やシステム基盤が追いついていないことにあります。従来のシステム基盤や顧客接点の設計、組織体制では、市場の急激な変化に柔軟、かつ迅速に対応することが困難になっているのです。

「Commerce Re:Build - 未来を動かす事業構造へ」では、構想と実行の間に立ちはだかる「構造の壁」を乗り越え、持続的に変化し続けられる企業の仕組みづくりにフォーカスします。コマース業界の先進企業の事例を通じて、AI時代に適応する事業基盤・システム基盤の重要性や多様化する顧客接点の最適化、そして社内外のパートナーとの関係性構築の視点から、変化適応力の高いビジネス基盤の再設計の必要性とその方法を模索します。知識の習得にとどまらず、自社の現状を見つめ直し、明日から実行できる具体的なアクションプランを発見していただくことを目指します。未来に向けた事業変革の第一歩を、共に踏み出していきましょう。

「Commerce Re:Build - 未来を動かす事業構造へ」コアコンセプト

DXが進まないのは、意志や知識が足りないから

ではない。

変化のスピードに、"構造"が追いついていない。

本カンファレンスでは、構想と実行の間にある

「構造の壁」を超え、

未来に適応し続ける企業の"仕組み"を探っていく。

キーワードは、基盤・接点・関係性──

変わり続けられる企業になるために、

明日からのアクションが見つかる1日に。

「Commerce Re:Build - 未来を動かす事業構造へ」開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16245/table/274_1_2a0e67af82caf9ffdf2923c13cf8fa05.jpg?v=202509200555 ]

セッションテーマ・登壇者（9月19日時点）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16245/table/274_2_80ac16ff6e36127f949976c7f40f808d.jpg?v=202509200555 ]

＜注意事項＞

・現地会場参加の定員を超えた場合、会場の収容人数の都合で大変恐れ入りますが、抽選をさせていただく場合がございます。

・セッションテーマ、登壇者は予告なく変更となる場合がございます。

・講演内容の録画、録音はご遠慮ください。

・当日イベントの様子を撮影させていただくため、お顔などが映り込む可能性がございます。

