MANON、偽りだらけの日常を突き破るエモーショナル・アンセム「ニセモノ smillin」本日リリース。Shota Tsujiが手がけたMVも公開
ジャンルを横断する音楽性と、ギークな感性を持ち合わせるアーティストMANONの新曲「ニセモノ smillin」がリリース。本日20時にミュージックビデオが公開された。
「ニセモノ smillin」ジャケット
前作「違うタイプ」（Prod.Linna Figg）に続きMANONのニューモードを反映したロックナンバーとなる今作は、プロデューサーにknoakを迎えて制作された、メロディックパンクの疾走感とエレクトロポップの鮮烈さが融合した楽曲。偽りの笑顔、耳を塞ぐノイズ、うっせぇな、現実に縛られた日々を突き破ろうとするリリックは、いま閉塞感の中で生き抜く世代のリアルを鮮烈に描き出している。
本日公開されたミュージックビデオを手がけたのは、ラッパーをはじめとするアーティストの映像や、ストリートカルチャーを感じさせる映像作品で注目を集める映像作家Shota Tsuji。MANONの持つストリートでの存在感を鮮やかに切り取り、疾走感あふれるサウンドとアグレッシブなエネルギーを映像に落とし込んだ。
MANON - ニセモノsmillin【Official Music Video】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aNZGFX9r32g ]
9月20日（土）には、本作のリリース・イベントも兼ねた主宰イベント「PINK NOISE」が渋谷ENTERにて開催。MANONとともに、knoak、Sugar High、ViDA、orbtlstrk、しのだくん（トップシークレットマン）、宇宙チンチラと、新進気鋭のアーティストたちが集う。
＜リリース概要＞
MANON Digital Single「ニセモノ smillin」
配信日：2025年9月19日（金）
配信URL：https://lnk.to/Nisemono_Smilin
＜イベント概要＞
「PINK NOISE」
日時：2025年9月20日（土） OPEN 22:00
会場：東京都 ENTER SHIBUYA
料金：\2,000
出演者：knoak / MANON / Sugar High / ViDA / orbtlstrk / しのだくん（トップシークレットマン） / 宇宙チンチラ
＜Profile＞
MANON
福岡県出身の21歳。dodo、LEXといった新鋭アーティストから藤原ヒロシ、ケ ロ・ケロ・ボニトまで多岐のコラボも話題になってきた。アーティスト活動、ストリートからモードまで着こなすモデル活動と、音楽・ファ ッションを横断した活躍で注目を集めている。現在は、アーティスト×クリエイティブコレクティブ「bala」でも活動中。
IG：https://www.instagram.com/je_suis_manon2/
TikTok：https://www.tiktok.com/@je_suis_manon0?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@je_suis_manon0?is_from_webapp=1&sender_device=pc)
YouTube：https://www.youtube.com/@manon7514
X：https://x.com/je_suis_manon
Spotify：https://open.spotify.com/artist/5RtQtz37rszKUaMg1GeUl3?si=S1Y9jr1GShiU7dMkqmvEWw
Apple Music：https://music.apple.com/jp/artist/manon/1262535655