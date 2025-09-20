【ステーキのどん】大反響につき、延長決定！！『どん食べ放題』の和牛サーロイン切り落としステーキのプレゼント企画を　9月30日（火）まで延長します！

株式会社アークミール

「ステーキのどん」で、2025年9月1日（月）より2店舗限定の『どん食べ放題』ご注文で和牛サーロインの切落しステーキを1皿プレゼント企画を、2025年9月30日（火）迄、販売を延長いたします。

対象店舗：ステーキのどん小山犬塚店・富里インター店

※写真のステーキ画像はイメージです。※販売対象店舗(2店舗)：小山犬塚店・富里インター店

お肉をガッツリたべるなら「ステーキのどん」！

日頃よりステーキのどんをご愛顧いただき、まことにありがとうございます。

現在、『どん食べ放題』のお客様感謝企画として、小山犬塚店・富里インター店にて

「どん食べ放題」をご注文のお客様に、1品目の商品として、

『和牛サーロインの切落しステーキを1皿プレゼント』いたします。

～和牛の特徴～

肉質が非常に良いと言われており、柔らかい肉質と芳醇な味わいが特徴です。

～サーロインとは・・・～

サー(sir)の称号を持つ最高峰の牛肉。きめ細やかで柔らかな肉質。

コク深く甘い脂の香りと味を楽しめる部位です。

該当店舗では、平日・土日かかわらず、11時～21時まで「どん食べ放題」を実施しております。

お腹も心も大満足の、食べ放題イベントを、ぜひご利用ください。

「どん食べ放題」お客様感謝企画 開催店舗 2店舗

小山犬塚店（栃木県）・富里インター店（千葉県）

【どん食べ放題 お客様感謝企画 詳細】

<対象>

どん食べ放題 をご注文頂いたお客様

※65歳以上、小学生、小学生未満のお客様も対象です。

<プレゼント提供方法>

食べ放題の1皿目として提供いたします。

<販売期間>

2025年9月1日(月)～9月30日(火)まで

※販売数により、期間は前後いたします。

＜その他注意点＞

お肉の焼き加減はミディアムレアでお出しいたします。

※お客様のご要望で変更可能です。ご注文時に従業員にお伝えください。

和牛サーロインの切落しステーキのお替りは出来ません。

ご用意できる数量に限りがある為、ご了承の程お願いいたします。

【小山犬塚店・富里インター店 どん食べ放題 詳細】

<価格>

お1人様 3,980円（税込4,378円）

65歳以上 3,480円（税込3,828円）

小学生 1,200円（税込1,320円）

小学生未満 無料

・時間は100分制（ラストオーダーは初回提供より70分後）

<実施曜日・時間>

毎日11時～21時 土日祝日も販売いたします

※21時以降もおかわりは引き続きご注文いただけます。

<提供メニュー>

●メイン料理

激アツステーキ、ハンバーグ130g、チーズインハンバーグ、チキンステーキ、

ポークグリル、タンドリーチキン

●ソース

ポン酢ソース、テリヤキソース、秘伝バター醤油ソース、トマトガーリックソース、

デミグラスソース、どん辛ソース、

●トッピング

大根おろし・ベーコン・ガーリックチップ・カリカリチップ

●サイドメニュー・デザート

自家製ビーフシチュー、ごろごろポテト、ミニフレッシュサラダ、おすすめプチアイス

●「お子様限定メニュー」小学生6年生までのお客様限定でご注文いただけます。

お子様ハンバーグ、お子様カレー、お子様パンケーキ、お子様王道チュロス

このほか、ライス・パン、ガーリックライス、スープバー、ドリンクバーも

食べ放題のラインナップに含まれております。

<ご予約について>

店舗に直接ご連絡、または予約サイトからのご予約も承っております。

●店舗にお電話で「食べ放題予約」とお伝えください。

小山犬塚店 電話番号 0285-20-0329

富里インター店 電話番号 0476-90-2929

●予約サイト「ホットペッパーグルメ」に食べ放題専用コースをご用意しております。

小山犬塚店URL：https://www.hotpepper.jp/strJ000316050/

富里インター店URL：https://www.hotpepper.jp/strJ000202807/

【会社概要】会社名： 株式会社アークミール

所在地： 埼玉県さいたま市中央区上落合２-３-５アルーサB館4階

代表者： 代表取締役社長 柳 先

設立： 1970年7月1日

URL： https://www.arcmeal.co.jp(https://www.arcmeal.co.jp)

事業内容： ステーキを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供

株式会社アークミールは「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。

今後も食を通じて、世界の架け橋になれるように取り組んでまいります。