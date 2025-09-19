コンテンツマーケティング特化型eラーニング「コンマルクアカデミー」をリリース

株式会社GIG

株式会社GIG（本社：東京都中央区、代表取締役：岩上貴洋）は、コンテンツマーケティング特化型eラーニング「コンマルクアカデミー」の提供を開始しました。本サービスは、企業のインハウス化（内製化）を支援し、自社でコンテンツマーケティングの専門人材を育成することを目的としています。

https://www.conmark.jp/service/academy

コンマルクアカデミーとは？

「コンマルク アカデミー」は、コンテンツマーケティングの専門人材を社内で育成するためのeラーニングサービスです。コンテンツマーケティングをこれから始める企業や、すでに実施しているものの成果に伸び悩んでいる企業に向けて、実践的なノウハウを提供します。

GIGは、自社で7つのサイトを運用し、年間4,000件以上の法人リードを創出しています（2023年12月～2024年11月実績）。この取り組みを通じて、取引の95%が直接取引となり、広告よりも圧倒的に安価なリード獲得単価を実現しています。さらに、採用広報としても活用し、一人あたりの採用コストは31.2万円という実績を築いてきました。

GIGは「いいものをつくり、価値をとどける」というスローガンのもと、Webサイト制作やコンテンツマーケティング支援を通じて、多くのお客様と向き合ってきました。その中で耳にしてきたのは「本当は運用したいけどリソースがない」「本当は内製化したい」という悩みです。サイトはつくって終わりではなく、その後の運用があってこそ価値が高まります。そこで、お客様の「とどける」を叶えるためにも、当社のナレッジを受け取りやすい形で提供したいという思いから、本アカデミーを設立しました。

コンマルクアカデミーの特徴

特徴1.現場のプロフェッショナルが質問回答

講座に関する質問には、GIGの現場メンバーが直接回答します。概念的な内容から現場レベルの具体的な悩みまで、実践者ならではのリアルなアドバイスを得られます。

特徴2.現場ナレッジから学べる

最近ではAI Overviewsが一般的になってきたように、コンテンツマーケティングはGoogle社のコアアップデートなどの外部要因によって変化が求められる施策です。7つのサイトを運用し、現場で試行錯誤を重ねているからこそ、最新のトレンドや効果的な手法を実践的な形でお伝えできます。

特徴3.体系的な学習カリキュラム

コンテンツマーケティングの全体像を理解した上で、必要な知識を効率的に習得できるよう、体系的なカリキュラムを構築しています。

特徴4.スキマ時間で学習可能

各コンテンツは5分前後に細分化されており、通勤時間や待ち時間などのスキマ時間を活用して学習できます。PC・タブレット・スマートフォンなど、様々な端末で視聴可能です。

特徴5.多数のコンサルティング実績

自社での実績だけでなく、複数企業様にコンテンツマーケティングのサポートを提供してまいりました。半年でセッション数が4倍になるなど、コンサルティング実績も多数ございます。

コンマルクアカデミーについて

「コンマルクアカデミー」は、今後も複数の講座制作を予定しています。ご興味のある企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

・コンマルクアカデミーに関するお問い合わせ

https://www.conmark.jp/contact

・コンマルクアカデミーの講座一覧

https://one-stream.io/catalog/AEdKKB2kfdbm9LTDe239v4UqRSL2

・コンマルクアカデミー公式サイト

https://www.conmark.jp/service/academy

株式会社GIGについて

ナショナルクライアントからスタートアップ、官公庁まで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、DX支援をおこなう。58,000人以上/1,500社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』、IT・DX人材の転職支援『Workship CAREER』、デザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』、インフラエンジニア専門のエージェントサービス『クロスネットワーク』、専門知識がなくても簡単に使える国産CMS『LeadGrid』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク』なども展開する。

GIG：https://giginc.co.jp/

X：https://x.com/giginc2016

Facebook：https://www.facebook.com/gig2016/

Instagram：https://www.instagram.com/giginc.official/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UChaOQ0e95TtSU-hQsyJJ4Uw

TikTok：https://www.tiktok.com/@giginc2016

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社GIG 広報担当

東京都中央区日本橋浜町1-11-8-4F

メールアドレス：pr@giginc.co.jp