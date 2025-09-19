卒業で終わらせない学び～障害のある若者が自分らしく生きる社会へ～オンラインセミナー開催（10月4日開催）

ぜんち共済株式会社

障害者向けの保険を取り扱う専門保険会社、ぜんち共済株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：榎本重秋）は、知的障害のある方の特別支援学校卒業後の学びをテーマとしたオンラインセミナーを2025年10月4日（土）に開催いたします。

▼卒業で終わらせない学び ～障害のある若者が自分らしく生きる社会へ～

https://www.z-kyosai.com/online_seminar

【セミナー開催の背景】

令和6年3月に特別支援学校を卒業した知的障害のある方が、大学・専修学校への進学した割合はわずか0.7%（文部科学省『学校基本調査』）に留まり、知的障害のある方は18歳以降、学びたいと望んでも学ぶ場がありません。

この社会的課題に一石を投じてきたのが、今回講師を務める長谷川正人氏です。

長谷川氏は、「知的障害のある方の発達はゆるやかであり、教育年限は健常者よりも長くあるべき」との考えに基づき、大学のようなものができないかと思案し、たどり着いたのが、福祉型大学（自立訓練：2年＋就労移行支援：2年）の設立でした。

また、学校教育を18歳で終えるのは、「社会的損失」と捉え、特別支援学校卒業後の4年間で社会性やコミュニケーション力の勉強、そして折れない心を育むことにより、多くの方が一般就労し、納税者として社会に貢献していくと提唱しています。

これまでに全国で14の福祉型大学を設立された豊富なご経験をもとに、今回のセミナーで福祉と教育の融合について語っていただきます。

【セミナーの概要】

セミナータイトル：卒業で終わらせない学び ～障害のある若者が自分らしく生きる社会へ～

日時 ：2025年10月4日（土）10：00～11：45

参加費 ：無料

視聴方法 ：オンライン（YouTubeライブ）※登録後、URLをお送りいたします

申込方法 ：下記URLよりお申し込みください

https://ws.formzu.net/fgen/S18948239/

【講師プロフィール】

長谷川 正人 氏

1960年福岡県北九州市生まれ

1983年日本福祉大学社会福祉学部卒業

1991年社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会設立

2009年社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会理事長就任

2012年日本福祉大学大学院社会福祉学修士課程修了

2012年知的障害者の福祉型大学「カレッジ福岡」開設

2024年一般社団法人未来への架け橋設立 代表理事就任

【会社概要】

社 名 ：ぜんち共済株式会社

所在地 ：東京都千代田九段北3-2-5九段北325ビル4階

代表者 ：代表取締役社長 榎本 重秋

事業内容：少額短期保険業（関東財務局長（少額短期保険）第14号）

URL ：https://www.z-kyosai.com

【団体概要】

団体名 ：一般社団法人 未来への架け橋

所在地 ：福岡県糟屋郡宇美神武原三丁目１番１号

代表者 ：代表理事 長谷川 正人

事業内容：福祉サービス事業

URL ：https://mirai-kakehashi.com