ヘッドウォータースの伴走型AI導入支援に関するタイアップ記事をITmedia AI＋に掲載しました

株式会社ヘッドウォータース左から日本マイクロソフトの木村靖氏、ヘッドウォータースの西間木将矢

ヘッドウォータースの技術者マインドに基づく伴走支援で、顧客企業のAI活用を成功に導くタイアップ記事をAI業界専門メディア「ITmedia AI＋」に掲載しました。

Microsoftの最上位認定パートナーとしての技術力に加え、戦略策定から定着まで支援する姿勢を紹介。また、日本マイクロソフトの施策と当社の思想がかみ合い、AI活用の輪を広げる活動に勢いが生まれている点にも触れています。

タイトル：SIerは「AI時代」に“何”を提供できるのか

Microsoft最上位認定パートナーの「技術者マインド」での伴走力にヒントがあった

https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2506/30/news013.html

以上

■商標について

記載されているイベントなどの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■会社情報

会社名：株式会社ヘッドウォータース

所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階

代表者：代表取締役 篠田 庸介

設 立：2005年11月

URL ：https://www.headwaters.co.jp