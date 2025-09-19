【MOTTERU】9/19(金) 20:00スタート「楽天お買い物マラソン」にて新商品・人気商品を最大約50%OFFで販売

株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、9月19日(金)より開催される楽天市場『楽天お買い物マラソン』に合わせ、人気製品などのアイテム80点を最大約50%オフで販売いたします。

【MOTTERUのSALE期間：9/19(金) 20:00-9/24(水) 14:00】

(楽天マラソン対象期間：9/19(金) 20:00-9/24(水) 01:59)

注目の新商品アイテム(一部抜粋)

2,500円OFF以上アイテム(一部抜粋)

ポイント倍率アップアイテム(一部抜粋)

1000円ぽっきりアイテム(一部抜粋)

注目の新商品アイテム(一部抜粋)
2,500円OFF以上アイテム(一部抜粋)
ポイント倍率アップアイテム(一部抜粋)
1000円ぽっきりアイテム(一部抜粋)
SALE対象商品はこちら

その他1000円ぽっきり商品はこちら(https://soko.rms.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000151/)

その他にもまだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。

MOTTERUダイレクト楽天市場店の公式LINE始めました！(https://www.rakuten.co.jp/motteru/contents/line/)

