ガチで儲かる「AIで稼ぐ方法」を調査！ 無印やカルディの最新×最強ベストアイテムも見逃せない!!【MONOQLO11月号】

株式会社晋遊舎11月号は「AIで稼ぐ！For Beginners」を特集！ ゼロから始めてガチで月に3万円儲かる方法を調査しました。仕事も暮らしもアップデートできる生成AIについても解説します。その他、無印良品やニトリ、カインズなどを一斉調査した「人気ショップThe Best」や「薄毛対策完全ガイド」も掲載。11月号も暮らしをアップデートする情報を厳選してお届けします。

ゼロから始めても稼げるって本当？ AI副業の真実に迫る！

第1特集／AIで稼ぐ！ For Beginners

2022年にChatGPTがリリースされてから、生成AIの注目度が一気に上昇。以降、ものすごいスピードで進化を遂げ、現在はAIを活用したカンタンな副業が注目を集めています。果たして本当に稼げるのか？ 本誌が全部試してわかった真実をお伝えします！

無印・ニトリ・カインズ・ドンキ・カルディなど、人気ショップの「買い」アイテムを一挙公開！第2特集／人気ショップ The BEST 70

無印、ニトリ、カインズ、ドンキ、カルディなどなど、数ある人気ショップの中から、「俺」も行くべき、そして行って買うべき製品を徹底調査！ 「お！ これはいいぞ！」と注目した製品を集めて検証した結果、かなりイイモノありました！

いくつになっても髪は生える！ 生まれ変わりたい人のための薄毛対策を集めました第3特集／薄毛対策完全ガイド

男性の永遠の悩みである薄毛に対し、本誌は「生やす」「守る」「繕う」の3本の矢によるアプローチを提案。薄毛対策にぴったりなアイテムの数々をプロと共にテストし、その効果を最大限に高める使い方も一緒に紹介します。さあ、生まれ変わるなら今が始め時です！

不足しがちなカルシウムを手軽に補える続けやすいサプリを調査！TEST the RANKING／カルシウムサプリ最新15選

カルシウムは、骨や歯の健康に直結する栄養素。一度に大量に摂っても吸収されにくいため、一日500mgを目安に分けてこまめに摂ることが効果的と言われています。しかし、そんなに細かいところにまで気をつかって食事を摂るのは大変です。そこで頼りたいのがカルシウムサプリ。今回は、ドラッグストアやインターネットで購入できる評判の高い製品を15種類ピックアップ。成分量やコスト、飲みやすさを比較しました。

朝の目覚めがよくなる枕を調査！ あなたにぴったりな一品はコレTEST the RANKING／高さ調節枕 最新10選

「どれだけ寝ても眠気とだるさが残る……」そんな悩みを改善するための第一歩として「枕の見直し」がおすすめ。自分の身体に合った枕を使えば、首の負担が減り、余計な力が入らず、質の良い眠りが期待できます。最適な枕の高さは人によって異なるため、自分好みの高さに調整できる「高さ調整枕」がおすすめです。今回は無段階に調整可能な10製品をピックアップし、比較テストを実施しました。

